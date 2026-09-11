À retenir : la durée de la période d'essai varie de 2 à 4 mois selon la catégorie professionnelle (agents de production, agents fonctionnels, agents d'encadrement, cadres) ;

seuls les agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres peuvent voir leur période d'essai renouvelée une fois ;

l'employeur doit respecter un délai de prévenance avant de rompre la période d'essai, variable selon l'ancienneté du salarié ;

un CDD, une mission d'intérim ou un stage antérieur peuvent réduire la durée de la période d'essai sous certaines conditions ;

la rupture de la période d'essai est libre et ne nécessite aucun motif, sauf abus.

Quelles sont les durées de la période d'essai selon la catégorie professionnelle ?

La durée de la période d'essai dans la convention collective de la fabrication de l'ameublement dépend de votre catégorie professionnelle : elle va de 2 à 4 mois. Ces durées correspondent aux maxima légaux prévus par le Code du travail et courent à compter du premier jour de travail effectif.

Catégorie professionnelle Durée initiale Renouvellement Durée totale maximale Agents de production (AP) 2 mois Non renouvelable 2 mois Agents fonctionnels (AF) 2 mois Renouvelable une fois (2 mois) 4 mois Agents d’encadrement (AE) 3 mois Renouvelable une fois (3 mois) 6 mois Cadres 4 mois Renouvelable une fois (4 mois) 8 mois

La convention collective de la fabrication de l'ameublement couvre la fabrication de meubles domestiques, de cuisine, de bureau et de magasin, la fabrication de sièges et de matelas, ainsi que l'agencement. Elle s'applique à environ 3 960 entreprises. Voici comment fonctionnent le renouvellement, les délais de prévenance et les cas de réduction de cette période d'essai.

Le renouvellement de la période d'essai est possible uniquement pour les agents fonctionnels, les agents d'encadrement et les cadres, jamais pour les agents de production. Trois conditions cumulatives s'appliquent :

le contrat de travail ou la lettre d'engagement doit prévoir cette possibilité ;

vous devez recueillir l'accord exprès du salarié avant la fin de la période initiale ;

la durée totale, essai initial plus renouvellement, ne peut pas dépasser le maximum conventionnel.

👉 À noter : formalisez cet accord par écrit pour vous prémunir en cas de litige, même si la convention ne l'impose pas explicitement.

Quels sont les délais de prévenance en cas de rupture de la période d'essai ?

Le délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai dépend de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, que la rupture vienne de l'employeur ou du salarié.Si l'employeur rompt la période d'essai, il doit respecter :

24 heures si le salarié est présent depuis moins de 8 jours ;

48 heures s'il est présent entre 8 jours et 1 mois ;

2 semaines s'il est présent depuis plus d'1 mois ;

1 mois s'il est présent depuis plus de 3 mois.

Si le salarié rompt la période d'essai, il doit respecter :

24 heures s'il est présent depuis moins de 8 jours ;

48 heures s'il est présent depuis 8 jours ou plus.

⚠️ Attention : vous ne pouvez pas prolonger la période d'essai au-delà de son terme pour respecter ce délai de prévenance.

Quels cas permettent de réduire la durée de la période d'essai ?

Trois situations permettent de réduire la durée de votre période d'essai : un CDD, une mission d'intérim ou un stage effectué avant votre embauche.

CDD antérieur : la durée du CDD est déduite de la période d'essai si vous exercez les mêmes fonctions ;

intérim antérieur : la durée de la mission de travail temporaire est déduite si vous exercez les mêmes fonctions ;

stage antérieur : la durée du stage intégré à un cursus pédagogique est déduite de la période d'essai, sans réduire celle-ci de plus de la moitié.

Peut-on rompre la période d'essai sans motif ?

Oui, la rupture de la période d'essai est libre et ne nécessite aucune justification, dans le respect du délai de prévenance. Elle ne doit toutefois pas être abusive, par exemple discriminatoire ou détournée de sa finalité. Aucune indemnité de licenciement ni de préavis n'est due, en dehors du délai de prévenance à respecter.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-07.