À retenir La convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880) encadre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation .

Les rémunérations conventionnelles des apprentis dépassent les minima légaux, avec des planchers exprimés en pourcentage du salaire minimum conventionnel (SMC) .

L' OPCOMMERCE est l'opérateur de compétences qui finance les contrats d'alternance de la branche.

Le contrat d'apprentissage prévoit une rupture libre possible pendant les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise.

L'apprenti bénéficie de 5 jours ouvrables rémunérés pour préparer ses examens.

Environ 3 960 entreprises relèvent de la convention collective de l'ameublement. Elle couvre le commerce de gros et de détail de meubles, literie, luminaires, sièges, tapis et articles d'ameublement, ainsi que la location de meubles et les centrales et groupements d'achat des professions de l'ameublement.

👉 À noter : la fabrication de meubles relève d'une autre convention collective, celle de l'ameublement (IDCC 1411), à ne pas confondre avec le négoce.

Quelle est la grille de rémunération des apprentis dans le négoce de l'ameublement ?

La convention collective du négoce de l'ameublement fixe des rémunérations d'apprentissage supérieures aux minima légaux, calculées en pourcentage du SMIC mensuel brut (1 867,02 € depuis le 1er juin 2026). Le tableau ci-dessous détaille les taux applicables selon l'âge et l'année de formation.

Année Moins de 18 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus 1re année 30 % du SMIC (560 €) 46 % du SMIC (859 €) 58 % du SMIC (1 083 €), sans être inférieur à 53 % du SMC 100 % du SMIC (1 867 €) 2e année 42 % du SMIC (784 €) 54 % du SMIC (1 008 €) 66 % du SMIC (1 232 €), sans être inférieur à 61 % du SMC 100 % du SMIC (1 867 €) 3e année 58 % du SMIC (1 083 €) 70 % du SMIC (1 307 €) 83 % du SMIC (1 550 €), sans être inférieur à 78 % du SMC 100 % du SMIC (1 867 €)

Cette grille est fixée par l'article 10 de l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, étendu par arrêté du 6 novembre 2020. Elle s'applique à tous les apprentis recrutés dans la branche, quel que soit leur métier.

Quels contrats d'alternance dans le négoce de l'ameublement ?

La convention collective du négoce de l'ameublement encadre deux types de contrats en alternance : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. L'accord du 2 octobre 2019, étendu par arrêté du 6 novembre 2020, constitue le texte de référence de la branche pour ces deux dispositifs.

Qu'est-ce que le contrat d'apprentissage ?

Le contrat d'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus, sans limite d'âge pour les travailleurs en situation de handicap. Sa durée varie de 6 mois à 3 ans selon le diplôme préparé.

Ce contrat prépare à plusieurs métiers du secteur:

la vente et le conseil client en magasin d'ameublement;

la décoration d'intérieur et l'agencement d'espaces;

la logistique et la gestion des stocks de meubles;

la gestion commerciale et administrative.

L'apprenti alterne les périodes en entreprise et en centre de formation, avec un statut de salarié à part entière dès la signature du contrat.

Qu'est-ce que le contrat de professionnalisation ?

Le contrat de professionnalisation s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus. Sa durée standard est de 6 à 12 mois, extensible jusqu'à 24 mois par accord de branche pour certaines qualifications.

La formation représente 15 à 25 % de la durée totale du contrat, un taux qui peut être porté à 50 % selon la qualification visée. Ce dispositif convient particulièrement aux profils en reconversion vers les métiers de la vente et de la distribution de mobilier.

Quelle est la rémunération d'un salarié en contrat de professionnalisation ?

La rémunération en contrat de professionnalisation dépend de l'âge du salarié et de son niveau de formation, selon l'article 11.4 de l'accord du 2 octobre 2019. La convention collective unifie les taux pour tous les moins de 26 ans, contrairement au cadre légal général.

Niveau de formation Moins de 26 ans - 1re année Moins de 26 ans - 2e année 26 ans et plus - 1re année 26 ans et plus - 2e année Sans le bac (niveau inférieur à IV) 70 % du SMIC 75 % du SMIC 100 % du SMIC, sans être inférieur à 90 % du SMC 100 % du SMIC, sans être inférieur à 95 % du SMC Avec le bac (niveau IV et plus) 80 % du SMIC 85 % du SMIC 100 % du SMIC, sans être inférieur à 90 % du SMC 100 % du SMIC, sans être inférieur à 95 % du SMC

Ces taux conventionnels dépassent systématiquement les minima légaux, notamment pour les salariés de moins de 21 ans. Pour approfondir, le salaire d'un apprenti est généralement calculé selon l'âge, l'année de formation et le SMIC ou le salaire minimum conventionnel lorsqu'il est plus favorable.

Quelle est la durée du travail des alternants ?

La durée du travail des alternants est de 35 heures par semaine, formation incluse. Les apprentis mineurs bénéficient de protections supplémentaires: une durée maximale de 8 heures par jour, aucun travail de nuit, un repos de 2 jours consécutifs et une pause de 30 minutes après 4h30 de travail.

💡 Bon à savoir : le contrat d'apprentissage prévoit une période de rupture libre pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise. Les jours passés en centre de formation ne comptent pas dans ce délai (article L6222-18 du Code du travail).

Qui désigne un maître d'apprentissage ou un tuteur ?

L'entreprise doit désigner un maître d'apprentissage pour un contrat d'apprentissage, ou un tuteur pour un contrat de professionnalisation. Le maître d'apprentissage doit justifier d'au moins 2 ans d'expérience dans le métier concerné et peut encadrer 2 apprentis maximum simultanément. La convention collective encourage la formation des tuteurs via l'OPCOMMERCE.

Quel est l'OPCO compétent pour le négoce de l'ameublement ?

L'OPCOMMERCE est l'opérateur de compétences qui finance les contrats d'alternance pour la branche du négoce de l'ameublement. Ses missions couvrent le financement des contrats d'apprentissage via la prise en charge fixée par France Compétences, la prise en charge des coûts pédagogiques des contrats de professionnalisation et l'accompagnement des TPE-PME dans leurs recrutements en alternance.

L'employeur doit également transmettre le contrat à son OPCO dans les délais prévus par la réglementation.

Quels avantages conventionnels pour les alternants ?

Les alternants bénéficient des mêmes avantages conventionnels que les autres salariés de l'entreprise. Ils ont accès à la mutuelle et à la prévoyance dès leur premier jour de contrat, sous réserve des cas de dispense d'adhésion prévus par la loi, ainsi qu'aux congés payés légaux de 5 semaines par an.

Deux avantages spécifiques s'ajoutent pour les apprentis:

un congé examen de 5 jours ouvrables rémunérés dans le mois précédant les épreuves, prévu par l'article L6222-35 du Code du travail;

une prime d'ancienneté conventionnelle à compter de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-06.