À retenir La grille de salaire 2026 de la convention collective Jardinerie (jardineries et graineteries) fixe des minima bruts mensuels de 1 823 € à 3 900 € selon le niveau et l'échelon.

L' accord du 2 avril 2026 a introduit une nouvelle classification par critères classants et système de points , qui remplace l'ancien système par coefficients.

La grille s'applique depuis le 1er mai 2026 pour les entreprises adhérentes à la Fédération des Jardineries et Animaleries de France (JAF), et depuis le 1er juillet 2026 pour l'ensemble de la branche.

Plusieurs échelons de la catégorie Employés restent sous le SMIC (1 867,02 € brut mensuel depuis le 1er juin 2026) : c'est alors le SMIC qui s'applique.

Ces minima s'ajoutent à la prime d'ancienneté, à la majoration du travail du dimanche et aux heures supplémentaires.

Quels sont les salaires minima de la grille 2026 ?

La grille de salaire 2026 fixe 18 niveaux de rémunération minimale, répartis en trois catégories professionnelles. Les montants ci-dessous correspondent aux salaires bruts mensuels minimaux, calculés sur une base de 151,67 heures.

Catégorie Niveau Points Salaire minimum brut mensuel Employés 1.1 160 – 170 1 823 €* Employés 1.2 171 – 260 1 825 €* Employés 1.3 261 – 350 1 827 €* Employés 2.1 351 – 440 1 830 €* Employés 2.2 441 – 530 1 840 €* Employés 3.1 531 – 620 1 850 €* Employés 3.2 621 – 700 1 915 € Agents de maîtrise 4.1 701 – 780 1 960 € Agents de maîtrise 4.2 781 – 860 1 980 € Agents de maîtrise 4.3 861 – 940 2 000 € Agents de maîtrise 5.1 941 – 1 020 2 050 € Agents de maîtrise 5.2 1 021 – 1 100 2 120 € Cadres 6.1 1 101 – 1 190 2 800 € Cadres 6.2 1 191 – 1 270 2 900 € Cadres 7.1 1 271 – 1 350 3 400 € Cadres 7.2 1 351 – 1 430 3 600 € Cadres 8.1 1 431 – 1 510 3 700 € Cadres 8.2 1 511 – 2 080 3 900 €

(*) Minimum conventionnel inférieur au SMIC (1 867,02 € brut mensuel depuis le 1er juin 2026) : c'est le SMIC qui s'applique dans ce cas.

⚠️ Attention : l'accord du 2 avril 2026 ne prévoit aucune disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les minima s'appliquent uniformément à toutes les entreprises de la branche, sous réserve de l'article L. 2261-23-1 du Code du travail.

La convention collective nationale des jardineries et graineteries, brochure 3272, IDCC 1760, signée le 3 décembre 1993, couvre plusieurs milliers de salariés répartis dans environ 1 670 établissements en France : jardineries, graineteries, pépinières, animaleries et commerces de végétaux. Elle associe à chaque niveau de classification un salaire minimum brut mensuel, négocié par les partenaires sociaux de la branche et révisé régulièrement par avenant. Le dernier accord salarial, signé le 2 avril 2026 et étendu par arrêté du 11 juin 2026, publié au Journal officiel du 27 juin 2026, s'applique depuis le 1er mai 2026 pour les entreprises adhérentes à la Fédération des Jardineries et Animaleries de France (JAF), et depuis le 1er juillet 2026 pour l'ensemble de la branche.

La convention collective Jardinerie organise les emplois en trois catégories professionnelles, elles-mêmes subdivisées en niveaux et échelons. Chaque positionnement dépend de critères objectifs : niveau de compétence, degré d'autonomie, responsabilité exercée et type de fonctions occupées.

Les trois catégories sont les suivantes :

employés (niveaux 1, 2 et 3) : manutentionnaire, vendeur, employé de jardinerie, hôte de caisse, agent administratif et ouvrier qualifié, positionnés sur un barème de points allant de 160 à 700 ;

agents de maîtrise (niveaux 4 et 5) : techniciens, responsables de rayon, chefs d'équipe et fonctions d'encadrement intermédiaire, avec des points allant de 701 à 1 100 ;

cadres (niveaux 6, 7 et 8) : responsables de magasin, directeurs de site, ingénieurs et cadres supérieurs, avec des points allant de 1 101 à 2 080.

Cette grille est la première établie sous la nouvelle classification par critères classants et système de points, issue de l'accord du 18 avril 2024, étendu le 15 mai 2025. L'ancien système de classification par coefficients reposait sur l'avenant du 21 juillet 2022, applicable au 1er août 2022.

Les salaires minima de la convention collective Jardinerie sont fixés par accords collectifs, négociés entre les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales, notamment la Fédération des Jardineries et Animaleries de France (JAF).

Le processus suit plusieurs étapes :

négociation de branche : les partenaires sociaux se réunissent périodiquement pour discuter des revalorisations salariales, dans le cadre de l'obligation de négociation prévue aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 du Code du travail ;

signature d'un avenant : lorsqu'un accord est trouvé, il prend la forme d'un avenant à la convention collective ;

extension par arrêté ministériel : l'avenant peut ensuite être étendu par le ministère du Travail, ce qui rend les nouveaux minima obligatoires pour toutes les entreprises de la branche ;

entrée en vigueur : pour les entreprises adhérentes à la JAF, la grille s'applique dès la date prévue par l'accord ; pour les autres, elle s'applique à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

Les règles relatives à l'accord d'entreprise peuvent également compléter les dispositions prévues au niveau de la branche, lorsqu'elles sont plus favorables ou lorsqu'elles encadrent certaines primes et indemnités.

Que se passe-t-il quand le SMIC dépasse le minimum conventionnel ?

Lorsque le SMIC dépasse le minimum conventionnel d'un échelon, c'est le SMIC qui s'applique : aucun salarié ne peut percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum légal, soit 1 867,02 € brut mensuel depuis le 1er juin 2026. Plusieurs niveaux de la catégorie Employés de la grille Jardinerie sont concernés par cette règle.

La comparaison entre le salaire versé, le minimum légal et le minimum conventionnel permet de retenir le montant le plus favorable au salarié. Si le minimum conventionnel reste inférieur au SMIC, un complément différentiel porte la rémunération au niveau du SMIC.

Quels sont les éléments complémentaires de rémunération ?

Au-delà du salaire de base fixé par la grille, la convention collective Jardinerie prévoit plusieurs éléments complémentaires de rémunération :

prime d'ancienneté : attribuée en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Les règles générales de prime d'ancienneté peuvent notamment dépendre du texte conventionnel applicable ;

majoration pour travail le dimanche : 50 % du taux horaire de base. Les règles relatives au travail le dimanche dépendent également des dispositions conventionnelles et des autorisations applicables ;

heures supplémentaires : majorées de 25 % pour les 8 premières heures, puis 50 % au-delà. Elles s'inscrivent dans les règles relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires ;

indemnité de repas : selon les accords d'entreprise ou avenants en vigueur ;

primes d'entreprise : définies par accord d'entreprise ou usage.

Quelles sont les obligations de l'employeur sur les salaires minima ?

La convention collective Jardinerie prévoit que chaque employeur de la branche veille au respect de la grille des salaires minima en vigueur. Concrètement, cela implique plusieurs points de vigilance :

la conformité de chaque bulletin de paie avec la grille applicable doit être assurée ;

un complément différentiel est versé si le salaire est inférieur au minimum conventionnel ou au SMIC ;

le niveau et l'échelon du salarié figurent sur le bulletin de paie ;

les revalorisations et avenants publiés par la branche font l'objet d'un suivi régulier.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 28/08/2026.