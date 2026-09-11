À retenir : le coefficient positionne chaque salarié dans la grille de classification de la convention collective de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411, brochure 3155) ;

quatre catégories existent : agents de production , agents fonctionnels , agents d'encadrement et cadres , chacune avec son propre système de coefficients ou d'échelons ;

le coefficient fixe le salaire minimum conventionnel ; si ce montant est inférieur au SMIC, c'est le SMIC qui s'applique ;

le coefficient doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie du salarié ;

le statut d'assimilé cadre pour la protection sociale complémentaire est réservé aux coefficients égaux ou supérieurs à 475.

Quelles sont les données clés de la convention collective Ameublement ?

La convention collective de la fabrication de l'ameublement porte l'IDCC 1411 et la brochure 3155. Elle couvre environ 3 960 entreprises réparties sur plusieurs activités de fabrication.

Élément Détail IDCC 1411 Brochure 3155 Nombre d’entreprises concernées Environ 3 960 Champ d’application Fabrication de meubles domestiques, meubles de cuisine, meubles de bureau et de magasin, sièges, matelas, agencement

Dans la convention collective de la fabrication de l'ameublement, le coefficient permet de positionner chaque salarié selon son niveau de qualification, sa technicité et son autonomie. Il détermine directement le salaire minimum garanti et sert de repère pour l'évolution professionnelle. Voici comment il fonctionne, catégorie par catégorie.

À quoi sert le coefficient dans la convention collective Ameublement ?

Le coefficient sert à positionner chaque salarié dans la grille de classification, selon son niveau de qualification, sa technicité et son autonomie. Ce chiffre détermine le salaire minimum conventionnel garanti et structure l'évolution professionnelle au sein de l'entreprise. La convention distingue quatre catégories de personnel, chacune avec son propre mode de classification.

Quelles sont les quatre catégories de classification dans la convention collective Ameublement ?

La convention collective Ameublement distingue quatre catégories de personnel : les agents de production, les agents fonctionnels, les agents d'encadrement et les cadres.

Catégorie Niveaux Coefficients Agents de production (AP) 5 niveaux (I à V), 10 échelons AP 11 à AP 52 Agents fonctionnels (AF) 10 niveaux 250 (AF1) à 475 (AF16) Agents d’encadrement (AE) 7 niveaux 300 (AE1) à 640 (AE7) Cadres (C) 3 niveaux (C1 à C3), 9 échelons 475 à 1 250

Les agents de production (AP)

Les agents de production regroupent les ouvriers et opérateurs qui interviennent directement dans la fabrication des meubles, qu'il s'agisse de découpe, d'assemblage ou de finition. Leur classification s'appuie sur un système d'échelons répartis en cinq niveaux, de I à V, soit dix échelons allant de AP 11 à AP 52.L

e passage d'un échelon à l'autre dépend de plusieurs critères concrets :

l'expérience acquise sur le poste ;

la maîtrise technique des machines et des outils utilisés ;

le degré d'autonomie dans l'exécution des tâches ;

la capacité à former ou encadrer d'autres opérateurs.

Un opérateur débutant sur une machine de découpe démarre généralement au niveau AP 11. Après quelques années d'expérience et l'acquisition de compétences sur plusieurs postes, il peut évoluer vers AP 21 ou AP 22, puis progressivement vers les échelons supérieurs jusqu'à AP 52 pour les postes les plus qualifiés et autonomes.

Les agents fonctionnels (AF)

Les agents fonctionnels correspondent aux employés et techniciens qui exercent des fonctions support : comptabilité, ressources humaines, bureau d'études, qualité ou logistique. Leur classification comprend dix niveaux, avec des coefficients allant de 250 (AF 1) à 475 (AF 16).Le coefficient attribué dépend notamment :

du niveau de formation requis pour le poste ;

de la complexité des missions confiées ;

du degré d'autonomie dans l'organisation du travail ;

de la polyvalence sur plusieurs fonctions.

Une assistante administrative junior sera positionnée sur un coefficient bas, autour de 250 à 260, tandis qu'un technicien qualité expérimenté, capable de gérer seul les non-conformités et les relations avec les fournisseurs, pourra atteindre un coefficient proche de 450 ou 475.

Les agents d'encadrement (AE)

Les agents d'encadrement assurent l'encadrement d'équipes de production ou de services fonctionnels. Sept niveaux sont prévus, avec des coefficients allant de 300 (AE 1) à 640 (AE 7).Le positionnement tient compte :

de la taille de l'équipe encadrée ;

du niveau de responsabilité opérationnelle ;

de la capacité à prendre des décisions sans validation hiérarchique ;

de l'expérience en management.

Un chef d'équipe qui supervise cinq opérateurs sur une ligne de production se situe généralement en début de grille, autour d'AE 1 ou AE 2. Un responsable d'atelier qui gère plusieurs équipes et pilote la production d'un site peut atteindre AE 6 ou AE 7.

Les cadres (C)

La catégorie cadres se compose de trois niveaux, C1, C2 et C3, chacun subdivisé en trois échelons, soit neuf échelons au total. Les coefficients s'échelonnent de 475 à 1 250.Ce niveau concerne :

les cadres techniques (bureau d'études, méthodes, qualité) ;

les cadres administratifs et financiers ;

les cadres commerciaux ;

les cadres dirigeants d'unité ou de site.

Un ingénieur méthodes qui débute son parcours cadre se positionne autour du coefficient 475 à 560. Un directeur de site ou un directeur industriel, avec un large périmètre de responsabilités, peut atteindre les coefficients les plus élevés de la grille, jusqu'à 1 250.

Le coefficient fixe un montant plancher, en dessous duquel vous ne pouvez pas rémunérer un salarié : c'est le salaire minimum conventionnel. Ces montants sont révisés par les partenaires sociaux via des accords de branche. Le dernier accord salarial, signé le 11 juillet 2024 et étendu le 19 décembre 2024, fixe les minima applicables depuis le 1er septembre 2024.

⚠️ Attention : si le minimum conventionnel est inférieur au SMIC (1 867,02 € brut au 1er juin 2026), c'est le SMIC qui s'applique. Comparez toujours les deux montants et versez le plus favorable au salarié.

Vous déterminez le coefficient d'un salarié en analysant le poste occupé, pas son ancienneté ni son diplôme seul. Plusieurs critères entrent en jeu :

le niveau de formation initiale ou acquise ;

la complexité et la technicité des tâches confiées ;

le degré d'autonomie et d'initiative ;

l'étendue des responsabilités hiérarchiques ou fonctionnelles ;

l'expérience professionnelle sur le poste.

👉 À noter : le coefficient doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie. Une sous-classification constitue un manquement qui peut entraîner un rappel de salaire.

Vous évoluez dans la grille de coefficients par un changement de poste, l'acquisition de nouvelles compétences ou la prise de responsabilités supplémentaires. La convention ne prévoit pas d'avancement automatique à l'ancienneté. Les entretiens professionnels, obligatoires tous les deux ans, permettent d'aborder la question de la classification avec votre employeur.

Plusieurs voies d'évolution existent :

un changement de poste vers des missions plus techniques ou plus autonomes ;

une formation qualifiante ou l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;

une prise de responsabilités hiérarchiques ou fonctionnelles.

Qui est considéré comme assimilé cadre dans la convention collective Ameublement ?

Les agents fonctionnels et d'encadrement dont le coefficient est égal ou supérieur à 475 relèvent du statut d'assimilé cadre au titre de la prévoyance et de la retraite complémentaire. Ceux dont le coefficient se situe entre 365 et 475 peuvent, à la discrétion de l'employeur, bénéficier d'une extension du régime cadre pour leurs garanties collectives, sans que ce soit un droit automatique.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-07.