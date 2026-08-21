À retenir Le salaire minimum dépend du niveau de classification (A à J) fixé par la grille conventionnelle.

Depuis le 1ᵉʳ juin 2026, le SMIC brut mensuel de 1 867,02 € s'applique aux niveaux A et B, inférieurs à la grille conventionnelle.

Une prime d'ancienneté forfaitaire complète le salaire des non-cadres à partir de 3 ans.

Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % puis 50 %, les heures complémentaires de 10 % puis 25 %.

Le passage du brut au net retire en moyenne 22 % à 25 % de cotisations salariales.

Quelle est la grille des salaires minima dans la convention collective Horlogerie-bijouterie ?

La grille des salaires minima de la convention collective Horlogerie-bijouterie fixe un montant brut mensuel pour chacun des dix niveaux de classification, de A à J, sur une base de 151,67 heures. Cette grille, revalorisée par l'avenant n° 33 du 21 novembre 2025, s'applique depuis le 1ᵉʳ janvier 2026. Si le minimum conventionnel est inférieur au SMIC, c'est le SMIC qui prévaut.

Niveau Catégorie Salaire brut mensuel (151,67 h) A Ouvriers / Employés 1 830 € B Ouvriers / Employés 1 850 € C Ouvriers / Employés 1 910 € D Ouvriers / Employés 1 983 € E Agents de maîtrise 2 080 € F Agents de maîtrise 2 210 € G Cadres 2 786 € H Cadres 3 866 € I Cadres 4 070 € J Cadres 4 467 €

⚠️ Attention : les niveaux A (1 830 €) et B (1 850 €) sont inférieurs au SMIC brut mensuel de 1 867,02 € applicable depuis le 1ᵉʳ juin 2026. Vous devez donc verser au minimum le SMIC pour ces deux niveaux.

La convention collective Horlogerie-bijouterie s'applique aux commerces de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie exerçant en magasin spécialisé. Sa classification en dix niveaux structure l'ensemble des règles de rémunération présentées ci-dessous, de la prime d'ancienneté aux majorations d'heures supplémentaires.

Le SMIC s'applique dès que le minimum conventionnel est inférieur au salaire minimum légal. Depuis le 1ᵉʳ juin 2026, le SMIC brut mensuel s'élève à 1 867,02 € pour 151,67 heures, soit 12,31 € de l'heure. Vous devez donc comparer chaque mois le minimum de la grille au SMIC en vigueur pour les niveaux A et B.

Cette comparaison porte uniquement sur le salaire de base, hors primes et accessoires de rémunération. Elle doit être réévaluée à chaque revalorisation du SMIC ou de la grille conventionnelle.

Qui a droit à la prime d'ancienneté dans la convention collective Horlogerie-bijouterie ?

Les salariés non-cadres, des niveaux A à F, ont droit à une prime d'ancienneté forfaitaire dès 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Cette prime progresse par paliers et son montant est fixe, indépendant du salaire de base. Elle doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Ancienneté Montant mensuel brut 3 ans 25 € 6 ans 40 € 9 ans 55 € 12 ans 65 € 15 ans 85 € 18 ans et plus 100 €

👉 À noter : les cadres, niveaux G à J, ne bénéficient pas de la prime d'ancienneté conventionnelle. Un accord d'entreprise ou le contrat de travail peut toutefois prévoir une disposition plus favorable.

Quelles sont les majorations pour heures supplémentaires et complémentaires dans la convention collective Horlogerie-bijouterie ?

Les majorations pour heures supplémentaires et complémentaires suivent le barème légal, sans disposition plus favorable propre à la convention collective Horlogerie-bijouterie, à l'exception du complément d'heures par avenant. Le taux applicable dépend du type d'heures effectuées et du statut du salarié, à temps plein ou à temps partiel.

Quel est le taux de majoration des heures supplémentaires ?

Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25 % pour les 8 premières heures, puis de 50 % au-delà. Concrètement, les heures effectuées de la 36ᵉ à la 43ᵉ heure hebdomadaire sont majorées de 25 %, et celles réalisées au-delà de la 43ᵉ heure sont majorées de 50 %. Ce barème correspond au droit commun du Code du travail, la convention collective ne prévoyant pas de taux spécifique plus favorable.

Pour un salarié niveau C payé 1 910 € brut mensuel sur une base de 151,67 heures, le taux horaire s'élève à environ 12,59 €. Une heure supplémentaire réalisée dans le contingent des 8 premières heures est donc payée 15,74 € brut (12,59 € × 1,25), contre 18,89 € brut au-delà de la 43ᵉ heure (12,59 € × 1,50) :

de la 36ᵉ à la 43ᵉ heure hebdomadaire : majoration de 25 % ;

au-delà de la 43ᵉ heure hebdomadaire : majoration de 50 % ;

calcul basé sur le taux horaire du salaire de base, hors primes.

Quel est le taux de majoration des heures complémentaires et du complément d'heures par avenant ?

Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % dans la limite du 1/10ᵉ de la durée contractuelle, puis de 25 % au-delà. Ces règles concernent les salariés à temps partiel qui effectuent des heures au-delà de leur durée contractuelle sans avenant de complément d'heures. Le complément d'heures par avenant, spécifique à la convention collective Horlogerie-bijouterie, suit un barème différent.Les heures réalisées dans le cadre d'un avenant temporaire de complément d'heures sont majorées de 12 %, un taux propre à cette convention. Les heures effectuées au-delà du volume prévu par l'avenant repassent au taux de 25 % :

heures complémentaires dans la limite du 1/10ᵉ de la durée contractuelle : majoration de 10 % ;

heures complémentaires au-delà de ce seuil : majoration de 25 % ;

heures réalisées dans le cadre d'un avenant de complément d'heures : majoration de 12 % ;

heures au-delà du volume prévu par l'avenant : majoration de 25 %.

La rémunération variable s'ajoute au salaire de base et reste soumise aux mêmes cotisations sociales. Dans le secteur horlogerie-bijouterie, elle prend plusieurs formes courantes :

commissions sur ventes, calculées en pourcentage du chiffre d'affaires ou de la marge ;

primes sur objectifs individuels ou collectifs ;

primes exceptionnelles, versées par exemple à Noël ou lors d'événements commerciaux.

Le salaire total, fixe et variable confondus, doit rester au moins égal au minimum conventionnel ou au SMIC applicable au niveau du salarié.

Le salaire net s'obtient en déduisant du brut plusieurs cotisations salariales. Ces cotisations couvrent la Sécurité sociale, la retraite complémentaire et la CSG-CRDS :

Sécurité sociale : assurance maladie et assurance vieillesse ;

retraite complémentaire AGIRC-ARRCO : 3,15 % sur la tranche 1, 8,64 % sur la tranche 2 ;

CSG-CRDS : 9,70 % (dont 6,80 % déductibles) calculés sur 98,25 % du salaire brut ;

prévoyance : part salariale conventionnelle de 0,70 % sur la tranche 1 et 0,70 % sur la tranche 2 pour les non-cadres.

Le taux global de cotisations salariales représente en moyenne 22 % à 25 % du brut. Le net avant impôt correspond donc à environ 75 % à 78 % du brut.

Le salaire brut mensuel se calcule en additionnant le salaire de base, la prime d'ancienneté, les majorations d'heures supplémentaires, la rémunération variable et les avantages en nature. Voici un exemple concret pour un salarié niveau C, 6 ans d'ancienneté, ayant effectué 4 heures supplémentaires :

salaire de base : 1 910 € (minimum conventionnel niveau C) ;

prime d'ancienneté : 40 € (forfait 6 ans) ;

heures supplémentaires : 4h × (1 910 / 151,67) × 1,25 = 62,97 € ;

salaire brut total : 2 012,97 €.

Les avantages en nature sont-ils inclus dans le calcul du salaire dans la convention collective Horlogerie-bijouterie ?

Les avantages en nature s'ajoutent au calcul du salaire lorsqu'ils dépassent certains seuils fixés par l'URSSAF. Dans le secteur, les remises accordées sur les produits vendus en boutique, montres et bijoux, constituent l'avantage en nature le plus fréquent. Lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente public TTC, l'excédent est qualifié d'avantage en nature à déclarer, selon la règle URSSAF/BOSS.

D'autres avantages classiques, comme le véhicule, le logement ou le téléphone, suivent les barèmes URSSAF en vigueur.

Quelles mentions doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de paie dans la convention collective Horlogerie-bijouterie ?

Le bulletin de paie d'un salarié relevant de cette convention doit comporter plusieurs mentions spécifiques :

convention collective : convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ;

IDCC : 1487, brochure : 3240 ;

classification : niveau (A à J) et catégorie ;

salaire de base pour la durée contractuelle ;

prime d'ancienneté, sur une ligne distincte ;

heures supplémentaires ou complémentaires et leurs majorations ;

détail des cotisations salariales et patronales ;

net à payer avant impôt et net à payer après prélèvement à la source.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 17/08/2026.