Convention collective jardinerie (IDCC 1760)
Comment fonctionne la retraite complémentaire dans la CCN jardinerie ?
Régime AGIRC-ARRCO obligatoire, taux de cotisation 2026, calcul des points, CEG, CET et rôle d'AGRICA dans la branche.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 670 établissements
Champ d'application
jardineries, graineteries, pépinières, animaleries, commerce de végétaux et articles de jardin
FAQ - retraite complémentaire CCN jardinerie
La retraite complémentaire est-elle obligatoire dans cette convention collective ?
La retraite complémentaire est-elle obligatoire dans cette convention collective ?
Oui, la retraite complémentaire Agirc-Arrco est obligatoire pour tous les salariés du secteur privé, y compris ceux de la convention collective jardineries et graineteries (IDCC 1760). L'affiliation intervient dès le premier jour du contrat de travail, sans condition d'ancienneté.
Les points de retraite complémentaire sont-ils perdus en cas de changement d'employeur ?
Les points de retraite complémentaire sont-ils perdus en cas de changement d'employeur ?
Non, les points Agirc-Arrco accumulés restent acquis à vie, même en cas de changement d'employeur ou de secteur d'activité. Ils s'additionnent tout au long de la carrière, tous employeurs confondus, jusqu'à la liquidation de la retraite.
Quand la valeur du point Agirc-Arrco est-elle revalorisée ?
Quand la valeur du point Agirc-Arrco est-elle revalorisée ?
La valeur de service du point Agirc-Arrco est revalorisée chaque 1er novembre. Elle reste fixée à 1,4386 € jusqu'au 1er novembre 2026, date de la prochaine actualisation.
Qu'est-ce que le coefficient d'appel de 127 % ?
Qu'est-ce que le coefficient d'appel de 127 % ?
Le coefficient d'appel de 127 % signifie que les cotisations réellement prélevées sur le salaire sont supérieures de 27 % au taux contractuel qui génère des points retraite. Seule la part correspondant au taux contractuel est convertie en points ; les 27 % restants financent la solidarité du régime, sans ouvrir de droits supplémentaires.
Un salarié à temps partiel cotise-t-il à la retraite complémentaire ?
Un salarié à temps partiel cotise-t-il à la retraite complémentaire ?
Oui, un salarié à temps partiel cotise à la retraite complémentaire Agirc-Arrco sur la base de sa rémunération brute réelle, aux mêmes taux qu'un salarié à temps plein. Le nombre de points obtenus est proportionnellement réduit, puisqu'il dépend de l'assiette de cotisation effective.