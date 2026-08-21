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Convention collective Horlogerie-bijouterie (IDCC 1487)
Tout comprendre sur la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie
La convention collective Horlogerie-bijouterie encadre les relations de travail dans les commerces de détail et ateliers de réparation d'horlogerie, joaillerie, bijouterie et orfèvrerie. Cette page présente les principales dispositions applicables : salaires, durée du travail, congés, période d'essai, prévoyance et avantages sociaux.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Non précisé par le texte conventionnel
Champ d'application
Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Tout savoir sur cette convention collective
Grille de salaire
La grille de salaires minima de la convention collective Horlogerie-bijouterie fixe les rémunérations planchers pour chaque niveau de classification, de A à J. Cette page détaille les montants en vigueur au 1er janvier 2026, la structure de la grille et les règles d'application pour les employeurs du commerce de détail.
Coefficient
Le coefficient détermine le positionnement hiérarchique d'un salarié au sein de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie. Il repose sur dix niveaux répartis en trois catégories professionnelles et conditionne le salaire minimum, la période d'essai et les garanties de prévoyance.
Congés payés
Les congés payés des salariés de la bijouterie et de l'horlogerie obéissent aux règles légales complétées par les dispositions conventionnelles propres à la branche. Cette page détaille les droits à congés, les congés pour événements familiaux, les règles de fractionnement et l'impact de la réforme de 2024 sur l'acquisition pendant un arrêt maladie.
RTT
La réduction du temps de travail dans la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie repose sur l'accord ARTT du 27 avril 1999 et ses avenants successifs. Cette page détaille les modalités d'acquisition, de prise et de monétisation des jours de RTT applicables aux salariés du secteur.
Période d'essai
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et au salarié d'apprécier les conditions de travail. Dans la CCN Horlogerie-bijouterie (IDCC 1487), sa durée varie selon le niveau de classification du poste occupé. Cette page détaille les durées applicables, les conditions de renouvellement et les règles de rupture.
Arrêt maladie
La convention collective horlogerie-bijouterie regroupe les commerces de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie vendus en magasin spécialisé. Sous l'IDCC 1487, elle fixe les règles de maintien de salaire applicables en cas d'arrêt maladie, en complément des indemnités versées par la Sécurité sociale.
Calcul de salaire
Le calcul du salaire dans la CCN Horlogerie-bijouterie repose sur le minimum conventionnel lié au niveau de classification (A à J), la prime d'ancienneté forfaitaire et les éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Cette page détaille chaque composante de la rémunération et les règles à appliquer sur le bulletin de paie.
Mutuelle
La convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie impose à chaque employeur de mettre en place une complémentaire santé collective pour l'ensemble de ses salariés. Cette page présente les garanties minimales, les taux de cotisation, les cas de dispense et la portabilité des droits.
Indemnité repas
La convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487) ne prévoit pas d'indemnité repas ni de prime de panier spécifique. Les employeurs appliquent les règles générales relatives aux titres-restaurant et aux frais professionnels. Cette page détaille les obligations, les plafonds d'exonération 2026 et les bonnes pratiques du secteur.
Durée du travail
L'organisation du temps de travail dans le commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie repose sur la durée légale de 35 heures, complétée par l'accord ARTT du 27 avril 1999 et ses avenants. Cette page détaille les règles de modulation, les heures supplémentaires, le forfait jours cadres, le repos et les jours fériés.
Cotisations
Les entreprises du commerce de détail de l'horlogerie et de la bijouterie sont soumises à des cotisations sociales légales et conventionnelles spécifiques. Cette page détaille les taux en vigueur en 2026 pour la prévoyance, la mutuelle, la retraite complémentaire et les autres contributions obligatoires.
Prévoyance
La convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie impose un régime de prévoyance couvrant l'incapacité, l'invalidité et le décès. Cette page détaille les garanties minimales, les taux de cotisations en vigueur depuis le 1er janvier 2026 et les obligations de l'employeur.
Préavis de démission
La convention collective du commerce de détail de l'horlogerie‑bijouterie fixe des durées de préavis de démission variables selon le statut du salarié. Cette page récapitule les règles essentielles pour préparer un départ dans le respect de la CCN.
Préavis de licenciement
Le préavis de licenciement dans la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie varie selon l'ancienneté du salarié, indépendamment de sa catégorie professionnelle. Cette page détaille les durées applicables, les heures de recherche d'emploi et les cas de dispense.
Rupture conventionnelle
Contrairement à la démission ou au licenciement, la rupture conventionnelle ne comporte aucun préavis. Elle obéit à des délais spécifiques de rétractation et d'homologation. Cette page détaille la procédure applicable et le calcul de l'indemnité dans la CCN Horlogerie-bijouterie.
Congés exceptionnels
Les salariés du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie bénéficient de congés rémunérés pour les moments importants de leur vie personnelle. Cette page présente chaque type de congé exceptionnel, les durées applicables et les différences avec le Code du travail.
Indemnité de licenciement
La convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie prévoit un barème d'indemnité de licenciement spécifique, qui varie selon l'ancienneté du salarié. Cette page détaille les règles de calcul conventionnelles, la comparaison avec l'indemnité légale et les cas d'exclusion.
Alternance et apprentissage
La convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487) encadre les conditions de travail des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation. Cette page présente les dispositifs d'alternance applicables, les grilles de rémunération en vigueur et les obligations de l'employeur.
Avantage en nature
Les avantages en nature représentent un complément de rémunération non monétaire pour les salariés du commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie. Cette page présente les règles applicables : définition, types d'avantages, modes d'évaluation, barèmes URSSAF 2026 et impact sur le bulletin de paie.
Accord d'entreprise
L'accord d'entreprise permet d'adapter les règles du Code du travail et de la convention collective aux réalités d'un commerce d'horlogerie ou de bijouterie. Dans un secteur composé majoritairement de TPE et PME, les modalités de négociation obéissent à des règles spécifiques.
Jours fériés
La convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie prévoit des dispositions spécifiques pour les jours fériés, révisées par l'avenant du 16 février 2024. Cette page détaille le nombre de jours fériés chômés, les compensations en cas de travail exceptionnel un jour férié normalement chômé et les droits des salariés du secteur.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire constitue un droit fondamental pour les salariés du commerce de détail d'horlogerie-bijouterie. Cette page présente les règles applicables au titre de la CCN IDCC 1487, les dérogations au repos dominical et les obligations de l'employeur en matière d'organisation du temps de travail.
IDCC
L'IDCC 1487 correspond à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie. Cette page explique son rôle, son champ d'application, la différence avec la brochure JO 3240 et les obligations de l'employeur.
Code NAF/APE
Le code NAF/APE détermine l'activité principale d'une entreprise et conditionne la convention collective applicable. Pour les commerces de détail d'horlogerie et de bijouterie, le code 47.77Z est le plus fréquemment attribué. Cette page détaille les codes associés au secteur, leur lien avec l'IDCC 1487 et les démarches pour vérifier ou modifier son code.
Maternité
La convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487) renvoie principalement au Code du travail pour le congé maternité. Elle prévoit néanmoins un aménagement spécifique du temps de travail pour les salariées enceintes dès le troisième mois de grossesse (article 45).
Paternité
La convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487) ne prévoit pas de dispositions spécifiques au congé paternité et renvoie au droit commun. Cette page détaille la durée, l'indemnisation, les démarches et les effets de l'accord du 14 octobre 2022 sur ce congé.
Accident du travail
La convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487) prévoit un maintien de salaire spécifique en cas d'accident du travail ou d'accident de trajet, sous conditions d'ancienneté. Cette page détaille les obligations de l'employeur, les IJSS et les garanties de prévoyance de branche.
Retraite
Départ volontaire, mise à la retraite par l'employeur, indemnités conventionnelles selon l'ancienneté, préavis : cette page détaille l'ensemble des règles applicables à la retraite dans la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487, brochure 3240).
Retraite complémentaire
La retraite complémentaire AGIRC-ARRCO concerne tous les salariés du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie. Cette page présente les taux de cotisation 2026, la répartition employeur/salarié, le calcul des points et les démarches de liquidation.
Quelle est la convention collective applicable au commerce de détail de l'horlogerie et de la bijouterie
La convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (brochure n° 3240, IDCC 1487) a été signée le 17 décembre 1987 et étendue par arrêté du 20 octobre 1988. Elle régit les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale relève du commerce de détail et de la réparation de produits d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie et d'orfèvrerie.
Ce texte conventionnel complète le Code du travail en adaptant certaines règles aux spécificités du secteur. Il couvre notamment les thématiques suivantes : classification des emplois, grille de salaires minima, durée du travail, congés, période d'essai, préavis de rupture, arrêt maladie, mutuelle et prévoyance.
Quelles entreprises sont concernées par la CCN Horlogerie - bijouterie
La convention s'applique à l'ensemble des entreprises et établissements ayant pour activité principale le commerce de détail et la réparation d'articles d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie, y compris les commerces de vente d'articles cadeaux associés. Les VRP (voyageurs, représentants et placiers) sont exclus de son champ d'application.
Le principal code APE (ou NAF) rattaché à cette convention est le 4777Z (commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé). Pour déterminer si une entreprise relève de cette CCN, il convient de vérifier son code APE attribué par l'INSEE ainsi que son activité réelle et principale.
Bon à savoir
Le code APE est un indicateur, mais c'est l'activité réelle et principale de l'entreprise qui détermine la convention collective applicable. En cas de doute, il est possible de consulter l'IDCC mentionné sur le bulletin de paie.
Comment fonctionne la classification des emplois dans la CCN Horlogerie - bijouterie
La convention collective classe les emplois en plusieurs niveaux hiérarchiques, répartis en trois grandes catégories : ouvriers et employés, agents de maîtrise et cadres. Chaque niveau correspond à un degré de responsabilité, de technicité et d'autonomie dans le poste occupé.
Les niveaux A à D concernent les ouvriers et employés, du poste d'exécution simple au poste qualifié nécessitant une expertise technique (réparation, vente spécialisée). Les niveaux E et F correspondent aux agents de maîtrise, qui encadrent une équipe ou assurent des responsabilités techniques avancées. Les niveaux G à J regroupent les cadres, du cadre débutant au cadre dirigeant.
Cette classification sert de base au calcul du coefficient applicable dans la CCN Horlogerie - bijouterie et détermine le salaire minimum conventionnel garanti.
Quels sont les salaires minima applicables au 1er janvier 2026
La grille à retenir est celle de l'avenant n° 33 du 21 novembre 2025 relatif aux salaires minima hiérarchiques à compter du 1er janvier 2026, étendu par arrêté du 17 février 2026 publié au JORF du 24 février 2026.
Pour une analyse détaillée, consulter la page dédiée à la grille de salaire de la CCN Horlogerie - bijouterie.
| Catégorie | Niveau | Salaire brut mensuel |\n|—|—|—|\n| Ouvriers / employés | A | 1 830 € |\n| Ouvriers / employés | B | 1 850 € |\n| Ouvriers / employés | C | 1 910 € |\n| Ouvriers / employés | D | 1 983 € |\n| Agents de maîtrise | E | 2 080 € |\n| Agents de maîtrise | F | 2 210 € |\n| Cadres | G | 2 786 € |\n| Cadres | H | 3 866 € |\n| Cadres | I | 4 070 € |\n| Cadres | J | 4 467 € |
Quelle est la durée du travail prévue par la convention collective
La durée légale du travail dans la branche est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Le temps de travail peut être réparti de manière égale ou inégale sur la semaine.
La convention prévoit la possibilité d'un étalement du travail sur six jours pendant un maximum de seize semaines par an, ce qui est particulièrement courant dans le commerce de détail, notamment lors des périodes de forte activité (fêtes de fin d'année, Saint-Valentin, fête des Mères). Les salariés bénéficient dans tous les cas de deux jours de repos hebdomadaire, consécutifs ou non.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures ouvrent droit aux majorations légales. Pour en savoir plus, consulter la page sur la durée du travail dans la CCN Horlogerie - bijouterie.
Quelles sont les règles relatives à la période d'essai
La durée de la période d'essai varie selon le niveau hiérarchique du salarié. Elle permet à l'employeur et au salarié d'évaluer la compatibilité du poste avec les compétences et les attentes de chacun. Le renouvellement nécessite l'accord exprès du salarié et ne peut pas être imposé unilatéralement.
| Niveau hiérarchique | Durée initiale | Durée maximale (renouvellement inclus) |\n|—|—|—|\n| Niveaux I, II et III | 1 mois | 2 mois |\n| Niveaux IV et V | 2 mois | 4 mois |\n| Niveau VI et plus | 3 mois | 6 mois |
Pour un détail complet des modalités, consulter la page dédiée à la période d'essai dans la CCN Horlogerie - bijouterie.
Quels sont les droits en matière de congés payés et de jours de repos
Les salariés relevant de la CCN Horlogerie - bijouterie bénéficient des congés payés légaux, soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, ce qui représente 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète.
La convention prévoit également des congés exceptionnels rémunérés pour certains événements familiaux (mariage, naissance, décès d'un proche). Ces jours s'ajoutent aux congés payés et sont accordés sur justificatif. La question des RTT dépend de l'organisation du temps de travail retenue dans l'entreprise.
Pour approfondir, consulter les pages sur les congés payés et les RTT dans la CCN Horlogerie - bijouterie.
À noter
La convention collective peut prévoir des jours de congés supplémentaires liés à l'ancienneté. Après un certain nombre d'années de présence dans l'entreprise, le salarié peut bénéficier de jours de congés additionnels.
Quelles sont les règles applicables en cas d'arrêt maladie
En cas d'arrêt maladie, le salarié bénéficie du maintien partiel de sa rémunération par l'employeur, sous réserve de remplir certaines conditions d'ancienneté. Ce maintien vient compléter les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale (IJSS).
La durée et le montant de l'indemnisation complémentaire varient en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Un délai de carence peut s'appliquer avant le début du versement. Le salarié doit adresser son arrêt de travail dans les 48 heures à l'employeur et à la CPAM.
Pour les détails complets, consulter la page sur l'arrêt maladie dans la CCN Horlogerie - bijouterie.
Quelles sont les obligations en matière de mutuelle et de prévoyance
La CCN Horlogerie - bijouterie impose la mise en place d'un régime de frais de santé (mutuelle) et d'un régime de prévoyance pour l'ensemble des salariés, cadres et non-cadres. Ces régimes ont été définis par des accords de branche qui fixent les garanties minimales obligatoires et les taux de cotisation.
Mutuelle obligatoire
L'accord de branche prévoit un panier de soins minimal couvrant les frais d'hospitalisation, les soins courants, les soins dentaires et optiques. L'employeur prend en charge au minimum 50 % de la cotisation conformément aux dispositions légales. Le salarié peut, sous certaines conditions, demander une dispense d'affiliation (couverture par le conjoint, CDD court, temps très partiel).
Prévoyance
Le régime de prévoyance couvre les risques lourds : décès, invalidité et incapacité de travail. Les cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié selon les modalités fixées par l'accord de branche. Ce dispositif garantit aux salariés et à leurs ayants droit des prestations complémentaires à celles de la Sécurité sociale.
Pour en savoir plus, consulter les pages sur la mutuelle et la prévoyance dans la CCN Horlogerie - bijouterie.
Quels préavis s'appliquent en cas de rupture du contrat de travail
La durée du préavis dépend du mode de rupture (démission, licenciement, départ en retraite) et de la catégorie professionnelle du salarié.
Préavis de démission
Le préavis est d'un mois pour les employés et ouvriers, de deux mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres.
Préavis de licenciement
Le préavis de licenciement est d'un mois si l'ancienneté est inférieure à 2 ans, et de deux mois si l'ancienneté est au moins égale à 2 ans. Ces durées s'appliquent sauf dispositions plus favorables prévues par le contrat de travail individuel.
En cas de licenciement pour faute grave ou lourde, le préavis n'est pas dû. Pendant la période de préavis, le salarié peut bénéficier d'heures d'absence autorisées pour recherche d'emploi.
Quels sont les principaux avantages prévus par la CCN Horlogerie - bijouterie
Au-delà des dispositions de base, la convention collective prévoit plusieurs avantages complémentaires pour les salariés du secteur :
Prime d'ancienneté : certains accords d'entreprise ou avenants prévoient une prime liée à l'ancienneté dans l'entreprise, qui vient s'ajouter au salaire de base.
Congés supplémentaires pour ancienneté : des jours de congés additionnels peuvent être accordés en fonction du nombre d'années de présence.
Formation professionnelle : la branche dispose d'un OPCO de rattachement qui finance les actions de formation continue et les parcours de qualification.
Indemnité de licenciement : en cas de licenciement, l'indemnité conventionnelle peut être plus favorable que l'indemnité légale, en fonction de l'ancienneté du salarié.
Pour les dispositions relatives aux cotisations, consulter la page sur les cotisations dans la CCN Horlogerie - bijouterie. Pour les éléments de rémunération, se reporter à la page sur le calcul de salaire et l'indemnité repas.
Bon à savoir
Un logiciel de paie paramétré selon la CCN Horlogerie - bijouterie permet de sécuriser le calcul des salaires minima, des cotisations de prévoyance et de mutuelle, ainsi que des indemnités conventionnelles. Cela réduit les risques d'erreur et garantit la conformité de la paie.
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FAQ – Convention collective Horlogerie - bijouterie (IDCC 1487)
L'appartenance à cette convention dépend de l'activité principale de l'entreprise. Le code APE le plus fréquemment rattaché est 4777Z (commerce de détail d'horlogerie et bijouterie). Le numéro IDCC 1487 figure sur le bulletin de paie et permet de vérifier la convention applicable.
Les salaires minima vont de 1 830 € brut mensuel pour le niveau A (ouvriers et employés) à 4 467 € brut mensuel pour le niveau J (cadres supérieurs), sur la base de 35 heures hebdomadaires. Ces montants sont fixés par l'avenant n° 33 du 21 novembre 2025, étendu par arrêté du 17 février 2026.
La période d'essai est de 1 mois pour les niveaux I à III (renouvelable jusqu'à 2 mois), de 2 mois pour les niveaux IV et V (renouvelable jusqu'à 4 mois), et de 3 mois pour les niveaux VI et supérieurs (renouvelable jusqu'à 6 mois). Le renouvellement nécessite l'accord exprès du salarié.
L'accord de branche impose une couverture frais de santé obligatoire pour tous les salariés, cadres et non-cadres. L'employeur finance au minimum 50 % de la cotisation conformément aux dispositions légales. Des cas de dispense sont prévus, notamment pour les salariés déjà couverts par le régime de leur conjoint.
Le préavis de démission est d'un mois pour les employés et ouvriers, de deux mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres. Le préavis de licenciement est d'un mois si l'ancienneté est inférieure à 2 ans, et de deux mois si elle est au moins égale à 2 ans.