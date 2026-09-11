Convention collective jardinerie (IDCC 1760)
Que prévoit la CCN jardinerie pour la retraite ?
La convention collective des jardineries et graineteries (brochure 3272) encadre le départ volontaire à la retraite et la mise à la retraite par l'employeur. Elle prévoit des préavis spécifiques, des indemnités selon l'ancienneté et des dispositions complémentaires liées au régime agricole.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 670 établissements
Champ d'application
jardineries, graineteries, pépinières, animaleries, commerce de végétaux et articles de jardin
FAQ - Retraite CCN jardinerie (IDCC 1760)
La convention collective jardineries et graineteries prévoit-elle un départ anticipé à la retraite pour carrière longue ou pénibilité ?
La convention collective jardineries et graineteries prévoit-elle un départ anticipé à la retraite pour carrière longue ou pénibilité ?
La convention collective ne prévoit pas de dispositif spécifique de départ anticipé : les règles de carrière longue et de pénibilité relèvent uniquement du régime général de la Sécurité sociale. Un salarié ayant commencé à travailler avant 20 ans peut ainsi partir avant l'âge légal, sous réserve de réunir le nombre de trimestres cotisés requis pour sa génération.
La retraite progressive est-elle possible dans ce secteur ?
La retraite progressive est-elle possible dans ce secteur ?
La retraite progressive est accessible aux salariés des jardineries et graineteries selon les règles de droit commun, dès 2 ans avant l'âge légal de départ. Le salarié perçoit alors une fraction de sa pension tout en poursuivant une activité à temps partiel, sans disposition dérogatoire prévue par la convention.
Le PERCOI mis en place par la convention est-il obligatoire pour le salarié ?
Le PERCOI mis en place par la convention est-il obligatoire pour le salarié ?
Le PERCOI (plan d'épargne retraite collectif interentreprises) prévu par la convention n'est pas obligatoire pour le salarié. L'adhésion et les versements restent facultatifs, sauf dispositions contraires prévues par un accord d'entreprise. L'employeur peut toutefois y contribuer via un abondement, comme dans les autres dispositifs d'épargne salariale.
Quelle est la différence entre le départ volontaire à la retraite et une démission classique ?
Quelle est la différence entre le départ volontaire à la retraite et une démission classique ?
Le départ volontaire à la retraite se distingue d'une démission classique par l'indemnité versée : la démission n'ouvre droit à aucune indemnité de rupture, alors que le départ à la retraite donne lieu à l'indemnité prévue par l'article 40.2 selon l'ancienneté. Le préavis de 2 mois reste identique dans les deux situations pour un salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté.
Un salarié peut-il revenir sur sa décision de départ volontaire à la retraite ?
Un salarié peut-il revenir sur sa décision de départ volontaire à la retraite ?
La convention collective ne prévoit pas de droit de rétractation formel : une fois notifiée, la démarche s'analyse comme une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié. Un accord amiable avec l'employeur reste toutefois possible avant la fin du préavis pour annuler ou reporter le départ.