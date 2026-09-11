À retenir Le régime Agirc-Arrco est obligatoire pour tous les salariés de la convention collective jardineries et graineteries.

Le PMSS 2026 s'élève à 4 005 €/mois, base de calcul de la tranche 1.

Les taux de cotisation atteignent 7,87 % en tranche 1 et 21,59 % en tranche 2.

La valeur du point 2026 est de 20,1877 € à l'achat et 1,4386 € au service.

AGRICA Prévoyance gère la santé et la prévoyance de la branche, tandis que la retraite complémentaire relève des caisses Agirc-Arrco.

Quelle différence existe-t-il entre la retraite de base et la retraite complémentaire ?

La retraite de base, versée par la Sécurité sociale, se calcule par trimestres cotisés et salaire annuel moyen. La retraite complémentaire Agirc-Arrco fonctionne, elle, par points accumulés tout au long de la carrière. Les deux régimes sont obligatoires et se cumulent au moment du départ à la retraite.

Le système français repose ainsi sur deux composantes : la retraite de base et la retraite complémentaire, qui constitue le deuxième pilier de la retraite obligatoire pour les salariés du secteur privé.

Quels sont les taux de cotisation Agirc-Arrco en 2026 ?

Les taux de cotisation Agirc-Arrco 2026 s'élèvent à 7,87 % sur la tranche 1 et 21,59 % sur la tranche 2. La tranche 1 correspond à la part de salaire jusqu'au plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), fixé à 4 005 € en 2026. La tranche 2 couvre la part de salaire comprise entre 4 005 € et 32 040 €.

Tranche Taux total Part salariale Part patronale Tranche 1 (jusqu’à 4 005 €) 7,87 % 3,15 % 4,72 % Tranche 2 (de 4 005 € à 32 040 €) 21,59 % 8,64 % 12,95 %

Ces cotisations sont calculées selon les tranches de rémunération applicables au régime Agirc-Arrco.

La répartition entre employeur et salarié suit la règle des 60/40 : l'employeur prend en charge 60 % de la cotisation, le salarié 40 %. Un coefficient d'appel de 127 % s'applique sur ces taux : les cotisations réellement prélevées sont supérieures au taux qui génère des points, l'écart finançant la solidarité du régime.

Qu'est-ce que la CEG et la CET ?

La CEG (contribution d'équilibre général) et la CET (contribution d'équilibre technique) sont deux cotisations additionnelles Agirc-Arrco, distinctes de celles qui génèrent des points retraite. La CEG finance la compensation des départs à la retraite avant 67 ans. La CET, fixée à 0,35 % sur l'ensemble du salaire, ne concerne que les salariés dont la rémunération dépasse le plafond de la Sécurité sociale.

Contribution Tranche 1 Tranche 2 CEG 2,15 % 2,70 % CET 0,35 % (si salaire > 1 PMSS) 0,35 % (si salaire > 1 PMSS)

La cotisation CET s'ajoute ainsi aux cotisations de retraite complémentaire et aux autres contributions d'équilibre du régime.

Le nombre de points retraite s'obtient en divisant l'assiette de cotisation multipliée par le taux d'acquisition par la valeur d'achat du point, fixée à 20,1877 € en 2026. La pension annuelle brute correspond ensuite au total des points multiplié par la valeur de service du point, fixée à 1,4386 € en 2026. Exemple concret : un salarié qui a accumulé 5 000 points percevra une pension d'environ 7 193 € brut par an, soit environ 599 € par mois.

Le calcul des cotisations de retraite dépend notamment de l'assiette de rémunération, de la tranche applicable et du taux d'acquisition retenu.

Quel est le rôle d'AGRICA dans la convention collective jardinerie ?

AGRICA Prévoyance, via son institution CCPMA Prévoyance, est le partenaire labellisé par la branche jardineries et graineteries pour la complémentaire santé et la prévoyance, depuis l'accord du 1er septembre 2022. Le groupe AGRICA regroupe aussi une caisse de retraite complémentaire affiliée à l'Agirc-Arrco, au titre de l'Alliance professionnelle retraite, mais celle-ci concerne prioritairement les entreprises relevant du régime agricole. Pour la majorité des employeurs de la branche, la retraite complémentaire reste gérée par la caisse Agirc-Arrco de leur choix, indépendamment de l'offre santé labellisée.

Quelles sont les obligations de l'employeur pour la retraite complémentaire ?

L'employeur doit affilier chaque salarié au régime Agirc-Arrco dès son embauche, sans condition d'ancienneté ni de type de contrat. Les modalités d'affiliation à une caisse de retraite concernent l'ensemble des salariés, cadres comme non-cadres.

Il déclare les cotisations chaque mois via la DSN et applique les taux et la répartition 60/40 entre employeur et salarié. Le bulletin de paie doit détailler distinctement les lignes retraite complémentaire, CEG et CET.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 01/09/2026.