Rupture conventionnelle – Convention collective Jardinerie (IDCC 1760)
Comment fonctionne la rupture conventionnelle dans la convention collective des jardineries et graineteries ?
La rupture conventionnelle permet à un employeur et un salarié relevant de la CCN Jardinerie (brochure 3272) de mettre fin au CDI d'un commun accord. Cette page détaille la procédure, le calcul de l'indemnité spécifique, le régime fiscal et social applicable, ainsi que les droits au chômage.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 670 établissements
Champ d'application
Jardineries, Graineteries, Pépinières, Animaleries, Commerce de végétaux et articles de jardin
FAQ – Rupture conventionnelle CCN Jardinerie (IDCC 1760)
La CCN Jardinerie prévoit-elle une indemnité supérieure au minimum légal ?
La CCN Jardinerie prévoit-elle une indemnité supérieure au minimum légal ?
Non. L'article 39 fixe un barème identique au barème légal. L'indemnité peut être négociée à la hausse entre les parties.
Un salarié en CDD peut-il bénéficier d'une rupture conventionnelle ?
Un salarié en CDD peut-il bénéficier d'une rupture conventionnelle ?
Non. La rupture conventionnelle individuelle est réservée aux CDI.
Faut-il respecter un préavis ?
Faut-il respecter un préavis ?
Non. La date de fin est fixée librement dans la convention, après homologation DREETS.
Quel est le délai minimum entre signature et fin du contrat ?
Quel est le délai minimum entre signature et fin du contrat ?
Environ 30 à 40 jours (15 jours de rétractation + 15 jours d'instruction DREETS).
La rupture conventionnelle ouvre-t-elle droit au chômage ?
La rupture conventionnelle ouvre-t-elle droit au chômage ?
Oui. Elle constitue une privation involontaire d'emploi ouvrant droit à l'ARE.
Le salarié conserve-t-il sa mutuelle après la rupture ?
Le salarié conserve-t-il sa mutuelle après la rupture ?
Oui. Portabilité gratuite pendant 12 mois maximum, sous condition d'inscription à France Travail.