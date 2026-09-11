RTT CCN Ameublement (IDCC 1411)
Combien de jours de RTT prévoit la convention collective ameublement ?
La convention collective de l'ameublement ne prévoit pas de régime de RTT spécifique au niveau de la branche. Les jours de RTT dépendent des accords d'entreprise et du mode d'aménagement du temps de travail retenu.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 3 960 entreprises
Champ d'application
Fabrication de meubles domestiques, Fabrication de meubles de cuisine, Fabrication de meubles de bureau et de magasin, Fabrication de sièges, Fabrication de matelas, Agencement
FAQ — RTT dans la convention collective Ameublement
La convention collective ameublement donne-t-elle droit à des RTT ?
La convention collective ameublement donne-t-elle droit à des RTT ?
La convention collective ameublement ne donne pas droit à des RTT de façon automatique : aucun texte de branche ne crée ce droit. Seul un accord d'entreprise peut instaurer un dispositif de RTT, en fonction de l'horaire collectif appliqué.
Combien de jours de RTT donne un horaire de 39 heures dans l'ameublement ?
Combien de jours de RTT donne un horaire de 39 heures dans l'ameublement ?
Un horaire de 39 heures génère environ 23 à 24 jours de RTT par an dans la convention collective ameublement. Ce nombre varie selon les jours fériés de l'année et les règles précises fixées par l'accord d'entreprise. Le résultat peut différer selon la méthode retenue pour le calcul des jours de RTT et le nombre de semaines effectivement travaillées.
Le forfait sans référence horaire remplace-t-il le forfait jours pour les cadres de l'ameublement ?
Le forfait sans référence horaire remplace-t-il le forfait jours pour les cadres de l'ameublement ?
Le forfait sans référence horaire de la convention collective ameublement n'est pas équivalent au forfait annuel en jours du Code du travail. Il ne fixe aucun plafond de jours et repose uniquement sur les contreparties prévues au contrat de travail, sans le suivi de charge imposé par le forfait jours.
Quelle est la différence entre modulation et RTT dans la convention collective ameublement ?
Quelle est la différence entre modulation et RTT dans la convention collective ameublement ?
La modulation répartit la durée du travail sur l'année sans générer de jours de repos, alors que les RTT compensent les heures effectuées au-delà de 35 heures par des jours de repos. Les deux dispositifs nécessitent un accord d'entreprise dans la convention collective ameublement, mais répondent à des logiques différentes.