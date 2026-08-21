À retenir La convention collective horlogerie-bijouterie (IDCC 1487) ouvre droit à deux dispositifs d'alternance : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation.

Aucune disposition dérogatoire ne fixe de rémunération majorée : les grilles légales du SMIC s'appliquent intégralement.

Le SMIC mensuel brut est de 1 867,02 € depuis le 1er juin 2026, contre 1 823,03 € auparavant.

L'OPCO de la branche est L'Opcommerce , qui finance les contrats et accompagne les entreprises.

Une aide unique à l'apprentissage de 5 000 € maximum peut être versée aux entreprises de moins de 250 salariés.

Vous envisagez de recruter un apprenti ou un alternant dans votre commerce d'horlogerie-bijouterie ? La convention collective horlogerie-bijouterie (IDCC 1487) encadre deux dispositifs distincts, avec des règles de rémunération, d'âge et de durée précises à connaître avant de signer un contrat.

Quels sont les dispositifs d'alternance applicables dans la convention collective horlogerie-bijouterie ?

Les entreprises relevant de la convention collective horlogerie-bijouterie (IDCC 1487, brochure n° 3240) peuvent recourir à deux dispositifs d'alternance : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation.

Le contrat d'apprentissage prépare un diplôme ou un titre professionnel enregistré au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles). Le contrat de professionnalisation vise l'obtention d'une qualification reconnue : diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle (CQP) ou qualification enregistrée au RNCP.

La convention collective horlogerie-bijouterie ne prévoit pas de disposition dérogatoire sur la rémunération des apprentis ou des alternants en professionnalisation. Les grilles légales s'appliquent intégralement.

💡 Bon à savoir : l'OPCO (opérateur de compétences) de la branche horlogerie-bijouterie est L'Opcommerce. Cet organisme finance les contrats d'apprentissage et de professionnalisation selon les critères de la branche.

Qui peut signer un contrat d'apprentissage et quelle en est la durée ?

Le contrat d'apprentissage est ouvert aux jeunes de 16 à 29 ans révolus, avec des dérogations pour certains publics. Des dérogations existent pour les personnes en situation de handicap, sans limite d'âge, ainsi que pour les créateurs d'entreprise et les sportifs de haut niveau.

La durée du contrat varie de 6 mois à 3 ans, portée à 4 ans pour les travailleurs handicapés.

Quel est le temps de formation minimum en CFA (centre de formation d'apprentis) ?

La formation dispensée en CFA (centre de formation d'apprentis) représente au minimum 25 % de la durée totale du contrat d'apprentissage. Pour un contrat de 2 ans, cela correspond à environ 6 mois de formation théorique, répartis en alternance avec les périodes en entreprise.

Dans le secteur horlogerie-bijouterie, cette formation couvre à la fois les savoirs techniques (sertissage, réparation, gemmologie) et les compétences transversales (vente, gestion de stock, relation client).

Le rythme d'alternance varie selon l'organisme de formation et le diplôme préparé :

une semaine en CFA suivie de trois semaines en magasin ;

deux jours par semaine en centre de formation et le reste en entreprise ;

des blocs de plusieurs semaines consécutives en formation, notamment avant les examens.

Cette organisation permet à l'apprenti de mettre en pratique immédiatement les gestes techniques appris en formation, un atout particulier dans un métier de précision comme l'horlogerie ou la bijouterie.

Quelles sont les conditions de travail pour les apprentis mineurs ?

Un apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler plus de 35 heures par semaine ni plus de 8 heures par jour. Ces limites protègent son temps de repos et s'appliquent quel que soit le poste occupé en magasin ou en atelier.

Le travail de nuit, les dimanches et les jours fériés sont en principe interdits pour les apprentis mineurs, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Dans le commerce d'horlogerie-bijouterie, certaines dérogations peuvent concerner :

l'ouverture exceptionnelle du magasin un dimanche, par exemple lors d'une période de fêtes ;

une mission ponctuelle nécessitant une présence en dehors des horaires classiques ;

un événement commercial organisé en soirée.

En dehors de ces cas dérogatoires, l'employeur reste tenu de respecter les temps de repos obligatoires : au moins 12 heures consécutives entre deux journées de travail et 2 jours de repos hebdomadaire, dont le dimanche sauf dérogation. Ces règles s'appliquent indépendamment des horaires habituels du magasin.

Quelle est la grille de rémunération d'un apprenti en 2026 ?

La rémunération minimale d'un apprenti est fixée en pourcentage du SMIC, selon son âge et son année d'exécution du contrat. La convention collective horlogerie-bijouterie ne prévoyant pas de majoration conventionnelle, la grille de rémunération légale s'applique.

Le SMIC mensuel brut est de 1 867,02 € depuis le 1er juin 2026, contre 1 823,03 € du 1er janvier au 31 mai 2026.

Le détail du calcul peut également être rapproché des règles applicables au calcul de salaire dans la branche.

Qui peut signer un contrat de professionnalisation et quelle est sa rémunération ?

Le contrat de professionnalisation est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans révolus et aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus. Il peut aussi bénéficier aux personnes qui perçoivent le RSA (revenu de solidarité active), l'ASS (allocation de solidarité spécifique) ou l'AAH (allocation aux adultes handicapés).

Ce contrat vise l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue : diplôme, titre, CQP de branche ou interbranches.

Quelle est la grille de rémunération d'un salarié en contrat de professionnalisation ?

La rémunération minimale d'un salarié en contrat de professionnalisation dépend de son âge et de l'existence d'une qualification préalable. Comme pour l'apprentissage, la convention collective horlogerie-bijouterie ne prévoit pas de majoration conventionnelle : la grille légale s'applique.

Âge Sans qualification Avec qualification Moins de 21 ans 55 % du SMIC (1 027 €) 65 % du SMIC (1 214 €) 21 à 25 ans 70 % du SMIC (1 307 €) 80 % du SMIC (1 494 €) 26 ans et plus 100 % du SMIC ou 85 % du SMC, le montant le plus élevé 100 % du SMIC ou 85 % du SMC, le montant le plus élevé

👉 À noter : pour les salariés de 26 ans et plus, la rémunération ne peut être inférieure ni au SMIC ni à 85 % du salaire minimum conventionnel (SMC). C'est le montant le plus élevé des deux qui s'applique.

Quels certificats de qualification professionnelle sont accessibles dans la branche ?

La branche horlogerie-bijouterie propose plusieurs CQP (certificats de qualification professionnelle) adaptés aux métiers du secteur, accessibles via le contrat de professionnalisation.

Ces certifications, actualisées par la CPNEFP (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle) de la branche, couvrent notamment :

vente-conseil en bijouterie-horlogerie , pour les métiers de la relation client en magasin ;

gestion d'un point de vente spécialisé , pour les futurs responsables de boutique ;

adjoint au responsable de magasin en horlogerie-bijouterie, pour préparer une évolution vers l'encadrement.

Ces CQP permettent aux salariés déjà en poste ou aux nouveaux entrants de valider une qualification reconnue par la branche, sans nécessairement passer par un diplôme national.

Ils constituent une alternative intéressante pour les profils en reconversion ou pour les salariés souhaitant évoluer vers un poste à responsabilité au sein du magasin.

Quel est le rôle du maître d'apprentissage et du tuteur ?

Tout apprenti est accompagné par un maître d'apprentissage désigné par l'employeur. Pour les salariés en contrat de professionnalisation, un tuteur assure ce même rôle d'accompagnement.

Quelles conditions doit remplir le maître d'apprentissage ?

En l'absence de disposition spécifique dans la convention collective horlogerie-bijouterie, les conditions légales s'appliquent. Le maître d'apprentissage doit remplir l'une des deux conditions suivantes :

être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de niveau au moins équivalent à celui préparé par l'apprenti , en rapport avec la qualification visée, et justifier d' au moins 1 an d'exercice d'une activité professionnelle en lien avec cette qualification ;

ou justifier d'au moins 2 ans d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

Dans un commerce d'horlogerie-bijouterie, cette fonction est souvent assurée par le responsable de magasin, un horloger confirmé ou un bijoutier-joaillier expérimenté. Le maître d'apprentissage transmet les gestes techniques du métier, encadre la progression de l'apprenti et assure le lien avec le CFA tout au long du contrat.

Quel est le rôle du tuteur en contrat de professionnalisation ?

Le tuteur accompagne le salarié en contrat de professionnalisation tout au long de son parcours, de l'intégration jusqu'à l'obtention de la qualification visée. Son rôle consiste à :

organiser l'activité du salarié et contribuer à l'acquisition des compétences visées ;

assurer la liaison avec l'organisme de formation chargé de mettre en œuvre l'action de professionnalisation ;

participer à l'évaluation du suivi de la formation et à l'appréciation des compétences acquises.

Comme pour le maître d'apprentissage, la convention collective horlogerie-bijouterie ne fixe pas de condition spécifique pour devenir tuteur : les règles légales s'appliquent, avec une expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée. Dans une bijouterie ou une horlogerie, ce rôle revient souvent à un salarié expérimenté du magasin ou de l'atelier, capable de transmettre à la fois les savoir-faire techniques et les codes de la relation client.

Quelles aides financières existent pour l'embauche d'un apprenti en 2026 ?

Deux dispositifs principaux peuvent financer l'embauche d'un apprenti en 2026 : l'aide unique à l'apprentissage et l'aide exceptionnelle à l'alternance.

En quoi consiste l'aide unique à l'apprentissage ?

L'aide unique à l'apprentissage est destinée aux entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent un apprenti préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal au baccalauréat. Son montant est de 5 000 € maximum pour la première année du contrat.

Cette aide est versée automatiquement par l'ASP (agence de services et de paiement), sans démarche supplémentaire de la part de l'employeur une fois le contrat enregistré. Elle concerne notamment les diplômes suivants, fréquents dans le secteur horlogerie-bijouterie :

CAP (certificat d'aptitude professionnelle) art et techniques de la bijouterie-joaillerie ;

CAP horlogerie ;

BMA (brevet des métiers d'art) en bijouterie ou horlogerie.

Au-delà de la première année, le financement du contrat repose sur la prise en charge par l'OPCO de la branche, L'Opcommerce, selon les niveaux fixés par la CPNEFP.

Quelles autres aides existent pour les niveaux de diplôme supérieurs ?

Une aide exceptionnelle à l'alternance peut s'appliquer pour les contrats préparant un diplôme jusqu'au niveau master (bac + 5), sous certaines conditions fixées par décret. Son montant varie selon le niveau de diplôme visé et la taille de l'entreprise.

Ces montants évoluent régulièrement : mieux vaut consulter le site du ministère du Travail ou celui de L'Opcommerce avant de finaliser un contrat, pour vérifier les aides en vigueur au moment de l'embauche.

Les entreprises rattachées à L'Opcommerce bénéficient par ailleurs d'un accompagnement personnalisé pour :

le montage administratif du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;

la recherche de financements complémentaires ;

la mise en relation avec des CFA partenaires du secteur.

Cet accompagnement facilite les démarches pour les petites structures du commerce de détail, souvent moins équipées en ressources humaines internes que les grandes enseignes.

Quelles formations préparer en alternance dans le secteur horlogerie-bijouterie ?

Plusieurs diplômes se préparent en alternance dans le secteur horlogerie-bijouterie, du CAP au bac professionnel. Les formations les plus fréquemment suivies en contrat d'apprentissage sont :

CAP art et techniques de la bijouterie-joaillerie ;

CAP horlogerie ;

BMA en bijouterie ou en horlogerie ;

bac professionnel métiers d'art, option bijouterie sertissage ou horlogerie.

Pour le contrat de professionnalisation, la formation représente entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, avec un minimum de 150 heures. Ce format plus court convient aux salariés visant une qualification ciblée, comme un CQP de la branche, plutôt qu'un diplôme national complet.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-18.