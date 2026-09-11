À retenir : la convention collective de l'ameublement (IDCC 1411) ne prévoit aucune indemnité de repas ni prime de panier au niveau de la branche ;

les entreprises peuvent instaurer une indemnité de repas par accord d'entreprise ou usage constant ;

les titres-restaurant restent facultatifs, avec une exonération de cotisations sociales sous conditions ;

le remboursement des frais de repas engagés en déplacement suit les barèmes URSSAF 2026 ;

l'employeur reste tenu de respecter les règles du Code du travail sur les temps de pause et le local de restauration.

La convention collective de l'ameublement (IDCC 1411, brochure 3155) couvre notamment la fabrication de meubles domestiques, de meubles de cuisine, de meubles de bureau, de sièges, de matelas et l'agencement. Elle ne comporte aucune clause instaurant une indemnité de repas au niveau de la branche : aucun avenant salarial ni accord paritaire ne fixe de montant forfaitaire de panier-repas pour les salariés du secteur.

L'employeur n'a donc pas d'obligation conventionnelle spécifique en la matière ; les seules obligations découlent du droit commun, d'accords d'entreprise ou d'usages établis.

Quelles sont les alternatives à l'indemnité de repas dans la convention collective de l'ameublement ?

Les entreprises de la convention collective de l'ameublement peuvent mettre en place une indemnité de repas par accord d'entreprise, par usage constant, ou via des titres-restaurant.

Que prévoient les accords d'entreprise et les usages ?

Un accord collectif d'entreprise permet d'instaurer une indemnité de repas propre à votre structure, en dehors de tout cadre imposé par la convention collective de l'ameublement. Vous fixez librement le montant, les bénéficiaires et les conditions de versement.

Un usage d'entreprise peut également créer une obligation, même sans accord écrit, s'il remplit trois conditions :

constant : la pratique existe depuis plusieurs années sans interruption ;

fixe : le montant versé suit une règle de calcul stable ;

général : tous les salariés placés dans une situation identique en bénéficient.

Prenons l'exemple d'un atelier de fabrication de meubles qui verse depuis cinq ans une prime de 4 € par jour travaillé à ses salariés d'atelier. Cette pratique constitue un usage d'entreprise. Pour le supprimer, l'employeur doit respecter une procédure de dénonciation : information des représentants du personnel, information individuelle de chaque salarié, et délai de prévenance suffisant.

Les titres-restaurant permettent à l'employeur de participer au financement des repas de ses salariés, sans que la convention collective de l'ameublement ne l'impose. La participation patronale bénéficie d'une exonération de cotisations sociales sous plusieurs conditions :

comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre ;

dans la limite du plafond URSSAF fixé à 7,32 € par titre en 2026 ;

un seul titre attribué par jour de travail effectif comportant un repas.

Un salarié d'un atelier d'agencement qui travaille 20 jours dans le mois reçoit donc, au maximum, 20 titres-restaurant. Si l'employeur choisit une valeur faciale de 10 €, sa participation peut aller jusqu'à 6 € par titre pour rester dans le cadre exonéré, soit 120 € de participation totale exonérée sur le mois. Le coût des titres-restaurant dépend notamment de la valeur faciale du titre et du niveau de participation patronale. Ce dispositif reste une décision propre à chaque entreprise, à formaliser par décision unilatérale ou accord.

Les frais de repas engagés par un salarié dans le cadre de son activité professionnelle sont remboursés selon deux modalités : au réel ou par allocation forfaitaire.

Le remboursement au réel couvre les frais de repas réellement engagés par un salarié en déplacement professionnel, sur présentation de justificatifs. Ce mode de remboursement s'applique par exemple à un commercial de l'ameublement en visite chez un client ou sur un salon professionnel.

Pour être exonéré de cotisations sociales, ce remboursement doit respecter deux conditions :

le salarié doit avoir engagé une dépense réelle, liée à son activité professionnelle ;

l'employeur doit conserver un justificatif (facture, ticket de caisse) prouvant le montant exact de la dépense.

Prenons l'exemple d'un technicien qui se déplace pour installer un agencement de cuisine chez un client. S'il déjeune au restaurant pour 18 €, l'entreprise peut lui rembourser cette somme intégralement, sans plafond, à condition de présenter le ticket. Ce mode de remboursement convient particulièrement aux déplacements ponctuels, où les montants varient selon les circonstances.

L'allocation forfaitaire permet de rembourser les frais de repas sans justificatif, dans la limite des barèmes URSSAF 2026. Ce mode simplifie la gestion administrative pour les salariés qui se déplacent régulièrement.Les montants applicables en 2026 sont les suivants :

Situation Barème 2026 Repas sur le lieu de travail 7,50 € Repas hors locaux (déplacement) 10,40 € Repas au restaurant (déplacement) 21,40 €

Le remboursement des notes de frais peut être effectué au réel ou au forfait, selon la situation du salarié et les justificatifs disponibles.

Au-delà de ces plafonds, la part versée est soumise à cotisations sociales, sauf si l'employeur justifie du montant réel des frais engagés. Ce dispositif convient bien aux salariés itinérants d'un service commercial ou d'une équipe d'installation, dont les déplacements sont fréquents mais les montants de repas relativement stables.

Quelles indemnités pour les repas en cas de déplacement ?

Les salariés amenés à se déplacer pour le montage, les visites clients ou les salons professionnels peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de restauration. Les conditions sont fixées par note de service, accord d'entreprise ou contrat de travail, faute de précision dans la convention collective de l'ameublement.

En l'absence de règle spécifique, le droit commun s'applique : le salarié a droit au remboursement intégral des frais réellement engagés et justifiés. Ces frais professionnels doivent être engagés dans l'intérêt de l'entreprise et correctement documentés.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de restauration ?

Le Code du travail impose plusieurs obligations à l'employeur, indépendamment du secteur d'activité. Ces règles s'appliquent à toutes les entreprises de la convention collective de l'ameublement :

mettre à disposition un local de restauration dès 25 salariés présents simultanément ;

permettre à chaque salarié de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité ;

respecter un temps de pause d'au moins 20 minutes après 6 heures de travail consécutives.

Ces obligations relèvent du droit commun du travail et ne dépendent pas d'une clause spécifique de la convention collective. Les règles conventionnelles relatives à la durée du travail peuvent toutefois compléter les dispositions légales applicables dans l'entreprise.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-07.