À retenir : la convention collective ameublement (IDCC 1411, brochure n°3155) régit les entreprises qui fabriquent, réparent ou restaurent des meubles domestiques, de cuisine, de bureau, ainsi que les sièges, matelas et sommiers ;

la classification des emplois distingue quatre catégories : agents de production, agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres ;

deux accords de salaires coexistent actuellement : celui du 28 mai 2026 pour les entreprises adhérentes, celui du 11 juillet 2024 pour les entreprises non adhérentes ;

la période d'essai varie de 2 à 4 mois selon la catégorie professionnelle ;

la mutuelle et la prévoyance sont obligatoires pour tous les salariés du secteur.

La convention collective ameublement encadre les entreprises qui fabriquent, réparent ou restaurent des meubles en France métropolitaine. Signée le 14 janvier 1986 et étendue par arrêté du 28 mai 1986, elle porte l'IDCC 1411 et la brochure n°3155. Près de 3 960 entreprises et 50 000 salariés y sont rattachés.

Quelles entreprises et quels métiers sont couverts par la convention collective ameublement ?

La convention collective ameublement couvre les entreprises de fabrication, de réparation et de restauration de meubles, identifiées par plusieurs codes APE. Les principales activités concernées sont :

fabrication de meubles domestiques, de cuisine, de bureau et de magasin ;

fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur (canapés, fauteuils) ;

fabrication de matelas et de sommiers ;

fabrication de charpentes et d'autres menuiseries liées à l'ameublement ;

fabrication d'objets divers en bois, en liège, vannerie et sparterie ;

agencement de lieux de vente ;

réparation de meubles et d'équipements du foyer.

Les salariés concernés exercent des métiers variés : menuisiers, ébénistes, tapissiers, monteurs, opérateurs de machines, techniciens de bureau d'études, agents de maîtrise ou cadres de direction.

La convention collective ameublement organise les emplois en quatre catégories professionnelles : agents de production, agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres. Chaque catégorie se décline en niveaux ou positions, associés à un coefficient qui détermine le salaire minimum. Le tableau ci-dessous résume cette architecture.

Catégorie Niveaux / positions Coefficients Agents de production 5 niveaux (I à V), 10 échelons (AP11 à AP52) — Agents fonctionnels 10 niveaux (AF1 à AF16) 250 à 475 Agents d’encadrement 7 niveaux (AE1 à AE7) 300 à 640 Cadres 3 positions (I à III), 3 échelons chacune 475 à 1 250

Que couvre la catégorie des agents de production ?

Les agents de production regroupent les ouvriers, positionnés sur cinq niveaux (I à V) déclinés en dix échelons, de AP11 à AP52. Ce classement tient compte de l'autonomie, de la complexité des tâches et du savoir-faire technique du salarié. Un menuisier débutant démarre typiquement sur les premiers échelons, tandis qu'un opérateur expérimenté sur machine à commande numérique atteint les niveaux supérieurs.

Cette catégorie rassemble notamment :

les menuisiers et ébénistes, qui façonnent et assemblent les pièces de mobilier ;

les tapissiers, chargés de la garniture des sièges et canapés ;

les monteurs, qui assemblent les meubles avant expédition ;

les opérateurs de machines, qui pilotent les équipements de découpe et de finition.

Que couvre la catégorie des agents fonctionnels ?

Les agents fonctionnels regroupent les employés et techniciens, répartis sur dix niveaux allant de AF1 à AF16, avec des coefficients compris entre 250 et 475. Cette catégorie couvre les fonctions supports et techniques qui ne relèvent pas directement de la production. Un technicien de bureau d'études ou un assistant administratif se positionnent généralement dans cette grille selon leur niveau de responsabilité.

Elle regroupe notamment :

les techniciens de bureau d'études, qui conçoivent les plans et prototypes ;

les assistants administratifs et comptables ;

les technico-commerciaux, qui assurent le lien avec les clients ;

les techniciens qualité, qui contrôlent la conformité des produits.

Que couvre la catégorie des agents d'encadrement ?

Les agents d'encadrement correspondent aux agents de maîtrise, répartis sur sept niveaux (AE1 à AE7) avec des coefficients compris entre 300 et 640. Cette catégorie encadre les équipes de production ou les services fonctionnels au quotidien. Un chef d'atelier ou un responsable de ligne de production relève typiquement de ce niveau de classification.

Elle regroupe notamment :

les chefs d'équipe, qui organisent le travail au sein d'un atelier ;

les responsables de ligne de production ;

les superviseurs qualité ou logistique ;

les agents de maîtrise technique, qui pilotent des projets ponctuels.

Que couvre la catégorie des cadres ?

Les cadres sont classés en trois positions (I à III), chacune comportant trois échelons, avec des coefficients compris entre 475 et 1 250. Cette catégorie regroupe les fonctions de direction, d'ingénierie et de management stratégique. Un directeur de production ou un responsable de bureau d'études expérimenté se situe généralement en position II ou III.

Elle regroupe notamment :

les directeurs de production ou d'usine ;

les responsables de bureau d'études ;

les responsables commerciaux ou marketing ;

les directeurs administratifs et financiers.

Quelle est la grille de salaires de la convention collective ameublement ?

La grille de salaire de la convention collective ameublement fixe un salaire minimum mensuel pour chaque échelon et coefficient. Le salaire minimum conventionnel permet de vérifier le montant applicable à chaque salarié.

Deux accords coexistent actuellement selon le statut de l'entreprise. Pour les entreprises adhérentes, l'accord du 28 mai 2026 s'applique depuis le 1er juillet 2026. Pour les entreprises non adhérentes, c'est l'accord du 11 juillet 2024 qui reste en vigueur, étendu par arrêté du 19 décembre 2024 et applicable depuis le 26 décembre 2024.

👉 À noter : l'accord du 28 mai 2026 n'est pas encore étendu à la date de rédaction de cet article ; il ne s'impose donc qu'aux entreprises adhérentes à l'organisation patronale signataire.Lorsque le minimum conventionnel est inférieur au SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance), c'est le SMIC qui s'applique. Vous devez comparer les deux montants chaque mois et verser le plus favorable au salarié.

Quelle est la durée du travail dans la convention collective ameublement ?

La durée du travail dans la convention collective ameublement est fixée à 35 heures par semaine. La convention ne prévoit pas de régime RTT commun à toute la branche : ces jours dépendent d'accords propres à chaque entreprise. Les heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions légales en vigueur.

Quels sont les congés payés et congés d'ancienneté prévus par la convention collective ameublement ?

Les salariés de la convention collective ameublement bénéficient de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an. Les agents de production peuvent également bénéficier de jours de congés d'ancienneté : 2 jours après 20 ans, 4 jours après 25 ans et 6 jours après 30 ans.

Le calcul des congés payés repose notamment sur le nombre de mois de travail effectif et sur le décompte en jours ouvrables ou ouvrés applicable dans l'entreprise.

⚠️ Attention : ces congés d'ancienneté ont été figés par l'accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail ; ils ne s'appliquent qu'aux salariés qui en bénéficiaient déjà avant cette date, et non à l'ensemble des nouveaux entrants.

Quelle est la durée de la période d'essai dans la convention collective ameublement ?

La durée de la période d'essai dans la convention collective ameublement varie selon la catégorie professionnelle. Les agents de production ont une période d'essai de 2 mois, non renouvelable. Les agents fonctionnels et les agents d'encadrement bénéficient respectivement de 2 et 3 mois, renouvelables une fois, tandis que les cadres disposent de 4 mois, renouvelables une fois.

Les règles générales relatives à la durée de la période d'essai doivent également être respectées, notamment en matière de renouvellement et de délais de prévenance.

Que prévoit la convention collective ameublement en cas d'arrêt maladie ?

En cas d'arrêt maladie, la convention collective ameublement prévoit un maintien de salaire sous conditions d'ancienneté et de justification de l'absence. Les taux et la durée de ce maintien varient selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté du salarié. Ce dispositif complète les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.

La mutuelle et la prévoyance sont-elles obligatoires dans la convention collective ameublement ?

Oui, la mutuelle et la prévoyance sont obligatoires pour tous les salariés couverts par la convention collective ameublement. L'accord frais de santé du 14 avril 2015, complété par l'avenant n°2 du 7 octobre 2024, encadre les garanties minimales de la complémentaire santé. Un régime de prévoyance complète ce dispositif pour couvrir les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès.

La convention collective ameublement prévoit-elle des indemnités de repas ?

La convention collective ameublement ne prévoit pas d'indemnité de repas au niveau de la branche. Des dispositions spécifiques peuvent toutefois exister par accord d'entreprise ou par usage, selon l'organisation de chaque structure.

Quelles sont les cotisations applicables dans la convention collective ameublement ?

Les entreprises relevant de la convention collective ameublement versent les cotisations de droit commun : Sécurité sociale, assurance chômage et retraite complémentaire. S'ajoutent des cotisations spécifiques à la branche, dédiées à la prévoyance, à la complémentaire santé et à la formation professionnelle.

Les cotisations de retraite complémentaire permettent notamment de financer le deuxième pilier obligatoire de la retraite des salariés du secteur privé.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-06.