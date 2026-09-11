À retenir Aucun délai de carence ne s'applique en cas d' accident du travail dans la convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880) : l'indemnisation démarre dès le premier jour.

Le maintien de salaire conventionnel varie de 30 à 90 jours selon l'ancienneté, avec une majoration tous les 5 ans.

Le salarié doit informer son employeur dans les 24 heures et transmettre un certificat médical sous 3 jours ouvrables.

La garantie d'emploi conventionnelle ne s'applique pas aux accidents du travail : c'est la protection légale renforcée du Code du travail qui prévaut.

Une visite de reprise auprès du médecin du travail est obligatoire après 30 jours d'arrêt.

La convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880) couvre les entreprises de commerce de détail et de gros en ameublement, luminaires, tapis et moquettes, ainsi que la location de meubles.

Elle prévoit, dans son Titre VII intitulé « Maladie » (articles 34 à 36), des dispositions spécifiques applicables en cas d'accident du travail : suppression du délai de carence, maintien de salaire modulé selon l'ancienneté et protection renforcée du contrat de travail.

Qu'est-ce qu'un accident du travail dans la convention collective de l'ameublement ?

Un accident du travail est un événement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.

Le Titre VII de la convention collective ameublement, intitulé « Maladie » (articles 34 à 36), encadre les conséquences de toute absence pour maladie ou accident sur le contrat de travail. Il prévoit un régime d'indemnisation plus favorable pour les accidents du travail et maladies professionnelles, avec suppression du délai de carence conventionnel dès le premier jour.

💡 Bon à savoir : l'accident du travail ouvre droit à une indemnisation dès le premier jour, alors que l'accident de trajet et la maladie ordinaire restent soumis à un délai de carence de 3 jours (article 36 de la convention).

Le salarié doit informer son employeur de l'accident du travail dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, puis transmettre un certificat médical dans les 3 jours ouvrables suivant l'absence (article 34 de la convention).

L'employeur, de son côté, doit déclarer l'accident à la CPAM dans les 48 heures (article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale) et remettre au salarié une feuille d'accident du travail permettant une prise en charge des soins à 100 %.

Quel est le montant du maintien de salaire en cas d'accident du travail ?

Le maintien de salaire en cas d'accident du travail est accordé après un an d'ancienneté minimum, à condition que :

l'arrêt soit pris en charge par la Sécurité sociale ;

les soins soient dispensés en France ou dans l'Union européenne ;

le salarié se soumette à une éventuelle contre-visite médicale.

Contrairement à la maladie ordinaire, aucun délai de carence ne s'applique : l'indemnisation démarre dès le premier jour d'arrêt.

Ancienneté Durée et taux de maintien 1 à 3 ans 30 jours à 90 % + 30 jours à 70 % 3 à 5 ans 60 jours à 90 % À partir de 5 ans 75 jours à 100 % À partir de 28 ans 80 jours à 100 % À partir de 33 ans 90 jours à 100 %

👉 À noter : ces durées d'indemnisation sont augmentées de 30 jours supplémentaires à 70 % par tranche de 5 ans d'ancienneté au-delà du seuil applicable, dans la limite de 90 jours additionnels (article 36 B de la convention). Cette grille s'applique à toutes les absences pour maladie ou accident : seule la durée du délai de carence distingue l'accident du travail de la maladie ordinaire ou de l'accident de trajet.

Les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) complètent ce maintien : elles s'élèvent à 60 % du salaire journalier pendant les 28 premiers jours, puis à 80 % à compter du 29e jour. Le jour de l'accident est intégralement payé par l'employeur, indépendamment de ces indemnités.

La prévoyance peut également compléter les garanties applicables lorsque l'arrêt se prolonge ou entraîne une incapacité de travail, selon les dispositions prévues par le régime conventionnel.

Quelle différence entre accident du travail et maladie dans la convention collective ameublement ?

L'accident du travail bénéficie d'un régime plus favorable que la maladie ordinaire ou l'accident de trajet, notamment sur le délai de carence et la prise en charge des soins.

Critère Accident du travail Maladie / accident de trajet Carence conventionnelle Aucune (dès le 1er jour) 3 jours (indemnisation à partir du 4e jour) Carence IJSS Aucune 3 jours Protection du contrat Protection légale renforcée (interdiction de licencier) Garantie d’emploi conventionnelle Prise en charge des soins 100 % Régime général Ancienneté pendant l’arrêt Intégralement comptée Non comptée sauf disposition contraire

La prise en charge des accidents du travail peut également avoir un impact sur les cotisations liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment en fonction du niveau de risque de l'entreprise.

L'employeur peut-il licencier un salarié en arrêt pour accident du travail ?

L'employeur ne peut pas licencier un salarié pendant un arrêt pour accident du travail, sauf en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident.

La garantie d'emploi conventionnelle (article 35 de la convention) ne s'applique pas aux accidents du travail : c'est la protection légale renforcée de l'article L. 1226-7 du Code du travail qui prévaut.

L'ancienneté du salarié continue d'être intégralement comptabilisée pendant toute la durée de l'arrêt.

Une visite de reprise auprès du médecin du travail est obligatoire dans les 8 jours suivant la reprise, dès lors que l'arrêt a duré au moins 30 jours. Si le salarié est déclaré apte, il retrouve son poste ou un poste équivalent.

S'il est déclaré inapte, l'employeur doit rechercher un reclassement en consultant le CSE ; si aucun reclassement n'est possible, le licenciement pour inaptitude ouvre droit à une indemnité spéciale doublée (article L. 1226-14 du Code du travail).