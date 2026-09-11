Convention collective jardinerie (IDCC 1760)
Comment fonctionne l'accord d'entreprise dans la CCN jardinerie ?
L'accord d'entreprise s'articule avec l'accord de branche selon le système des trois blocs prévu par le Code du travail. Cette page explique dans quels cas la branche prime et quand l'accord d'entreprise s'applique.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 670 établissements
Champ d'application
jardineries, graineteries, pépinières, animaleries, commerce de végétaux et articles de jardin
FAQ - l'accord d'entreprise dans la CCN jardinerie
Un accord d'entreprise peut-il être moins favorable que la CCN jardinerie ?
Un accord d'entreprise peut-il être moins favorable que la CCN jardinerie ?
Un accord d'entreprise peut être moins favorable que la convention collective Jardinerie sur les matières du bloc 3, où il prime même s'il est moins avantageux pour les salariés. Sur les matières des blocs 1 et 2, en revanche, l'accord d'entreprise doit respecter le cadre fixé par la branche.
Comment un accord d'entreprise est-il déposé pour devenir applicable ?
Comment un accord d'entreprise est-il déposé pour devenir applicable ?
Un accord d'entreprise doit être déposé auprès de la DREETS et au greffe du conseil de prud'hommes pour devenir applicable. Une version anonymisée est ensuite publiée sur la base de données nationale des accords collectifs. Cette procédure de dépôt de l'accord d'entreprise s'effectue en ligne sur la plateforme Télé Accords.
Un accord d'entreprise peut-il être dénoncé ou révisé ?
Un accord d'entreprise peut-il être dénoncé ou révisé ?
Un accord d'entreprise peut être dénoncé ou révisé à tout moment selon les conditions prévues par le Code du travail. La dénonciation de l'accord d'entreprise ouvre en principe un préavis de 3 mois, suivi d'une période de survie de l'accord pendant la négociation d'un texte de remplacement.
Que se passe-t-il si les salariés rejettent un accord soumis à référendum ?
Que se passe-t-il si les salariés rejettent un accord soumis à référendum ?
Un accord soumis à référendum devient caduc si les salariés le rejettent lors de la consultation organisée pour sa validation. L'employeur doit alors reprendre les règles issues de la convention collective jardinerie ou engager une nouvelle négociation.