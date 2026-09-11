À retenir L' IDCC 1880 désigne la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (brochure JO n° 3056).

Cette convention a été étendue par arrêté du 15 juillet 2002 , ce qui la rend obligatoire pour toutes les entreprises du secteur, adhérentes ou non à une organisation patronale signataire.

Elle couvre le commerce de gros et de détail de meubles , literie, luminaires, tapis, moquettes et équipements du foyer.

L'IDCC 1880 (négoce) ne doit pas être confondu avec l' IDCC 1411 , qui couvre la fabrication de l'ameublement.

L'IDCC figure obligatoirement sur le bulletin de paie et permet de vérifier les règles de salaires, congés et préavis applicables.

Quelles sont les caractéristiques principales de l'IDCC 1880 ?

L'IDCC 1880 se résume à travers plusieurs données officielles rassemblées dans le tableau ci-dessous.

Élément Détail IDCC 1880 Intitulé officiel Convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995 Brochure JO 3056 Date de signature 31 mai 1995 Extension Arrêté du 15 juillet 2002 Territoire France entière

Le secteur du négoce de l'ameublement regroupe un nombre important d'entreprises réparties sur tout le territoire français, du commerce de détail aux grandes enseignes spécialisées. Ce code IDCC conditionne directement les règles de paie, de classification et de congés applicables aux salariés du secteur.

Qu'est-ce qu'un IDCC et à quoi sert-il ?

L'IDCC (identifiant de la convention collective) est un numéro à quatre chiffres attribué par le ministère du Travail à chaque convention collective en vigueur en France. Ce code unique permet de rattacher une entreprise et ses salariés à un ensemble de règles négociées entre les organisations patronales et syndicales d'un secteur d'activité donné.

L'IDCC figure sur le bulletin de paie, la déclaration sociale nominative (DSN), le contrat de travail et les affichages obligatoires. Il ne doit pas être confondu avec le numéro de brochure du Journal officiel.

💡 Bon à savoir : l'IDCC est obligatoirement mentionné sur le bulletin de paie. Son absence constitue une irrégularité susceptible d'être relevée lors d'un contrôle.

Que désigne l'IDCC 1880 ?

L'IDCC 1880 correspond à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995. Elle a été étendue par arrêté du 15 juillet 2002, rendant ses dispositions applicables à l'ensemble des entreprises du secteur, qu'elles soient ou non adhérentes à une organisation patronale signataire.

L'IDCC 1880 est rattaché au numéro de brochure 3056 du Journal officiel. Cette convention ne doit pas être confondue avec la convention collective de la fabrication de l'ameublement, qui relève de l'IDCC 1411.

Quelles entreprises sont couvertes par l'IDCC 1880 ?

La convention IDCC 1880 s'applique aux entreprises dont l'activité principale relève du négoce de l'ameublement : commerce de gros ou de détail de meubles, literie, luminaires, tapis, moquettes et équipements du foyer. Les activités connexes (entreposage, location, centrales d'achat) sont également couvertes lorsqu'elles entrent dans le champ défini par la convention.

Les codes NAF et APE associés comprennent notamment 4615Z, 4647Z, 4753Z, 4759A, 4759B, 5210B et 7729Z. Le code APE reste indicatif : c'est l'activité réelle de l'entreprise qui détermine la convention applicable.

👉 À noter : le code APE est un indice, mais ce n'est pas lui qui détermine la convention applicable. C'est l'activité réelle et principale de l'entreprise qui prévaut.

Plusieurs méthodes permettent de vérifier l'IDCC applicable à une entreprise du secteur de l'ameublement :

Bulletin de paie : l'IDCC y figure obligatoirement ;

Code APE/NAF : première indication via le répertoire Sirene de l'INSEE ;

Code du travail numérique (code.travail.gouv.fr) : recherche par nom, SIRET ou activité ;

Légifrance : texte intégral via IDCC ou brochure ;

Inspection du travail : en cas de doute persistant.

Quelle différence entre l'IDCC 1880 et le numéro de brochure 3056 ?

L'IDCC est un identifiant administratif attribué par le ministère du Travail et utilisé dans les déclarations sociales.

La brochure 3056 est un numéro d'édition attribué par la DILA pour le classement au Journal officiel.

Les deux désignent la même convention mais remplissent des fonctions différentes.

Quelles sont les principales dispositions de la convention IDCC 1880 ?

La convention IDCC 1880 encadre plusieurs volets essentiels de la relation de travail dans le secteur du négoce de l'ameublement :

Les montants et garanties évoluent par avenants et doivent être vérifiés à partir des textes à jour sur Légifrance.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.Dernière vérification le 2026-08-07.