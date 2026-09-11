Accident du travail – Convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880)
Quelle indemnisation en cas d'accident du travail dans la convention collective de l'ameublement ?
La convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880) prévoit des dispositions spécifiques en cas d'accident du travail : suppression du délai de carence, maintien de salaire modulé selon l'ancienneté et protection renforcée du contrat.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 3 960 entreprises
Champ d'application
Fabrication de meubles domestiques, Fabrication de meubles de cuisine, Fabrication de meubles de bureau et de magasin, Fabrication de sièges, Fabrication de matelas, Agencement
FAQ – Accident du travail CCN Ameublement (IDCC 1880)
Le délai de carence s'applique-t-il en cas d'accident du travail dans la convention collective ameublement ?
Le délai de carence s'applique-t-il en cas d'accident du travail dans la convention collective ameublement ?
Non, aucun délai de carence ne s'applique en cas d'accident du travail : l'indemnisation démarre dès le premier jour d'arrêt. La maladie ordinaire et l'accident de trajet restent soumis à un délai de carence conventionnel de 3 jours, avec une indemnisation à compter du 4e jour.
Quelle ancienneté minimale faut-il pour bénéficier du maintien de salaire ?
Quelle ancienneté minimale faut-il pour bénéficier du maintien de salaire ?
Une ancienneté minimale d'un an est requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel en cas d'accident du travail. Au-delà de cette condition, la durée et le taux du maintien augmentent progressivement avec l'ancienneté, jusqu'à 90 jours à 100 % pour les salariés ayant 33 ans d'ancienneté ou plus.
L'employeur peut-il licencier un salarié pendant un arrêt pour accident du travail ?
L'employeur peut-il licencier un salarié pendant un arrêt pour accident du travail ?
L'employeur ne peut licencier un salarié pendant un arrêt pour accident du travail que dans deux cas précis : la faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif totalement étranger à l'accident, comme une cessation d'activité de l'entreprise. En dehors de ces exceptions, toute rupture du contrat pendant l'arrêt est nulle.
Que se passe-t-il en cas d'inaptitude après un accident du travail ?
Que se passe-t-il en cas d'inaptitude après un accident du travail ?
En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail après un accident du travail, l'employeur doit rechercher un poste de reclassement adapté, en consultant le CSE. Si aucun reclassement n'est possible ou accepté par le salarié, le licenciement pour inaptitude ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement doublée par rapport à l'indemnité légale classique.
L'arrêt pour accident du travail est-il pris en compte pour l'ancienneté ?
L'arrêt pour accident du travail est-il pris en compte pour l'ancienneté ?
Oui, la durée de l'arrêt pour accident du travail est intégralement prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié, conformément à l'article L. 1226-7 du Code du travail. Cette règle diffère du régime général de la maladie ordinaire, où l'ancienneté n'est pas comptée sauf disposition conventionnelle contraire.
Le jour de l'accident du travail est-il payé par l'employeur ?
Le jour de l'accident du travail est-il payé par l'employeur ?
Oui, le jour de l'accident du travail est intégralement payé par l'employeur, indépendamment des indemnités journalières de Sécurité sociale qui prennent le relais à partir du lendemain. Ces IJSS s'élèvent ensuite à 60 % du salaire journalier pendant 28 jours, puis à 80 % à compter du 29e jour.