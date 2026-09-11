Code NAF/APE – Convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880)
Quels codes NAF sont rattachés à la convention collective de l'ameublement ?
Les codes NAF/APE peuvent aider à identifier la convention collective du négoce de l'ameublement, mais seule l'activité principale réelle de l'entreprise détermine la CCN applicable.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 3 960 entreprises
Champ d'application
Fabrication de meubles domestiques, Fabrication de meubles de cuisine, Fabrication de meubles de bureau et de magasin, Fabrication de sièges, Fabrication de matelas, Agencement
FAQ – Code NAF et APE dans la CCN Ameublement (IDCC 1880)
Quel est le code NAF principal pour un magasin de meubles ?
Quel est le code NAF principal pour un magasin de meubles ?
Un magasin de meubles relève généralement du code NAF 4759A (commerce de détail de meubles), rattaché à la convention collective du négoce de l'ameublement. Ce code s'applique dès lors que la vente au détail de meubles constitue l'activité principale du magasin.
Un grossiste en meubles relève-t-il de la même convention collective ?
Un grossiste en meubles relève-t-il de la même convention collective ?
Oui, un grossiste en meubles relève de la même convention collective du négoce de l'ameublement, sous le code NAF 4647Z (commerce de gros de meubles, tapis et appareils d'éclairage). La convention couvre à la fois le commerce de détail et le commerce de gros du secteur.
Quelle est la différence entre la convention collective du négoce de l'ameublement et celle de la fabrication ?
Quelle est la différence entre la convention collective du négoce de l'ameublement et celle de la fabrication ?
La convention collective du négoce de l'ameublement couvre les activités de commerce, de location et d'entreposage de meubles, tandis que celle de la fabrication de l'ameublement couvre la production industrielle de meubles, sièges et matelas. Ces deux textes correspondent à des codes NAF distincts et ne s'appliquent jamais à la même entreprise pour une même activité.
Que faire si le code NAF ne correspond plus à l'activité réelle de l'entreprise ?
Que faire si le code NAF ne correspond plus à l'activité réelle de l'entreprise ?
Vous pouvez demander la modification de votre code NAF directement auprès de l'Insee, en fournissant les justificatifs de votre activité réelle. Cette démarche évite l'application d'une convention collective inadaptée et sécurise vos déclarations sociales.
Les codes NAF rév. 2 sont-ils encore valides ?
Les codes NAF rév. 2 sont-ils encore valides ?
Oui, les codes NAF rév. 2 restent applicables jusqu'au 1er janvier 2027, date d'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature NAF 2025. Aucune démarche n'est nécessaire de votre part : l'Insee mettra à jour automatiquement les codes de toutes les entreprises concernées.