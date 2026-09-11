À retenir Le congé paternité dure 25 jours calendaires (32 en cas de naissances multiples) dans la convention collective du négoce de l'ameublement.

La CCN ameublement (IDCC 1880) ne prévoit pas de régime dérogatoire et renvoie aux dispositions légales du Code du travail.

4 jours sont obligatoires, immédiatement après les 3 jours de congé de naissance pris en charge par l'employeur.

L'indemnisation est assurée par la CPAM via les IJSS (indemnités journalières de Sécurité sociale), sans complément prévu par la convention collective.

Depuis le 1ᵉʳ juillet 2026, un congé de naissance supplémentaire d'1 à 2 mois peut compléter ce dispositif.

La convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880) couvre environ 3 960 entreprises exerçant dans le commerce de gros et de détail de meubles, de tapis et d'équipements du foyer. Elle ne prévoit pas de régime dérogatoire pour le congé paternité et renvoie aux dispositions légales du Code du travail.

Vous trouverez ici la durée, les conditions d'éligibilité, les démarches et l'indemnisation applicables aux salariés de la branche.

Quelles sont les règles du congé de paternité dans la CCN ameublement ?

La convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880) ne prévoit pas de régime dérogatoire pour le congé paternité. Son Titre V, article 27, couvre notamment le congé maternité et renvoie, pour la paternité, aux dispositions légales du Code du travail, notamment les articles L. 1225-35 et L. 1225-36.

Depuis la réforme du 1ᵉʳ juillet 2021, le congé de paternité est passé de 11 à 25 jours calendaires (32 en cas de naissances multiples), dont une partie est devenue obligatoire.

👉 À noter : depuis le 1ᵉʳ juillet 2026, un congé de naissance supplémentaire d'un à deux mois, créé par la loi de financement de la Sécurité sociale 2026, complète le congé paternité pour les enfants nés à partir du 1ᵉʳ janvier 2026.

Quelle est la durée du congé paternité dans la CCN ameublement ?

Le congé paternité dure 25 jours calendaires pour une naissance simple et 32 jours pour des naissances multiples. Les 4 premiers jours sont obligatoires et suivent immédiatement les 3 jours de congé de naissance pris en charge par l'employeur. Les jours restants sont facultatifs et fractionnables en deux périodes d'au moins 5 jours, à prendre dans les 6 mois suivant la naissance.

Type de congé Naissance simple Naissances multiples Congé de naissance (employeur) 3 jours ouvrables 3 jours ouvrables Congé paternité obligatoire 4 jours calendaires 4 jours calendaires Congé paternité facultatif 21 jours calendaires 28 jours calendaires Total maximum 28 jours 35 jours

Qui a droit au congé paternité dans la CCN ameublement ?

Tout salarié de la branche a droit au congé paternité, sans condition d'ancienneté et quel que soit son contrat (CDI, CDD, intérim). Le congé bénéficie au père biologique, ainsi qu'au conjoint, au partenaire de Pacs ou à la personne vivant maritalement avec la mère.

Vous devez informer votre employeur au moins 1 mois avant la date prévue du congé, conformément à l'article D. 1225-8 du Code du travail. En cas de naissance prématurée, informez-le sans délai.

⚠️ Attention : l'employeur ne peut ni refuser ni reporter le congé paternité. Un refus expose à une contravention de 5ᵉ classe.

Quelle est l'indemnisation du congé paternité dans la CCN ameublement ?

Le congé de naissance de 3 jours est intégralement rémunéré par l'employeur. Le congé paternité, obligatoire ou facultatif, est indemnisé par la CPAM sous forme d'indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS). La CCN ameublement ne prévoit pas de complément employeur, sauf accord d'entreprise spécifique.

Période Financeur Type d’indemnisation Congé de naissance (3 jours) Employeur Maintien intégral du salaire Congé paternité obligatoire (4 jours) Sécurité sociale IJSS Congé paternité facultatif (21 ou 28 jours) Sécurité sociale IJSS

👉 À noter : la protection contre le licenciement s'applique pendant les 10 semaines suivant la naissance, conformément à l'article L. 1225-4-1 du Code du travail.

Quels changements le congé paternité a-t-il connus depuis la réforme de 2021 ?

La réforme du 1ᵉʳ juillet 2021 a modifié en profondeur le congé paternité :

durée allongée de 11 à 25 jours (32 pour les naissances multiples) ;

création d'une période obligatoire de 4 jours ;

fractionnement possible en 2 périodes de 5 jours minimum ;

interdiction de travailler pendant les 7 premiers jours ;

délai de prise étendu à 6 mois après la naissance.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-08-07.