Convention collective jardinerie (IDCC 1760)
Quelles sont les règles de l'alternance dans la CCN jardinerie ?
Tout savoir sur l'apprentissage et le contrat de professionnalisation dans la branche Jardinerie. Pro-A, OPCO L'Opcommerce et financement du tutorat : règles applicables et points clés pour employeurs et alternants.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 670 établissements
Champ d'application
jardineries, graineteries, pépinières, animaleries, commerce de végétaux et articles de jardin
FAQ - l'alternance dans la CCN jardinerie
Comment fonctionne la Pro-A dans la convention collective jardinerie ?
Comment fonctionne la Pro-A dans la convention collective jardinerie ?
La Pro-A (reconversion ou promotion par alternance) dans la convention collective Jardinerie est encadrée par l'accord du 13 avril 2022 étendu. Les critères de prise en charge par L'Opcommerce prévoient une durée de 150 à 450 heures de formation sur 12 mois, financée à hauteur de 10 €/h dans la limite de 1 500 €.
Quel OPCO finance l'alternance et le tutorat dans la jardinerie ?
Quel OPCO finance l'alternance et le tutorat dans la jardinerie ?
L'OPCO compétent pour financer l'alternance dans la convention collective Jardinerie est L'Opcommerce. Il prend en charge la formation du tuteur à hauteur de 15 €/h dans la limite de 21 heures, ainsi que l'exercice de la fonction tutorale à hauteur de 180 € par mois pendant 4 mois.
Qui peut bénéficier d'une durée de professionnalisation portée à 24 mois ?
Qui peut bénéficier d'une durée de professionnalisation portée à 24 mois ?
Peuvent bénéficier d'un contrat de professionnalisation porté à 24 mois les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système éducatif sans qualification professionnelle, les titulaires de minima sociaux (RSA, ASS, AAH) et les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion. Cette extension vise aussi les actions préparant à des diplômes ou certifications inscrits au RNCP et reconnus dans la classification de la branche.
Quelle différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation dans la convention collective jardinerie ?
Quelle différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation dans la convention collective jardinerie ?
Le contrat d'apprentissage suit uniquement la grille légale de rémunération, sans majoration conventionnelle, tandis que le contrat de professionnalisation peut voir sa durée portée jusqu'à 24 mois pour certains publics dans la convention collective Jardinerie. Les deux dispositifs sont financés par L'Opcommerce, mais avec des règles de prise en charge distinctes selon le type de contrat.