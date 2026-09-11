À retenir La convention collective Jardinerie porte le numéro IDCC 1760 .

L' apprentissage suit la grille légale de rémunération, sans majoration conventionnelle.

Le contrat de professionnalisation peut durer jusqu'à 24 mois pour certains publics.

La rémunération en professionnalisation intègre le SMIC ou le salaire minimum conventionnel (SMC) applicable.

L'OPCO compétent pour financer l'alternance est L'Opcommerce.

Un salarié en alternance dans une jardinerie profite de règles précises selon qu'il signe un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. La convention collective Jardinerie renvoie largement aux dispositions légales pour la rémunération, mais fixe ses propres règles pour la durée de la professionnalisation et le financement du tutorat via L'Opcommerce.

Quelles entreprises sont concernées par la convention collective jardinerie ?

La convention collective Jardinerie s'applique à environ 1 670 établissements en France qui exercent une activité de jardinerie, graineterie, pépinière, animalerie ou commerce de végétaux et d'articles de jardin. Elle encadre les règles applicables aux salariés en alternance dans ces entreprises, qu'ils soient apprentis ou en contrat de professionnalisation.

Quelle rémunération s'applique en contrat d'apprentissage dans la jardinerie ?

La rémunération d'un apprenti dans la convention collective Jardinerie suit uniquement la grille légale, calculée selon l'âge et l'année du contrat, car aucune majoration conventionnelle spécifique n'a été identifiée. Le salaire minimum correspond à un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel (SMC), selon le barème national.

Âge de l’apprenti 1re année 2e année 3e année Moins de 18 ans 27 % du SMIC 39 % du SMIC 55 % du SMIC 18 à 20 ans 43 % du SMIC 51 % du SMIC 67 % du SMIC 21 à 25 ans 53 % du SMIC ou du SMC 61 % du SMIC ou du SMC 78 % du SMIC ou du SMC 26 ans et plus 100 % du SMIC ou du SMC 100 % du SMIC ou du SMC 100 % du SMIC ou du SMC

Le contrat d'apprentissage permet à l'alternant de suivre une formation tout en travaillant dans l'entreprise.

Quelle est la durée du contrat de professionnalisation dans la jardinerie ?

Le contrat de professionnalisation dans la convention collective Jardinerie peut atteindre 24 mois pour certains publics, contre 12 mois dans le cadre légal général. Cette durée étendue est prévue par l'article 6 de l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle. La rémunération de l'alternant reste calculée selon son âge et son niveau de formation, avec un minimum de 65 % du SMIC ou du SMC pour les moins de 21 ans visant un diplôme inférieur au bac professionnel.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 31/08/2026.