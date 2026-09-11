Durée du travail CCN Ameublement (IDCC 1411)
Quelle est la durée du travail dans la convention collective Ameublement ?
La convention collective de la fabrication de l'ameublement applique la durée légale de 35 heures. Cette page détaille les heures supplémentaires, la modulation, le forfait jours et les majorations pour travail de nuit ou du dimanche.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 3 960 entreprises
Champ d'application
Fabrication de meubles domestiques, Fabrication de meubles de cuisine, Fabrication de meubles de bureau et de magasin, Fabrication de sièges, Fabrication de matelas, Agencement
Questions fréquentes
La convention collective Ameublement prévoit-elle des RTT ?
La convention collective Ameublement prévoit-elle des RTT ?
Non, il n'existe pas de dispositif RTT de branche dans la convention collective Ameublement. Les RTT dépendent des accords d'entreprise et de l'horaire collectif pratiqué.
Quel est le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la convention collective Ameublement ?
Quel est le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la convention collective Ameublement ?
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 150 heures par salarié en organisation standard, ou 130 heures en cas de modulation du temps de travail. Les entreprises de 1 à 50 salariés bénéficient d'un contingent porté à 220 heures.
Les cadres peuvent-ils être au forfait jours dans la convention collective Ameublement ?
Les cadres peuvent-ils être au forfait jours dans la convention collective Ameublement ?
Oui, les cadres autonomes peuvent être au forfait jours, sous réserve d'un accord collectif et d'une convention individuelle écrite. Le plafond légal est de 218 jours travaillés par an.
Quelle est la majoration pour le travail du dimanche dans la convention collective Ameublement ?
Quelle est la majoration pour le travail du dimanche dans la convention collective Ameublement ?
Le travail exceptionnel du dimanche est majoré de 100 % du taux horaire habituel. Un jour férié tombant un jour habituellement travaillé est majoré, lui, à 125 %.
Quelle est la majoration pour le travail de nuit dans la convention collective Ameublement ?
Quelle est la majoration pour le travail de nuit dans la convention collective Ameublement ?
Le travail de nuit habituel est majoré de 15 % du taux horaire pour les agents de production, tandis que le travail de nuit exceptionnel est majoré de 100 %. Ces majorations s'appliquent aux heures effectuées entre 22 heures et 5 heures du matin.