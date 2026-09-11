À retenir Le code NAF (ou code APE , ce sont deux noms pour le même identifiant) aide à repérer la convention collective applicable, mais ne la détermine pas à lui seul ;

La convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880) couvre neuf codes NAF, tous liés au commerce et à la location de meubles, jamais à leur fabrication ;

Seule l' activité réellement exercée par l'entreprise fixe la convention applicable, conformément à l'article L. 2261-2 du Code du travail ;

Vous retrouvez votre code NAF sur votre extrait Kbis , votre bulletin de paie ou le répertoire Sirene de l'Insee ;

Un code NAF erroné peut entraîner l'application d'une convention inadaptée et exposer à un redressement lors d'un contrôle Urssaf.

Quels codes NAF sont couverts par la convention collective du négoce de l'ameublement ?

L'article 1er de la convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880) rattache neuf codes NAF à son champ d'application. Ces codes correspondent tous à des activités de commerce, d'entreposage ou de location de meubles, jamais à leur fabrication.

Activité Code NAF rév. 1 Code NAF rév. 2 Intitulé Commerce de détail de l’ameublement 52.4H 4759A Commerce de détail de meubles Commerce de détail de luminaires 52.4J 4759B Commerce de détail d’autres équipements du foyer Commerce de détail de tapis et moquettes 52.4U 4753Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols Centrales et groupements d’achats 51.1U 4619A Centrales d’achat non alimentaires Commerce de gros en ameublement 51.4S 4647Z Commerce de gros de meubles, tapis et appareils d’éclairage Intermédiaires du commerce en meubles 51.1J 4615Z Intermédiaires du commerce en meubles Entrepôts d’ameublement 63.1E 5210B Entreposage et stockage non frigorifique Organisations syndicales d’employeurs 91.1A 9411Z Activités des organisations patronales Location de meubles et sièges 71.4B 7729Z Location et location-bail d’autres biens personnels

Vous venez de créer votre entreprise dans l'ameublement et vous cherchez à identifier votre convention collective ? Le code NAF constitue un premier repère utile, à condition de comprendre ses limites et de savoir où le vérifier.

Qu'est-ce que le code NAF et le code APE ?

Le code NAF (nomenclature d'activités française) et le code APE (activité principale exercée) désignent le même identifiant alphanumérique, attribué par l'Insee à chaque entreprise lors de son immatriculation. Les deux appellations sont interchangeables.

Dans le secteur de l'ameublement, ce code oriente l'identification de la convention collective applicable, sans jamais s'y substituer : l'article L. 2261-2 du Code du travail impose de vérifier l'activité réellement exercée.

💡 Bon à savoir : le code NAF est attribué par l'Insee à titre indicatif. En cas de contestation, c'est l'activité principale réellement exercée qui détermine la convention collective applicable.

Le code NAF suffit-il à déterminer la convention collective applicable ?

Non, le code NAF reste un indice utile mais ne détermine jamais seul la convention collective applicable. L'article L. 2261-2 du Code du travail prévoit que la convention applicable est celle dont relève l'activité principale réellement exercée par l'employeur.

Un même code NAF peut d'ailleurs être rattaché à plusieurs conventions collectives, ce qui impose de vérifier le champ d'application exact du texte concerné.

Vous retrouvez votre code NAF sur l'extrait Kbis, l'avis de situation Sirene de l'Insee, vos bulletins de salaire et votre DSN (déclaration sociale nominative). Le répertoire Sirene permet aussi de rechercher gratuitement une entreprise par numéro de Siren ou de Siret.

Si ce code ne correspond plus à votre activité principale réelle, vous pouvez demander sa modification directement auprès de l'Insee.

👉 À noter : pour les entreprises qui exercent plusieurs activités, c'est celle qui génère le chiffre d'affaires le plus élevé qui détermine le code NAF principal.

Que risque-t-on en cas de code NAF erroné ?

Un code NAF inexact expose à l'application d'une convention collective inadaptée : salaires minima différents, droits des salariés affectés, cotisations appelées auprès du mauvais organisme.

Lors d'un contrôle Urssaf ou d'un contentieux prud'homal, le juge peut requalifier la convention applicable au regard de l'activité réelle.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-07.