Qu'est-ce que la rupture conventionnelle dans la CCN Jardinerie ?

La convention collective des jardineries et graineteries (IDCC 1760, brochure 3272) ne prévoit pas de dispositions spécifiques sur la rupture conventionnelle. Les règles applicables sont celles des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail. Ce mode de rupture concerne exclusivement les CDI.

Bon à savoir La CCN Jardinerie ne contient aucune disposition conventionnelle spécifique sur la rupture conventionnelle. Le barème d'indemnité de l'article 39 est identique au barème légal. L'indemnité de rupture conventionnelle est donc calculée selon les règles du Code du travail.

Quelle est la procédure de rupture conventionnelle ?

Les entretiens préalables

Au moins un entretien est obligatoire ; le salarié peut se faire assister.

La signature de la convention

Deux exemplaires ; la date de fin et le montant de l'indemnité sont fixés.

Le délai de rétractation

15 jours calendaires à compter du lendemain de la signature.

L'homologation DREETS

15 jours ouvrables d'instruction. Le silence vaut homologation tacite.

Étape Délai Entretien(s) préalable(s) Aucun délai imposé Signature de la convention À l’issue des négociations Délai de rétractation 15 jours calendaires Demande d’homologation Dès le lendemain de la fin du délai de rétractation Instruction DREETS 15 jours ouvrables Date de rupture du contrat Au plus tôt le lendemain de l’homologation

Barème (article 39 CCN = barème légal) :

1/4 de mois par année d'ancienneté (10 premières années)

1/3 de mois par année au-delà de 10 ans

Salaire de référence : le plus favorable entre la moyenne des 12 mois et la moyenne des 3 mois (primes proratisées).

Exemple 12 ans d'ancienneté, salaire 2 400 € brut : (2 400 × 1/4 × 10) + (2 400 × 1/3 × 2) = 6 000 + 1 600 = 7 600 € brut minimum.

Ancienneté Calcul Indemnité minimale 3 ans 2 200 × 1/4 × 3 1 650 € 5 ans 2 200 × 1/4 × 5 2 750 € 10 ans 2 200 × 1/4 × 10 5 500 € 15 ans (2 200 × 1/4 × 10) + (2 200 × 1/3 × 5) 9 167 € 20 ans (2 200 × 1/4 × 10) + (2 200 × 1/3 × 10) 12 833 €

Quel est le régime fiscal et social de l'indemnité ?

Salarié ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite : exonération d'IR et de cotisations dans la limite du plus élevé entre l'indemnité légale, 2 × la rémunération annuelle brute N-1, ou 50 % de l'indemnité. Plafond : 2 × le PASS (96 120 € en 2026).

Salarié en droit de bénéficier d'une pension de retraite : intégralement soumise à l'IR et aux cotisations.

Contribution patronale spécifique : 40 % sur la fraction exonérée de cotisations sociales (taux applicable en 2026, anciennement forfait social à 30 %).

Quels sont les droits au chômage ?

La rupture conventionnelle ouvre droit à l'ARE. Conditions : 6 mois / 130 jours / 910 heures sur 24 mois (36 mois pour les 55 ans et plus). Différé d'indemnisation congés payés + différé spécifique (maximum 150 jours) + délai d'attente de 7 jours.

À noter Contrairement au licenciement, la rupture conventionnelle ne comporte pas de préavis. Les durées de préavis de l'article 37 de la CCN ne s'appliquent pas.

Règles spécifiques aux salariés protégés

Autorisation de l'inspecteur du travail (et non homologation DREETS). Délai d'instruction : 2 mois. Le silence vaut rejet (contrairement au silence valant acceptation en procédure classique).

Rupture conventionnelle collective dans la CCN Jardinerie

La CCN ne contient aucune disposition spécifique. Les entreprises doivent se conformer exclusivement au cadre légal (art. L. 1237-19 à L. 1237-19-14 du Code du travail).

Portabilité mutuelle et prévoyance

12 mois maximum, gratuite, sous condition d'inscription à France Travail (art. L. 911-8 CSS).