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IDCC – Convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880)

Que signifie l'IDCC 1880 de la convention collective ameublement ?

L'IDCC 1880 identifie la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, brochure n° 3056. Ce numéro permet aux employeurs et aux salariés de retrouver rapidement les règles applicables en matière de paie, de contrat de travail et de conditions d'emploi.

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Environ 3 960 entreprises

Champ d'application

Champ d'application

Fabrication de meubles domestiques, Fabrication de meubles de cuisine, Fabrication de meubles de bureau et de magasin, Fabrication de sièges, Fabrication de matelas, Agencement

À retenir

  • L'IDCC 1880 désigne la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (brochure JO n° 3056).

  • Cette convention a été étendue par arrêté du 15 juillet 2002, ce qui la rend obligatoire pour toutes les entreprises du secteur, adhérentes ou non à une organisation patronale signataire.

  • Elle couvre le commerce de gros et de détail de meubles, literie, luminaires, tapis, moquettes et équipements du foyer.

  • L'IDCC 1880 (négoce) ne doit pas être confondu avec l'IDCC 1411, qui couvre la fabrication de l'ameublement.

  • L'IDCC figure obligatoirement sur le bulletin de paie et permet de vérifier les règles de salaires, congés et préavis applicables.

Quelles sont les caractéristiques principales de l'IDCC 1880 ?

L'IDCC 1880 se résume à travers plusieurs données officielles rassemblées dans le tableau ci-dessous.

Élément Détail
IDCC 1880
Intitulé officiel Convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995
Brochure JO 3056
Date de signature 31 mai 1995
Extension Arrêté du 15 juillet 2002
Territoire France entière

Le secteur du négoce de l'ameublement regroupe un nombre important d'entreprises réparties sur tout le territoire français, du commerce de détail aux grandes enseignes spécialisées. Ce code IDCC conditionne directement les règles de paie, de classification et de congés applicables aux salariés du secteur.

Qu'est-ce qu'un IDCC et à quoi sert-il ?

L'IDCC (identifiant de la convention collective) est un numéro à quatre chiffres attribué par le ministère du Travail à chaque convention collective en vigueur en France. Ce code unique permet de rattacher une entreprise et ses salariés à un ensemble de règles négociées entre les organisations patronales et syndicales d'un secteur d'activité donné.

L'IDCC figure sur le bulletin de paie, la déclaration sociale nominative (DSN), le contrat de travail et les affichages obligatoires. Il ne doit pas être confondu avec le numéro de brochure du Journal officiel.

💡 Bon à savoir : l'IDCC est obligatoirement mentionné sur le bulletin de paie. Son absence constitue une irrégularité susceptible d'être relevée lors d'un contrôle.

Que désigne l'IDCC 1880 ?

L'IDCC 1880 correspond à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995. Elle a été étendue par arrêté du 15 juillet 2002, rendant ses dispositions applicables à l'ensemble des entreprises du secteur, qu'elles soient ou non adhérentes à une organisation patronale signataire.

L'IDCC 1880 est rattaché au numéro de brochure 3056 du Journal officiel. Cette convention ne doit pas être confondue avec la convention collective de la fabrication de l'ameublement, qui relève de l'IDCC 1411.

Quelles entreprises sont couvertes par l'IDCC 1880 ?

La convention IDCC 1880 s'applique aux entreprises dont l'activité principale relève du négoce de l'ameublement : commerce de gros ou de détail de meubles, literie, luminaires, tapis, moquettes et équipements du foyer. Les activités connexes (entreposage, location, centrales d'achat) sont également couvertes lorsqu'elles entrent dans le champ défini par la convention.

Les codes NAF et APE associés comprennent notamment 4615Z, 4647Z, 4753Z, 4759A, 4759B, 5210B et 7729Z. Le code APE reste indicatif : c'est l'activité réelle de l'entreprise qui détermine la convention applicable.

👉 À noter : le code APE est un indice, mais ce n'est pas lui qui détermine la convention applicable. C'est l'activité réelle et principale de l'entreprise qui prévaut.

Comment retrouver l'IDCC 1880 applicable à une entreprise ?

Plusieurs méthodes permettent de vérifier l'IDCC applicable à une entreprise du secteur de l'ameublement :

  • Bulletin de paie : l'IDCC y figure obligatoirement ;

  • Code APE/NAF : première indication via le répertoire Sirene de l'INSEE ;

  • Code du travail numérique (code.travail.gouv.fr) : recherche par nom, SIRET ou activité ;

  • Légifrance : texte intégral via IDCC ou brochure ;

  • Inspection du travail : en cas de doute persistant.

Quelle différence entre l'IDCC 1880 et le numéro de brochure 3056 ?

L'IDCC est un identifiant administratif attribué par le ministère du Travail et utilisé dans les déclarations sociales.

La brochure 3056 est un numéro d'édition attribué par la DILA pour le classement au Journal officiel.

Les deux désignent la même convention mais remplissent des fonctions différentes.

Quelles sont les principales dispositions de la convention IDCC 1880 ?

La convention IDCC 1880 encadre plusieurs volets essentiels de la relation de travail dans le secteur du négoce de l'ameublement :

Les montants et garanties évoluent par avenants et doivent être vérifiés à partir des textes à jour sur Légifrance.

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FAQ — IDCC 1880 et convention collective du négoce de l'ameublement

Où trouver l'IDCC 1880 sur un bulletin de paie ?

L'IDCC 1880 figure obligatoirement dans l'en-tête ou les mentions légales du bulletin de paie, généralement à côté de l'intitulé de la convention collective. Cette mention est une obligation légale : son absence constitue une irrégularité pouvant être relevée lors d'un contrôle de l'inspection du travail.

Que faire si l'IDCC 1880 ne correspond pas à l'activité réelle de l'entreprise ?

Si l'IDCC 1880 ne correspond pas à l'activité réelle de l'entreprise, c'est cette activité réelle et principale qui doit primer sur le code APE/NAF déclaré. L'employeur peut vérifier la convention applicable via le code IDCC ou solliciter l'inspection du travail en cas de doute persistant.

Un site de vente de meubles en ligne relève-t-il de l'IDCC 1880 ?

Un site de vente de meubles en ligne relève de l'IDCC 1880 dès lors que son activité principale correspond au commerce de détail de meubles, même sans point de vente physique. Le critère déterminant reste l'activité réelle de commercialisation de meubles, et non le canal de distribution utilisé.

Quelle différence entre l'IDCC 1880 (négoce) et l'IDCC 1411 (fabrication) ?

L'IDCC 1880 couvre les entreprises de négoce (commerce de gros et de détail) de meubles, tandis que l'IDCC 1411 couvre les entreprises de fabrication de meubles. Une entreprise qui fabrique et vend directement ses propres meubles peut relever de l'une ou l'autre convention selon son activité principale déclarée.

La convention IDCC 1880 s'applique-t-elle aux entreprises non syndiquées ?

Oui, la convention IDCC 1880 s'applique à toutes les entreprises du secteur du négoce de l'ameublement, qu'elles soient adhérentes ou non à une organisation patronale signataire. Cette application généralisée résulte de son extension par arrêté du 15 juillet 2002.

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