Paternité – Convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880)
Quelle est la durée du congé paternité dans la convention collective ameublement (IDCC 1880) ?
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant permet au père ou au second parent de s'absenter à l'occasion d'une naissance. La CCN du négoce de l'ameublement (IDCC 1880) renvoie aux dispositions légales tout en prévoyant des garanties complémentaires liées à l'ancienneté et à l'évolution professionnelle.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 3 960 entreprises
Champ d'application
Fabrication de meubles domestiques, Fabrication de meubles de cuisine, Fabrication de meubles de bureau et de magasin, Fabrication de sièges, Fabrication de matelas, Agencement
FAQ – Congé de paternité CCN Ameublement (IDCC 1880)
Le congé de paternité est-il obligatoire dans la convention collective ameublement ?
Le congé de paternité est-il obligatoire dans la convention collective ameublement ?
Oui, une partie du congé paternité est obligatoire dans la convention collective ameublement : les 4 premiers jours doivent être pris immédiatement après le congé de naissance. Vous ne pouvez pas travailler pendant cette période, sous peine de sanction pour l'employeur.
Le congé de naissance supplémentaire de 2026 s'applique-t-il dans la CCN ameublement ?
Le congé de naissance supplémentaire de 2026 s'applique-t-il dans la CCN ameublement ?
Oui, le congé de naissance supplémentaire créé par la loi de financement de la Sécurité sociale 2026 s'applique aux salariés de la CCN ameublement comme à tous les salariés du privé. D'une durée d'un à deux mois, il est accessible aux parents ayant épuisé leur congé paternité, pour les enfants nés à partir du 1ᵉʳ janvier 2026.
L'employeur peut-il refuser le congé paternité dans la CCN ameublement ?
L'employeur peut-il refuser le congé paternité dans la CCN ameublement ?
Non, l'employeur ne peut ni refuser ni reporter le congé paternité dès lors que le délai de prévenance d'un mois est respecté. Un refus constitue une contravention de 5ᵉ classe.
Le congé paternité est-il pris en compte pour l'ancienneté ?
Le congé paternité est-il pris en compte pour l'ancienneté ?
Oui, la période de congé paternité est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté. Cette règle s'applique de plein droit, sans qu'un accord spécifique de la CCN ameublement soit nécessaire.
Quel est le montant de l'indemnisation journalière du congé paternité ?
Quel est le montant de l'indemnisation journalière du congé paternité ?
Le montant de l'indemnisation journalière du congé paternité correspond aux indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) versées par la CPAM, calculées sur la base du salaire journalier de base plafonné. Aucun complément n'est prévu par la CCN ameublement, sauf disposition contraire d'un accord d'entreprise.