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Convention collective jardinerie (IDCC 1760)

Comment fonctionne l'accord d'entreprise dans la CCN jardinerie ?

L'accord d'entreprise s'articule avec l'accord de branche selon le système des trois blocs prévu par le Code du travail. Cette page explique dans quels cas la branche prime et quand l'accord d'entreprise s'applique.

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Environ 1 670 établissements

Champ d'application

Champ d'application

jardineries, graineteries, pépinières, animaleries, commerce de végétaux et articles de jardin

À retenir

  • La convention collective jardinerie correspond à l'IDCC 1760 et couvre environ 1 670 établissements.

  • L'accord d'entreprise s'articule avec l'accord de branche selon un système de trois blocs défini par le Code du travail.

  • La branche prime de façon impérative sur des matières comme les salaires minima ou les classifications.

  • Certains thèmes ne sont verrouillés par la branche que si celle-ci le prévoit expressément.

  • Un accord d'entreprise est valide s'il est signé par des syndicats représentant plus de 50 % des suffrages exprimés.

Le cadre légal de l'accord d'entreprise repose sur les articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, issus des ordonnances Macron de 2017. Ces textes organisent l'articulation entre accord d'entreprise et accord de branche autour de trois blocs de matières. Le premier bloc réserve la primauté à la branche, le deuxième permet à la branche de verrouiller certains sujets, le troisième laisse l'accord d'entreprise prendre le dessus.

Quels sujets relèvent de la primauté de la branche ?

La branche prime de façon impérative sur les matières listées à l'article L. 2253-1 du Code du travail, notamment les salaires minima hiérarchiques et les classifications professionnelles. Sur ces sujets, l'accord d'entreprise ne peut pas déroger à l'accord de branche, sauf lorsque celui-ci l'autorise expressément ou que l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

Les matières concernées incluent notamment :

  • les salaires minima hiérarchiques ;

  • les classifications professionnelles ;

  • la mutualisation des fonds du paritarisme ;

  • la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;

  • les garanties collectives de protection sociale complémentaire ;

  • certaines règles relatives à la durée du travail ;

  • le recours au CDD et à l'intérim ;

  • le CDI de chantier ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • les conditions de renouvellement de la période d'essai.

Quels thèmes la branche peut-elle verrouiller si elle le prévoit ?

La branche peut verrouiller certains thèmes du bloc 2 uniquement si elle le prévoit expressément dans son accord. Ces thèmes couvrent la prévention des risques professionnels, l'insertion des travailleurs handicapés, l'effectif de désignation et le nombre de délégués syndicaux, ainsi que les primes pour travaux dangereux. En l'absence de verrouillage explicite par la branche, l'accord d'entreprise reste libre de fixer ses propres règles sur ces sujets.

Quand l'accord d'entreprise prime-t-il sur l'accord de branche ?

L'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche pour toutes les matières du bloc 3, qui regroupe l'ensemble des sujets non couverts par les blocs 1 et 2. En l'absence d'accord d'entreprise sur ces matières, la convention de branche continue de s'appliquer.

Quel seuil de signature rend un accord d'entreprise valide dans la CCN jardinerie ?

Un accord d'entreprise est valide dès lors qu'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Entre 30 % et 50 % des suffrages, un mécanisme alternatif permet de valider l'accord via une consultation des salariés.

Les modalités de négociation varient selon la taille de l'entreprise :

  • moins de 11 salariés : l'accord peut être validé par un vote direct des salariés à la majorité des deux tiers ;

  • de 11 à 49 salariés : la négociation passe par les élus du CSE ou un salarié mandaté ;

  • 50 salariés et plus : la négociation revient aux délégués syndicaux, ou aux modalités alternatives prévues par le Code du travail en leur absence.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 31/08/2026.

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FAQ - l'accord d'entreprise dans la CCN jardinerie

Un accord d'entreprise peut-il être moins favorable que la CCN jardinerie ?

Un accord d'entreprise peut être moins favorable que la convention collective Jardinerie sur les matières du bloc 3, où il prime même s'il est moins avantageux pour les salariés. Sur les matières des blocs 1 et 2, en revanche, l'accord d'entreprise doit respecter le cadre fixé par la branche.

Comment un accord d'entreprise est-il déposé pour devenir applicable ?

Un accord d'entreprise doit être déposé auprès de la DREETS et au greffe du conseil de prud'hommes pour devenir applicable. Une version anonymisée est ensuite publiée sur la base de données nationale des accords collectifs. Cette procédure de dépôt de l'accord d'entreprise s'effectue en ligne sur la plateforme Télé Accords.

Un accord d'entreprise peut-il être dénoncé ou révisé ?

Un accord d'entreprise peut être dénoncé ou révisé à tout moment selon les conditions prévues par le Code du travail. La dénonciation de l'accord d'entreprise ouvre en principe un préavis de 3 mois, suivi d'une période de survie de l'accord pendant la négociation d'un texte de remplacement.

Que se passe-t-il si les salariés rejettent un accord soumis à référendum ?

Un accord soumis à référendum devient caduc si les salariés le rejettent lors de la consultation organisée pour sa validation. L'employeur doit alors reprendre les règles issues de la convention collective jardinerie ou engager une nouvelle négociation.

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