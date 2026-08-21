À retenir : la convention collective horlogerie-bijouterie applique les taux interprofessionnels AGIRC-ARRCO , sans taux dérogatoire ;

la tranche 1 (T1) totalise 7,87 % de cotisation (4,72 % employeur + 3,15 % salarié) ;

la tranche 2 (T2) totalise 21,59 % de cotisation (12,95 % employeur + 8,64 % salarié) ;

la valeur de service du point s'élève à 1,4386 € , fixée le 1er novembre 2024 et maintenue au 1er novembre 2025 ;

l'indemnité de départ volontaire à la retraite varie de 0,5 à 3 mois de salaire, à partir de 5 ans d'ancienneté (article 24).

Quels sont les taux de cotisation retraite complémentaire en 2026 ?

Les taux de cotisation retraite complémentaire AGIRC-ARRCO 2026 se répartissent sur deux tranches de salaire. Le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) est fixé à 4 005 € par mois en 2026 : la tranche 1 (T1) couvre la rémunération de 0 à 4 005 €, la tranche 2 (T2) couvre la part de 4 005 € à 32 040 €.Les taux ci-dessous intègrent le taux d'appel de 127 %. Seul le taux contractuel (environ 6,20 % en T1 et 17 % en T2) génère des points de retraite.

Cotisation Tranche Part employeur Part salarié Total Retraite complémentaire T1 (0 à 4 005 €) 4,72 % 3,15 % 7,87 % Retraite complémentaire T2 (4 005 à 32 040 €) 12,95 % 8,64 % 21,59 % CEG T1 1,29 % 0,86 % 2,15 % CEG T2 1,62 % 1,08 % 2,70 % CET T1 et T2 0,21 % 0,14 % 0,35 %

👉 À noter : la CET ne s'applique que sur la part de rémunération dépassant le PMSS ; elle ne concerne donc pas les salaires inférieurs à 4 005 € par mois.La répartition par défaut entre employeur et salarié est de 60 % / 40 %. La convention collective horlogerie-bijouterie n'impose pas de répartition plus favorable, mais un accord d'entreprise ou un usage peut prévoir une prise en charge patronale supérieure.

Cette page détaille le fonctionnement de la retraite complémentaire pour les salariés du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie : régime applicable, calcul des points, indemnité de départ volontaire et démarches de liquidation.

Quel régime de retraite complémentaire s'applique aux salariés de l'horlogerie-bijouterie ?

Les salariés relevant de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487, brochure n° 3240) cotisent obligatoirement au régime AGIRC-ARRCO. Ce régime unique, issu de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO (cadres et non-cadres) au 1er janvier 2019, couvre l'ensemble des salariés du secteur privé.

La convention collective horlogerie-bijouterie ne prévoit aucune disposition dérogatoire en matière de taux de cotisation. Les entreprises appliquent directement les taux interprofessionnels fixés par l'accord national AGIRC-ARRCO. Les règles générales de cotisations de la convention collective restent applicables aux salariés concernés.

⚠️ Attention : la convention collective horlogerie-bijouterie (IDCC 1487) concerne exclusivement le commerce de détail. Elle ne doit pas être confondue avec la convention collective BJOH (IDCC 3251), qui couvre la fabrication et le négoce.

Le régime AGIRC-ARRCO fonctionne par points. Chaque année, les cotisations contractuelles versées sont converties en points en les divisant par la valeur d'achat du point.

En 2026, la valeur d'achat du point s'élève à 20,1877 €, et la valeur de service du point à 1,4386 € (fixée le 1er novembre 2024 et maintenue au 1er novembre 2025). Le montant annuel brut de la pension correspond au nombre total de points multiplié par la valeur de service du point.

💡 Bon à savoir : un salarié ayant accumulé 5 000 points AGIRC-ARRCO perçoit une pension annuelle brute de 5 000 × 1,4386 € = 7 193 €, soit environ 599 € brut par mois.

Quelle indemnité de départ volontaire à la retraite prévoit la convention collective ?

L'article 24 de la convention collective horlogerie-bijouterie prévoit une indemnité de départ volontaire à la retraite, sous condition de 5 ans d'ancienneté minimum dans l'entreprise.Cette indemnité est calculée sur la base du salaire mensuel brut et de la grille de salaire de la convention collective.

Ancienneté Indemnité 5 ans 0,5 mois de salaire 10 ans 1 mois de salaire 15 ans 1,5 mois de salaire 20 ans 2 mois de salaire 25 ans 2,5 mois de salaire 30 ans 3 mois de salaire

Cette indemnité est soumise à cotisations sociales au-delà des seuils d'exonération applicables aux indemnités de départ volontaire à la retraite.

Un salarié du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie peut reprendre une activité tout en percevant sa pension. Depuis le 1er septembre 2023, les salariés en cumul emploi-retraite intégral acquièrent de nouveaux droits à retraite (loi du 14 avril 2023).

Le cumul intégral est possible lorsque le salarié a liquidé l'ensemble de ses pensions et atteint le taux plein. Un plafond de cumul s'applique dans les autres cas.

👉 À noter : le coefficient de solidarité temporaire (malus de 10 %) a été supprimé pour les nouveaux départs à la retraite à compter du 1er décembre 2023, puis pour l'ensemble des assurés concernés à compter du 1er avril 2024.

💡 Bon à savoir : la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 réforme le cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2027. Nous mettrons cette section à jour dès la parution des décrets d'application.

La convention collective prévoit-elle un dispositif de retraite supplémentaire ?

La convention collective horlogerie-bijouterie ne prévoit pas d'obligation de retraite supplémentaire (article 83, PER collectif) à l'échelle de la branche. Un accord d'entreprise du 24 octobre 2007 a instauré un dispositif d'épargne salariale (PEI/PERCOL), qui peut constituer un complément de préparation à la retraite.

Quelles démarches effectuer pour liquider sa retraite complémentaire ?

Pour liquider votre retraite complémentaire, suivez ces étapes :

vérifiez votre relevé de carrière sur info-retraite.fr ou agirc-arrco.fr ;

déposez votre demande de liquidation 6 mois avant la date souhaitée ;

fournissez une pièce d'identité, votre relevé de carrière et la notification de votre pension de base ;

votre pension est ensuite versée mensuellement, le premier jour ouvré du mois.

Les conditions générales de départ et de mise à la retraite sont également précisées dans l'article consacré à la retraite dans la convention collective horlogerie-bijouterie.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.Dernière vérification le 2026-08-20.