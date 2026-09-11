À retenir La rupture conventionnelle ne prévoit aucun préavis obligatoire, quelle que soit la convention collective applicable.

L' IDCC de la convention collective Jardinerie est le 1760.

Chaque partie dispose de 15 jours calendaires pour se rétracter après la signature.

La DREETS dispose ensuite de 15 jours ouvrables pour homologuer la convention.

Les salariés protégés relèvent d'une autorisation de l'inspecteur du travail, et non d'une homologation.

La rupture conventionnelle permet à un employeur et un salarié en CDI de mettre fin au contrat de travail d'un commun accord, sans les contraintes d'un licenciement ou d'une démission. Dans la convention collective Jardinerie, comme dans le droit commun, elle ne déclenche aucun préavis, mais elle reste encadrée par des délais légaux précis, de la rétractation à l'homologation.

Qui est concerné par la convention collective Jardinerie ?

La convention collective Jardinerie couvre environ 1 670 établissements en France. Elle s'applique aux jardineries, graineteries, pépinières, animaleries et commerces de végétaux et d'articles de jardin. Son IDCC, l'identifiant utilisé pour la retrouver sur Légifrance, est le 1760.

La convention collective applicable à une entreprise peut être identifiée à partir de son activité, de son code APE ou des mentions figurant sur le bulletin de paie.

Faut-il respecter un préavis en cas de rupture conventionnelle ?

Non, la rupture conventionnelle ne déclenche aucun préavis, y compris dans la convention collective Jardinerie. Cette rupture d'un CDI n'est ni une démission ni un licenciement : elle repose sur un accord mutuel entre l'employeur et le salarié, ce qui la dispense des règles de préavis de licenciement propres à ces deux situations, et aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due dans ce cadre.

La date de rupture du contrat est fixée librement par les parties dans la convention de rupture. Elle ne peut toutefois jamais intervenir avant le lendemain de l'homologation par la DREETS.

Quels délais faut-il respecter avant la rupture du contrat ?

Deux délais légaux encadrent la rupture conventionnelle avant que le contrat prenne fin. Après la signature de la convention de rupture, chaque partie dispose d'un délai de rétractation de 15 jours calendaires pour changer d'avis, week-ends et jours fériés compris.

À l'issue de ce délai, la demande d'homologation est transmise à la DREETS via le téléservice TéléRC. L'administration dispose alors de 15 jours ouvrables pour instruire la demande, et son silence à l'issue de ce délai vaut homologation tacite.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 28/08/2026.