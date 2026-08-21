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Indemnité de licenciement – Convention collective Horlogerie-bijouterie (IDCC 1487)
Comment calculer l'indemnité de licenciement dans la convention collective horlogerie-bijouterie ?
La convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie prévoit un barème d'indemnité de licenciement spécifique, qui varie selon l'ancienneté du salarié. Cette page détaille les règles de calcul conventionnelles, la comparaison avec l'indemnité légale et les cas d'exclusion.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Non précisé par le texte conventionnel
Champ d'application
Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
À retenir
Le barème conventionnel horlogerie-bijouterie s'applique à partir de 2 ans d'ancienneté, contre 8 mois pour le barème légal.
L'employeur doit comparer les deux montants et verser au salarié la formule la plus favorable.
Dans la quasi-totalité des cas, le barème légal se révèle plus avantageux que le barème conventionnel de la branche.
L'indemnité est exclue en cas de faute grave, de faute lourde, ou lorsque l'ancienneté est inférieure à 8 mois.
Elle bénéficie d'une exonération fiscale et sociale, plafonnée selon des seuils précis.
Quel est le barème de l'indemnité de licenciement dans la convention collective horlogerie-bijouterie ?
La convention collective horlogerie-bijouterie (IDCC 1487, brochure n° 3240) fixe un barème d'indemnité de licenciement à l'article 23, applicable à partir de 2 ans d'ancienneté. Ce barème progresse en trois tranches selon l'ancienneté du salarié. L'employeur doit ensuite comparer ce montant à l'indemnité légale et verser le plus élevé des deux.
|Ancienneté
|Barème conventionnel horlogerie-bijouterie
|Barème légal
|2 à 5 ans
|1/10 de mois par année de présence
|1/4 de mois par année
|6 à 10 ans
|1/10 de mois par année + 1/15 de mois par année au-delà de 5 ans
|1/4 de mois par année
|11 ans et plus
|1/5 de mois par année de présence
|1/4 de mois (10 premières années) + 1/3 de mois au-delà
Qui a droit à l'indemnité de licenciement dans la convention collective horlogerie-bijouterie ?
Le salarié en CDI licencié bénéficie de l'indemnité légale de licenciement dès 8 mois d'ancienneté ininterrompue, en application de l'article L. 1234-9 du Code du travail. Le barème conventionnel horlogerie-bijouterie ne prend le relais qu'à partir de 2 ans d'ancienneté révolus. Entre 8 mois et 2 ans, seul le montant légal s'applique.
Un salarié ayant entre 8 mois et 2 ans d'ancienneté perçoit uniquement l'indemnité légale, le barème conventionnel ne s'appliquant qu'à partir de 2 ans révolus.
⚠️ Attention : l'indemnité est exclue en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde, quelle que soit l'ancienneté du salarié.
Comment calculer le salaire de référence pour l'indemnité de licenciement ?
Le salaire de référence retenu est le plus avantageux entre deux méthodes de calcul. La première consiste à prendre 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois. La seconde retient 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois, primes proratisées. Cette base peut être rapprochée des règles de calcul de salaire prévues par la convention collective.
👉 À noter : les primes annuelles comme le 13e mois ou la prime de bilan doivent être intégrées au prorata dans la base de calcul lorsque la méthode des 3 derniers mois est retenue.
Comment comparer l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement ?
Le calcul de l'indemnité de licenciement horlogerie-bijouterie nécessite de comparer systématiquement les deux barèmes pour identifier le montant le plus favorable au salarié.
Voici deux exemples concrets de comparaison :
pour un salarié de 7 ans d'ancienneté avec un salaire de référence de 2 200 € : le montant conventionnel s'élève à (7 × 1/10 × 2 200) + (2 × 1/15 × 2 200), soit 1 833,33 €. Le montant légal atteint 7 × 1/4 × 2 200, soit 3 850 €. L'indemnité légale est donc plus favorable, et l'employeur verse 3 850 €.
pour un salarié de 15 ans d'ancienneté avec un salaire de référence de 2 500 € : le montant conventionnel s'élève à 15 × 1/5 × 2 500, soit 7 500 €. Le montant légal atteint (10 × 1/4 × 2 500) + (5 × 1/3 × 2 500), soit 10 416,67 €. L'indemnité légale est donc plus favorable, et l'employeur verse 10 416,67 €.
Quel est le régime fiscal et social de l'indemnité de licenciement ?
L'indemnité de licenciement est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite du montant le plus élevé entre :
le montant légal ou conventionnel ;
et le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute ou 50 % du montant total de l'indemnité, ce second calcul étant plafonné à 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS).
Ce plafond de 6 PASS ne s'applique qu'à cette seconde option : le montant légal ou conventionnel reste exonéré sans ce plafonnement.
Côté cotisations sociales, l'indemnité est exonérée dans la limite de 2 PASS. Au-delà de 10 PASS, elle est soumise aux cotisations sociales dès le premier euro. Les cotisations applicables doivent donc être vérifiées selon le montant versé. La CSG-CRDS reste exonérée dans la limite du montant légal ou conventionnel de l'indemnité.
Dans quels cas l'indemnité de licenciement est-elle exclue ?
L'indemnité de licenciement est exclue dans trois situations précises. Le licenciement pour faute grave écarte le versement de l'indemnité. Le licenciement pour faute lourde produit le même effet, tout comme une ancienneté inférieure à 8 mois.
À l'inverse, un licenciement pour insuffisance professionnelle, motif économique ou inaptitude ouvre droit à l'indemnité.
💡 Bon à savoir : en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, l'indemnité légale spéciale est doublée, conformément à l'article L. 1226-14 du Code du travail.
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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-18.
Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487) — Article 23 — consulté le 18/08/2026
Article L. 1234-9 — Code du travail — consulté le 18/08/2026
Section barème légal — Articles R. 1234-1 à R. 1234-2 — Code du travail — consulté le 18/08/2026
Article L. 1226-14 — Code du travail — consulté le 18/08/2026
Article 80 duodecies — Code général des impôts — consulté le 18/08/2026
FAQ – Indemnité de licenciement CCN Horlogerie-bijouterie
Le seuil de 8 mois d'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement s'applique depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017. Avant cette réforme, le seuil légal était fixé à 1 an d'ancienneté.
Les primes exceptionnelles, non récurrentes, n'entrent en principe pas dans le calcul du salaire de référence de l'indemnité de licenciement. Seules les primes régulières comme le 13e mois sont intégrées au prorata, et uniquement lorsque la méthode des 3 derniers mois est retenue.
Non, le barème conventionnel horlogerie-bijouterie est rarement plus avantageux que le barème légal. Sur l'ensemble des tranches d'ancienneté, le montant légal se révèle systématiquement supérieur ou égal au montant conventionnel de la branche.
Un salarié licencié pour faute grave ne perçoit pas l'indemnité de licenciement, qu'elle soit légale ou conventionnelle. Cette exclusion s'applique également en cas de faute lourde.
L'indemnité de licenciement est exonérée d'impôt sur le revenu dans certaines limites fixées par le Code général des impôts. Au-delà de ces seuils, la fraction excédentaire est imposable comme un revenu classique.
Le salarié peut être tenu d'exécuter un préavis de licenciement, sauf dispense ou situation particulière prévue par la loi ou la convention collective. La durée de ce préavis dépend notamment de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié.