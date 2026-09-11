Convention collective jardinerie (IDCC 1760)
Quelles sont les règles de repos hebdomadaire dans la CCN jardinerie ?
La convention collective jardineries et graineteries encadre le repos hebdomadaire, le travail du dimanche et certaines majorations, avec des règles adaptées à la saisonnalité du secteur.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 670 établissements
Champ d'application
jardineries, graineteries, pépinières, animaleries, commerce de végétaux et articles de jardin
FAQ - repos hebdomadaire dans la CCN jardinerie
La convention collective jardinerie prévoit-elle 4 jours de repos par quinzaine ?
La convention collective jardinerie prévoit-elle 4 jours de repos par quinzaine ?
Non, le terme exact prévu par la convention collective Jardinerie est quatorzaine, une période de 14 jours. Sur cette durée, le salarié bénéficie de 4 jours de repos, dont 2 peuvent être pris par demi-journée.
Le travail du dimanche dans une jardinerie est-il payé double ?
Le travail du dimanche dans une jardinerie est-il payé double ?
Non, le travail du dimanche n'est pas payé double dans la convention collective Jardinerie. Les heures effectuées ce jour-là sont majorées de 50 % du taux horaire de base, soit un total de 150 % de la rémunération habituelle.
Les dimanches de l'Avent donnent-ils droit à une majoration supplémentaire dans la convention jardinerie ?
Les dimanches de l'Avent donnent-ils droit à une majoration supplémentaire dans la convention jardinerie ?
Non, aucune disposition spécifique aux dimanches de l'Avent n'existe dans la convention collective jardinerie. La règle applicable reste la majoration conventionnelle de 50 % prévue pour l'ensemble des heures travaillées le dimanche.
Un employeur peut-il remplacer la majoration du dimanche par un repos compensateur dans une jardinerie ?
Un employeur peut-il remplacer la majoration du dimanche par un repos compensateur dans une jardinerie ?
Oui, mais uniquement avec l'accord du salarié. Sans cet accord, l'employeur ne peut pas substituer un repos compensateur au paiement de la majoration conventionnelle de 50 %.