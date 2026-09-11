RTT – Convention collective Jardineries et graineteries (IDCC 1760)
Comment fonctionnent les RTT et l'aménagement du temps de travail en jardinerie ?
La convention collective des jardineries et graineteries prévoit des règles spécifiques pour organiser le temps de travail, adaptées à la forte saisonnalité du secteur. Modulation annuelle, forfait jours, repos compensateur et travail dominical : cette page détaille les dispositions applicables aux salariés et employeurs de la branche.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 670 établissements
Champ d'application
Jardineries, Graineteries, Pépinières, Animaleries, Commerce de végétaux et articles de jardin
FAQ – RTT et durée du travail dans la CCN Jardineries et graineteries (IDCC 1760)
La CCN Jardinerie prévoit-elle des RTT ?
La CCN Jardinerie prévoit-elle des RTT ?
La CCN ne crée pas de droit automatique aux RTT. Les jours de RTT résultent de l'aménagement du temps de travail au-delà de 35 heures, organisé par accord d'entreprise ou par la modulation annuelle prévue par la convention.
Quel est le forfait jours pour les cadres en jardinerie ?
Quel est le forfait jours pour les cadres en jardinerie ?
Les cadres autonomes peuvent être soumis à un forfait annuel de 218 jours travaillés. Ce dispositif remplace le décompte en heures par un décompte en jours.
Le travail le dimanche est-il majoré dans les jardineries ?
Le travail le dimanche est-il majoré dans les jardineries ?
Oui, la convention collective prévoit une majoration de 50 % du taux horaire pour les heures travaillées le dimanche.
Quelle est la durée maximale de travail quotidienne en jardinerie ?
Quelle est la durée maximale de travail quotidienne en jardinerie ?
La durée maximale quotidienne est de 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures une fois par semaine en cas de surcroît temporaire d'activité.
Le travail intermittent est-il possible dans les jardineries ?
Le travail intermittent est-il possible dans les jardineries ?
Oui, la CCN autorise le travail intermittent avec un plancher de 800 heures annuelles, adapté à la saisonnalité du secteur.
Comment fonctionne la modulation annuelle du temps de travail ?
Comment fonctionne la modulation annuelle du temps de travail ?
La modulation permet de répartir les 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année. Les semaines hautes (jusqu'à 48 h) sont compensées par des semaines basses, sans majoration, à condition que la moyenne annuelle soit respectée.