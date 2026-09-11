Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Convention collective jardinerie (IDCC 1760)

Quelles sont les règles de l'alternance dans la CCN jardinerie ?

Tout savoir sur l'apprentissage et le contrat de professionnalisation dans la branche Jardinerie. Pro-A, OPCO L'Opcommerce et financement du tutorat : règles applicables et points clés pour employeurs et alternants.

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Environ 1 670 établissements

Champ d'application

Champ d'application

jardineries, graineteries, pépinières, animaleries, commerce de végétaux et articles de jardin

À retenir

  • La convention collective Jardinerie porte le numéro IDCC 1760.

  • L'apprentissage suit la grille légale de rémunération, sans majoration conventionnelle.

  • Le contrat de professionnalisation peut durer jusqu'à 24 mois pour certains publics.

  • La rémunération en professionnalisation intègre le SMIC ou le salaire minimum conventionnel (SMC) applicable.

  • L'OPCO compétent pour financer l'alternance est L'Opcommerce.

Un salarié en alternance dans une jardinerie profite de règles précises selon qu'il signe un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. La convention collective Jardinerie renvoie largement aux dispositions légales pour la rémunération, mais fixe ses propres règles pour la durée de la professionnalisation et le financement du tutorat via L'Opcommerce.

Quelles entreprises sont concernées par la convention collective jardinerie ?

La convention collective Jardinerie s'applique à environ 1 670 établissements en France qui exercent une activité de jardinerie, graineterie, pépinière, animalerie ou commerce de végétaux et d'articles de jardin. Elle encadre les règles applicables aux salariés en alternance dans ces entreprises, qu'ils soient apprentis ou en contrat de professionnalisation.

Quelle rémunération s'applique en contrat d'apprentissage dans la jardinerie ?

La rémunération d'un apprenti dans la convention collective Jardinerie suit uniquement la grille légale, calculée selon l'âge et l'année du contrat, car aucune majoration conventionnelle spécifique n'a été identifiée. Le salaire minimum correspond à un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel (SMC), selon le barème national.

Âge de l’apprenti 1re année 2e année 3e année
Moins de 18 ans 27 % du SMIC 39 % du SMIC 55 % du SMIC
18 à 20 ans 43 % du SMIC 51 % du SMIC 67 % du SMIC
21 à 25 ans 53 % du SMIC ou du SMC 61 % du SMIC ou du SMC 78 % du SMIC ou du SMC
26 ans et plus 100 % du SMIC ou du SMC 100 % du SMIC ou du SMC 100 % du SMIC ou du SMC

Le contrat d'apprentissage permet à l'alternant de suivre une formation tout en travaillant dans l'entreprise.

Quelle est la durée du contrat de professionnalisation dans la jardinerie ?

Le contrat de professionnalisation dans la convention collective Jardinerie peut atteindre 24 mois pour certains publics, contre 12 mois dans le cadre légal général. Cette durée étendue est prévue par l'article 6 de l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle. La rémunération de l'alternant reste calculée selon son âge et son niveau de formation, avec un minimum de 65 % du SMIC ou du SMC pour les moins de 21 ans visant un diplôme inférieur au bac professionnel.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 31/08/2026.

Simplifiez la gestion de votre paie avec Payfit

Découvrez notre solution RH et Paie 100 % conforme aux conventions collectives.

Demander une démo
Simplifiez la gestion de votre paie avec Payfit
Simplifiez votre gestion de paie

Simplifiez votre gestion de paie

Essayer Payfit maintenant

FAQ - l'alternance dans la CCN jardinerie

Comment fonctionne la Pro-A dans la convention collective jardinerie ?

La Pro-A (reconversion ou promotion par alternance) dans la convention collective Jardinerie est encadrée par l'accord du 13 avril 2022 étendu. Les critères de prise en charge par L'Opcommerce prévoient une durée de 150 à 450 heures de formation sur 12 mois, financée à hauteur de 10 €/h dans la limite de 1 500 €.

Quel OPCO finance l'alternance et le tutorat dans la jardinerie ?

L'OPCO compétent pour financer l'alternance dans la convention collective Jardinerie est L'Opcommerce. Il prend en charge la formation du tuteur à hauteur de 15 €/h dans la limite de 21 heures, ainsi que l'exercice de la fonction tutorale à hauteur de 180 € par mois pendant 4 mois.

Qui peut bénéficier d'une durée de professionnalisation portée à 24 mois ?

Peuvent bénéficier d'un contrat de professionnalisation porté à 24 mois les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système éducatif sans qualification professionnelle, les titulaires de minima sociaux (RSA, ASS, AAH) et les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion. Cette extension vise aussi les actions préparant à des diplômes ou certifications inscrits au RNCP et reconnus dans la classification de la branche.

Quelle différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation dans la convention collective jardinerie ?

Le contrat d'apprentissage suit uniquement la grille légale de rémunération, sans majoration conventionnelle, tandis que le contrat de professionnalisation peut voir sa durée portée jusqu'à 24 mois pour certains publics dans la convention collective Jardinerie. Les deux dispositifs sont financés par L'Opcommerce, mais avec des règles de prise en charge distinctes selon le type de contrat.

Rejoignez les 22 000 entreprises qui font confiance à Payfit

Demandez une démoEssayez maintenant