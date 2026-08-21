À retenir Le mariage ou le Pacs du salarié ouvre droit à 6 jours de congé dans la convention collective Horlogerie-bijouterie, contre 4 jours au Code du travail ;

Pour le décès d'un enfant , le minimum légal (12 ou 14 jours selon son âge) prévaut toujours sur les 5 jours prévus par la convention collective ;

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier de ces congés ;

Le salaire est intégralement maintenu et les jours comptent comme du temps de travail effectif ;

Un justificatif doit être transmis à l'employeur dans un délai de 10 jours.

Les salariés du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie bénéficient de congés rémunérés pour les moments importants de leur vie personnelle. Chaque type de congé exceptionnel répond à des règles précises, qui combinent les dispositions de la convention collective Horlogerie-bijouterie et celles du Code du travail. Quand les deux textes coexistent, c'est toujours la durée la plus favorable au salarié qui s'applique.

Quelle est la durée de chaque congé exceptionnel dans la convention collective Horlogerie-bijouterie ?

La convention collective Horlogerie-bijouterie (IDCC 1487) fixe des durées de congés exceptionnels pour événements familiaux, à comparer avec les minimums légaux. Le tableau ci-dessous récapitule chaque situation et indique la durée réellement applicable au salarié.

Événement CCN Horlogerie-bijouterie Code du travail Durée applicable Mariage ou Pacs du salarié 6 jours 4 jours 6 jours (CCN) Mariage d’un enfant 1 jour 1 jour 1 jour Mariage des parents du salarié 1 jour Non prévu 1 jour (CCN) Naissance ou adoption 3 jours 3 jours 3 jours Décès d’un enfant de 25 ans ou plus 5 jours 12 jours 12 jours (légal) Décès d’un enfant de moins de 25 ans 5 jours 14 jours 14 jours (légal) Décès du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin 3 jours 3 jours 3 jours Décès du père ou de la mère 3 jours 3 jours 3 jours Décès du beau-père ou de la belle-mère 3 jours 3 jours 3 jours Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours 3 jours 3 jours Décès d’un grand-parent ou arrière-grand-parent 1 jour Non prévu 1 jour (CCN) Décès d’un petit-enfant ou arrière-petit-enfant 1 jour Non prévu 1 jour (CCN) Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur 1 jour Non prévu 1 jour (CCN) Annonce d’un handicap chez un enfant 2 jours 10 jours 10 jours (légal) Annonce d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant Non prévu 10 jours 10 jours (légal) Congé de deuil (enfant de moins de 25 ans, en plus du congé décès) Non prévu 8 jours 8 jours (légal)

⚠️ Attention : depuis le 14 juin 2026, la loi n° 2026-492 a porté de 5 à 10 jours le congé légal pour l'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant. La convention collective Horlogerie-bijouterie ne prévoit que 2 jours pour le handicap et rien pour la pathologie chronique ou le cancer : le minimum légal de 10 jours s'applique donc dans les deux cas.

Que sont les congés exceptionnels pour événements familiaux ?

Les congés exceptionnels pour événements familiaux sont des absences autorisées et rémunérées accordées aux salariés à l'occasion d'un mariage, d'une naissance ou d'un décès. Le Code du travail (articles L. 3142-1 à L. 3142-5) et l'avenant n° 39 du 23 février 2018 (article 44) de la convention collective Horlogerie-bijouterie encadrent ces congés. Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour en bénéficier.

Les jours sont décomptés en jours ouvrables, à compter de la date de survenance de l'événement.

💡 Bon à savoir : ces congés n'entraînent aucune réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Quelles sont les conditions pour bénéficier des congés exceptionnels ?

Le salarié doit transmettre un justificatif à son employeur pour bénéficier du congé exceptionnel. Aucune ancienneté minimale n'est exigée, contrairement à d'autres congés conventionnels.

Voici les trois conditions à retenir :

un décompte en jours ouvrables , à compter de la date de survenance de l'événement ;

un justificatif à transmettre à l'employeur dans un délai de 10 jours ;

une rémunération intégralement maintenue et assimilée à du temps de travail effectif.

Le salaire du salarié est intégralement maintenu pendant son congé exceptionnel.

Ces jours sont assimilés à du temps de travail effectif : ils n'ont donc aucun impact sur les congés payés, les RTT ou le décompte des heures supplémentaires.

Si un événement familial survient pendant les congés payés du salarié, celui-ci conserve son droit au congé exceptionnel.

Quelle est la différence entre le congé de naissance et le congé de paternité ?

Le congé de naissance et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont deux congés distincts qui se cumulent.

Le congé de naissance dure 3 jours ouvrables et est prévu à la fois par la convention collective Horlogerie-bijouterie et par le Code du travail.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant dure 25 jours calendaires et s'ajoute au premier.

👉 À noter : le salarié peut donc s'absenter jusqu'à 28 jours au total autour de la naissance de son enfant, en combinant les deux congés.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-18.