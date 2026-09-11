Convention collective jardinerie (IDCC 1760)
Y a-t-il un préavis en cas de rupture conventionnelle dans la CCN jardinerie ?
La rupture conventionnelle ne prévoit pas de préavis obligatoire. Elle obéit toutefois à des délais légaux incompressibles : rétractation, homologation DREETS ou autorisation administrative pour les salariés protégés.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 670 établissements
Champ d'application
jardineries, graineteries, pépinières, animaleries, commerce de végétaux et articles de jardin
FAQ - la rupture conventionnelle en jardinerie
Comment calculer l'indemnité de rupture conventionnelle dans la convention collective Jardinerie ?
Comment calculer l'indemnité de rupture conventionnelle dans la convention collective Jardinerie ?
L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Dans la convention collective Jardinerie, l'article 39 définit le salaire de référence et l'article 40 fixe l'indemnité conventionnelle de licenciement, à retenir si elle est plus favorable au salarié.
Quel formulaire utiliser pour demander l'homologation d'une rupture conventionnelle ?
Quel formulaire utiliser pour demander l'homologation d'une rupture conventionnelle ?
La demande d'homologation s'effectue via le téléservice officiel TéléRC, qui a remplacé le formulaire papier Cerfa de rupture conventionnelle depuis avril 2022. La convention doit y préciser la date envisagée de rupture, le montant de l'indemnité spécifique et les informations nécessaires à l'instruction administrative.
Quelle procédure s'applique aux salariés protégés en cas de rupture conventionnelle ?
Quelle procédure s'applique aux salariés protégés en cas de rupture conventionnelle ?
Pour un salarié protégé, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, et non à une simple homologation. La consultation du comité social et économique (CSE) peut être requise selon le mandat exercé par le salarié.
Quel est l'IDCC de la convention collective jardinerie ?
Quel est l'IDCC de la convention collective jardinerie ?
L'IDCC de la convention collective Jardinerie est le 1760. Ce numéro identifie la convention collective nationale des jardineries et graineteries sur Légifrance et dans les outils de paie, et permet de vérifier la convention collective applicable en cas de doute.
Un accord d'entreprise peut-il modifier les règles de la rupture conventionnelle ?
Un accord d'entreprise peut-il modifier les règles de la rupture conventionnelle ?
Non, un accord d'entreprise ne peut pas transformer la rupture conventionnelle en licenciement ou en démission, ni imposer un préavis qui n'est pas prévu par la loi. Les règles légales de rétractation et d'homologation s'appliquent quelle que soit l'entreprise concernée.
Un salarié en arrêt maladie peut-il signer une rupture conventionnelle ?
Un salarié en arrêt maladie peut-il signer une rupture conventionnelle ?
Oui, un salarié en arrêt maladie peut signer une rupture conventionnelle, y compris pendant un arrêt maladie non professionnel. La date de rupture prévue dans la convention homologuée reste valable, sauf si l'arrêt résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une situation qui appelle une vigilance particulière.