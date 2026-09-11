La convention collective nationale des jardineries et graineteries (brochure n° 3272, IDCC 1760) encadre les conditions de rupture du contrat de travail. L'article 37, situé au titre VII, fixe les durées de préavis applicables en cas de démission, de licenciement, de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite. Ces dispositions ont été actualisées par l'accord du 10 octobre 2022, étendu par arrêté du 12 février 2024.

Quel est le préavis de démission dans la CCN Jardinerie ?

Les employés et ouvriers ayant une ancienneté inférieure ou égale à un an doivent respecter un préavis de 15 jours. Au-delà d'un an, cette durée passe à 1 mois. Les agents de maîtrise disposent d'un préavis de 1 mois jusqu'à un an, puis de 2 mois au-delà. Les cadres doivent observer un préavis de 2 mois pour une ancienneté inférieure ou égale à un an, et de 3 mois au-delà.

Catégorie professionnelle Ancienneté ≤ 1 an Ancienneté > 1 an Employé / Ouvrier 15 jours 1 mois Agent de maîtrise 1 mois 2 mois Cadre 2 mois 3 mois

Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la CCN Jardinerie ?

Les employés et ouvriers bénéficient d'un préavis de 1 mois lorsqu'ils disposent de moins de 2 ans d'ancienneté. À partir de 2 ans, cette durée est portée à 2 mois. Les agents de maîtrise bénéficient d'un préavis de 2 mois, quelle que soit leur ancienneté. Les cadres disposent d'un préavis de 3 mois.

Catégorie professionnelle Ancienneté < 2 ans Ancienneté ≥ 2 ans Employé / Ouvrier 1 mois 2 mois Agent de maîtrise 2 mois 2 mois Cadre 3 mois 3 mois

Bon à savoir En cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde, le salarié ne bénéficie d'aucun préavis. La rupture du contrat prend effet immédiatement.

Quel est le préavis en cas de départ ou de mise à la retraite ?

Le départ volontaire à la retraite (article 40.2) impose un préavis de 2 mois pour toutes les catégories professionnelles (employés, ouvriers, agents de maîtrise et cadres). La mise à la retraite par l'employeur (article 40.1) impose un préavis de 3 mois, quelle que soit la catégorie.

Catégorie professionnelle Départ volontaire à la retraite Mise à la retraite Employé / Ouvrier 2 mois 3 mois Agent de maîtrise 2 mois 3 mois Cadre 2 mois 3 mois

La dispense de préavis est-elle possible dans la CCN Jardinerie ?

L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer son préavis. Dans ce cas, le salarié perçoit l'intégralité de la rémunération (indemnité compensatrice de préavis). Le salarié peut aussi demander une dispense, mais l'employeur est libre d'accepter ou de refuser.

À noter La dispense de préavis accordée par l'employeur ne modifie pas la date de fin du contrat de travail.

Quelles sont les heures de recherche d'emploi pendant le préavis ?

Le salarié bénéficie de 2 heures par jour pendant le préavis en cas de licenciement ou de démission (article 38). Ces heures sont rémunérées uniquement en cas de licenciement. Les modalités de prise sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, en alternance un jour au choix de l'employeur, un jour au choix du salarié.

Qu'est-ce que l'indemnité compensatrice de préavis ?

L'indemnité compensatrice correspond à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pendant le préavis. Elle est soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.

Quelles sont les conséquences de la faute grave ou lourde sur le préavis ?

Le licenciement pour faute grave ou lourde prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis.

Bon à savoir La qualification de faute grave ou lourde prive le salarié de préavis, mais ne lui retire pas le droit aux allocations chômage.

Catégorie Démission (≤ 1 an) Démission (> 1 an) Licenciement (< 2 ans) Licenciement (≥ 2 ans) Retraite volontaire Mise à la retraite Employé / Ouvrier 15 jours 1 mois 1 mois 2 mois 2 mois 3 mois Agent de maîtrise 1 mois 2 mois 2 mois 2 mois 2 mois 3 mois Cadre 2 mois 3 mois 3 mois 3 mois 2 mois 3 mois