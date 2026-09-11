Convention collective Ameublement (IDCC 1411)
Convention collective de la fabrication de l'ameublement
La convention collective de la fabrication de l'ameublement (brochure 3155) encadre les conditions de travail de près de 50 000 salariés en France. Cette page présente son champ d'application, la classification des emplois, les grilles de salaires, les congés, les primes et les principales obligations de l'employeur.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 3 960 entreprises
Champ d'application
Fabrication de meubles domestiques, Fabrication de meubles de cuisine, Fabrication de meubles de bureau et de magasin, Fabrication de sièges, Fabrication de matelas, Agencement
Tout savoir sur cette convention collective
Arrêt maladie
La convention collective de la fabrication de l'ameublement prévoit un maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, sous conditions d'ancienneté et de justification. Les durées et taux varient selon l'ancienneté du salarié.
Coefficient
Le coefficient permet de positionner chaque salarié dans la grille de classification de la convention collective de la fabrication de l'ameublement. Il détermine le salaire minimum conventionnel applicable et conditionne l'évolution professionnelle au sein de l'entreprise.
Congés payés
La convention collective de la fabrication de l'ameublement prévoit des règles en matière de congés payés, de congés pour événements familiaux et de durée des absences autorisées. Cette page détaille les droits des salariés et les obligations de l'employeur.
Cotisations
Les entreprises relevant de la convention collective de la fabrication de l'ameublement sont soumises aux cotisations de droit commun et à des cotisations conventionnelles spécifiques en matière de prévoyance, santé et formation professionnelle.
Durée du travail
La convention collective de la fabrication de l'ameublement applique la durée légale de 35 heures. Cette page détaille les heures supplémentaires, la modulation, le forfait jours et les majorations pour travail de nuit ou du dimanche.
Grille de salaire
La grille de salaire de la CCN Ameublement fixe les salaires minimaux par catégorie et par échelon. Mise à jour par l'accord du 11 juillet 2024, elle concerne les agents de production, les agents fonctionnels, les agents d'encadrement et les cadres. Cette page détaille les montants applicables, les obligations de l'employeur et les interactions avec le SMIC.
Indemnité repas
La convention collective de la fabrication de l'ameublement ne prévoit pas d'indemnité de repas au niveau de la branche. Cette page fait le point sur l'absence d'allocation conventionnelle, les alternatives possibles et les règles applicables en matière de frais de restauration.
Mutuelle
La convention collective de la fabrication de l'ameublement impose une complémentaire santé obligatoire pour tous les salariés. Cette page détaille les garanties minimales, la répartition des cotisations et les cas de dispense.
Période d'essai
La convention collective de la fabrication de l'ameublement fixe des durées de période d'essai spécifiques par catégorie professionnelle, avec des conditions de renouvellement encadrées.
Prévoyance
La convention collective de la fabrication de l'ameublement impose un régime de prévoyance obligatoire couvrant le décès, l'incapacité de travail et l'invalidité pour l'ensemble des salariés.
RTT
La convention collective de l'ameublement ne prévoit pas de régime de RTT spécifique au niveau de la branche. Les jours de RTT dépendent des accords d'entreprise et du mode d'aménagement du temps de travail retenu.
Accord d'entreprise
Depuis les ordonnances Macron de septembre 2017, l'accord d'entreprise prime dans de nombreux domaines sur la convention de branche. Cette page détaille les règles d'articulation, les conditions de négociation et les formalités de dépôt.
Alternance et apprentissage
Le secteur du négoce de l'ameublement permet de recruter en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Cette page détaille la rémunération conventionnelle, la durée du travail, le rôle du tuteur et les démarches auprès de l'OPCOMMERCE.
Avantage en nature
Nourriture, logement, véhicule de fonction ou outils informatiques : les avantages en nature complètent la rémunération du salarié. Cette page détaille les barèmes URSSAF 2026, les dispositions propres à la CCN du négoce de l'ameublement et l'impact sur le bulletin de paie.
Congés exceptionnels
Les congés pour événements familiaux permettent aux salariés du secteur de l'ameublement de s'absenter lors de moments clés de la vie personnelle. Cette page détaille les durées prévues par la CCN IDCC 1880, les compare au minimum légal et précise les conditions d'obtention.
Préavis de démission
La convention collective du négoce de l'ameublement fixe les durées de préavis selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté du salarié démissionnaire. Cette page en présente les règles essentielles et s'adresse aux salariés et employeurs du secteur.
Préavis de licenciement
Durées de préavis, heures de recherche d'emploi et règles applicables aux OETDAM et cadres dans la CCN du négoce de l'ameublement.
Rupture conventionnelle
Dans la CCN Ameublement, la rupture conventionnelle ne déclenche pas de préavis légal ou conventionnel. La procédure légale et les règles d'indemnité restent applicables.
Accident du travail
La convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880) prévoit des dispositions spécifiques en cas d'accident du travail : suppression du délai de carence, maintien de salaire modulé selon l'ancienneté et protection renforcée du contrat.
Code NAF APE
Les codes NAF/APE peuvent aider à identifier la convention collective du négoce de l'ameublement, mais seule l'activité principale réelle de l'entreprise détermine la CCN applicable.
Congé maternité
La convention collective du négoce de l'ameublement (brochure 3056) prévoit des dispositions spécifiques pour le congé maternité : réduction d'horaire dès le 4e mois de grossesse, protection renforcée de l'emploi et entretien de reprise garanti.
Congé de paternité
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant permet au père ou au second parent de s'absenter à l'occasion d'une naissance. La CCN du négoce de l'ameublement (IDCC 1880) renvoie aux dispositions légales tout en prévoyant des garanties complémentaires liées à l'ancienneté et à l'évolution professionnelle.
IDCC
L'IDCC 1880 identifie la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, brochure n° 3056. Ce numéro permet aux employeurs et aux salariés de retrouver rapidement les règles applicables en matière de paie, de contrat de travail et de conditions d'emploi.
Jours fériés
La convention collective du négoce de l'ameublement prévoit des règles spécifiques pour les jours fériés chômés et travaillés. Le nombre de jours fériés payés varie selon la taille de l'établissement, et le travail un jour férié ouvre droit à une majoration de salaire. Cette page détaille les droits des salariés et les obligations des employeurs.
Repos hebdomadaire
Les règles applicables au repos hebdomadaire, au travail exceptionnel du dimanche et aux contreparties prévues par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.
Retraite complémentaire
La CCN du négoce de l'ameublement prévoit l'affiliation obligatoire au régime AGIRC-ARRCO et institue un régime de retraite surcomplémentaire de 0,80 % financé intégralement par l'employeur.
Retraite
La convention collective du négoce de l'ameublement prévoit des règles spécifiques pour le départ volontaire et la mise à la retraite : conditions d'âge, préavis et indemnités selon le statut cadre ou non-cadre.
Questions fréquentes
Quel est l'IDCC de la convention collective ameublement ?
Quel est l'IDCC de la convention collective ameublement ?
La convention collective ameublement porte le numéro IDCC 1411 et la brochure n°3155. Elle ne doit pas être confondue avec l'IDCC 1880, qui concerne le négoce de l'ameublement et non la fabrication.
Comment savoir si mon entreprise relève de la convention collective ameublement ?
Comment savoir si mon entreprise relève de la convention collective ameublement ?
Pour savoir si votre entreprise relève de la convention collective ameublement, vérifiez son code APE au regard du champ d'application de la convention : fabrication de meubles domestiques, de cuisine, de bureau, de sièges, de matelas ou de sommiers. Les activités d'agencement de lieux de vente et de réparation de meubles sont également couvertes.
L'accord de salaires du 28 mai 2026 s'applique-t-il déjà à toutes les entreprises de la convention collective ameublement ?
L'accord de salaires du 28 mai 2026 s'applique-t-il déjà à toutes les entreprises de la convention collective ameublement ?
Non, l'accord de salaires du 28 mai 2026 ne s'applique pour l'instant qu'aux entreprises adhérentes à l'organisation patronale signataire, depuis le 1er juillet 2026. Les entreprises non adhérentes restent soumises à l'accord du 11 juillet 2024 jusqu'à l'extension du nouvel accord.
Les congés d'ancienneté concernent-ils tous les agents de production de la convention collective ameublement ?
Les congés d'ancienneté concernent-ils tous les agents de production de la convention collective ameublement ?
Non, les congés d'ancienneté des agents de production ont été figés par l'accord du 16 février 1999 sur l'organisation du travail. Seuls les salariés qui en bénéficiaient déjà avant cette date continuent d'en profiter.
Quelle différence entre les agents fonctionnels et les agents d'encadrement dans la convention collective ameublement ?
Quelle différence entre les agents fonctionnels et les agents d'encadrement dans la convention collective ameublement ?
Les agents fonctionnels occupent des postes d'employés ou de techniciens, avec des coefficients compris entre 250 et 475, tandis que les agents d'encadrement exercent des fonctions de maîtrise avec des coefficients allant de 300 à 640. Ces derniers encadrent directement des équipes, contrairement aux agents fonctionnels qui exercent des missions techniques ou administratives sans responsabilité hiérarchique.