Convention collective jardinerie (IDCC 1760)
Comment fonctionne la prévoyance dans la CCN jardinerie ?
La convention collective des jardineries et graineteries impose un régime de prévoyance obligatoire couvrant le décès, l'incapacité et l'invalidité. Cette page présente les garanties, les taux de cotisation applicables aux cadres et non-cadres, la répartition employeur-salarié et les obligations de l'employeur.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 670 établissements
Champ d'application
jardineries, graineteries, pépinières, animaleries, commerce de végétaux et articles de jardin
FAQ - Prévoyance CCN jardinerie (IDCC 1760)
La prévoyance est-elle obligatoire dans la CCN Jardinerie ?
La prévoyance est-elle obligatoire dans la CCN Jardinerie ?
Oui, la prévoyance est obligatoire dans la convention collective Jardinerie pour tous les salariés, cadres et non-cadres, dès le premier jour d'embauche. Aucune condition d'ancienneté ne s'applique.
Quelle est la différence entre le régime de prévoyance des cadres et des non-cadres ?
Quelle est la différence entre le régime de prévoyance des cadres et des non-cadres ?
La principale différence entre le régime cadres et non-cadres porte sur le financement et les garanties : les cadres bénéficient d'une garantie décès accidentel supplémentaire et leur cotisation T1 est intégralement payée par l'employeur, contre un partage à 50/50 pour les non-cadres. Le taux global est aussi plus élevé chez les cadres, à 2,610 % contre 1,61 % chez les non-cadres.
Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas ses obligations de prévoyance ?
Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas ses obligations de prévoyance ?
Si l'employeur ne respecte pas son obligation d'affiliation ou de cotisation, il engage sa responsabilité et devient redevable envers le salarié ou ses ayants droit des prestations que l'organisme assureur aurait dû verser. Cette obligation est reconnue par la jurisprudence comme une obligation de résultat.
L'employeur peut-il choisir un autre organisme que AGRICA pour la prévoyance ?
L'employeur peut-il choisir un autre organisme que AGRICA pour la prévoyance ?
Oui, l'employeur peut choisir librement son organisme assureur depuis la suppression de la clause de désignation par l'avenant n° 5 du 24 janvier 2017. La seule condition est que les garanties proposées soient au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective.
Que se passe-t-il pour la portabilité en cas de licenciement pour faute lourde ?
Que se passe-t-il pour la portabilité en cas de licenciement pour faute lourde ?
La portabilité de la prévoyance ne s'applique pas en cas de licenciement pour faute lourde. Cette exclusion découle directement des conditions posées par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, qui réserve la portabilité aux ruptures ouvrant droit à l'assurance chômage.
Les garanties de prévoyance sont-elles maintenues en activité partielle ?
Les garanties de prévoyance sont-elles maintenues en activité partielle ?
Oui, les garanties de prévoyance sont maintenues pendant les périodes d'activité partielle et d'APLD. Cette disposition résulte de l'avenant n° 7 du 13 décembre 2021.