À retenir Tous les salariés de la convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880) sont affiliés obligatoirement au régime AGIRC-ARRCO dès leur embauche ;

La tranche 1 (jusqu'à 1 PMSS, plafond mensuel de la Sécurité sociale) applique un taux global de 7,87 % , réparti à 4,72 % employeur et 3,15 % salarié ;

La tranche 2 (de 1 à 8 PMSS) applique un taux global de 21,59 % , réparti à 12,95 % employeur et 8,64 % salarié ;

Les cotisations CEG (contribution d'équilibre général) et CET (contribution d'équilibre technique) s'ajoutent obligatoirement aux taux AGIRC-ARRCO ;

Les salariés classés Groupe 6 et au-delà doivent obligatoirement être affiliés au régime cadres.

Quels sont les taux de cotisation AGIRC-ARRCO dans la convention collective du négoce de l'ameublement ?

La convention collective du négoce de l'ameublement applique les taux de cotisation de retraite complémentaire de droit commun AGIRC-ARRCO, sans dispositif surcomplémentaire propre à la branche. Voici les taux en vigueur par tranche de rémunération :

Tranche Plafond Taux global Part salarié Part employeur Tranche 1 Jusqu’à 1 PMSS 7,87 % 3,15 % 4,72 % Tranche 2 De 1 à 8 PMSS 21,59 % 8,64 % 12,95 %

La retraite complémentaire dans la convention collective du négoce de l'ameublement repose intégralement sur le régime AGIRC-ARRCO, applicable à l'ensemble des salariés du secteur.

Cette convention ne prévoit aucun régime de retraite surcomplémentaire spécifique. L'employeur doit toutefois respecter des règles précises d'affiliation selon la classification du salarié.

Qui doit être affilié à la retraite complémentaire dans la convention collective ameublement ?

Tous les salariés du négoce de l'ameublement sont affiliés au régime AGIRC-ARRCO dès leur embauche, sans condition d'ancienneté. Ce secteur regroupe les entreprises de commerce de meubles et d'équipements du foyer, notamment le commerce de détail de meubles, le commerce de gros et les activités d'intermédiaires du commerce.

Les salariés classés Groupe 6 et au-delà, selon la grille de classification des emplois, doivent en plus être obligatoirement affiliés au régime cadres de la retraite complémentaire.

L'activité des entreprises concernées peut notamment être identifiée à partir de l'IDCC 1880, qui correspond à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.

💡 Bon à savoir : depuis la fusion AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019, un régime unique s'applique à tous les salariés du privé, mais les règles d'affiliation par catégorie restent déterminantes pour savoir qui relève du régime cadres.

Les cotisations AGIRC-ARRCO se répartissent selon la règle de droit commun : 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sur les deux tranches de rémunération.

Sur la tranche 1, cela représente 4,72 % employeur et 3,15 % salarié. Sur la tranche 2, cela représente 12,95 % employeur et 8,64 % salarié.

Quelles cotisations complémentaires s'ajoutent à la retraite complémentaire ?

Deux cotisations s'ajoutent obligatoirement aux taux AGIRC-ARRCO : la CEG et la CET.

La CEG (contribution d'équilibre général) s'élève à 2,15 % sur la tranche 1 (0,86 % salarié / 1,29 % employeur) et à 2,70 % sur la tranche 2 (1,08 % salarié / 1,62 % employeur).

La CET (contribution d'équilibre technique) s'élève à 0,35 % sur l'ensemble de la rémunération (0,14 % salarié / 0,21 % employeur), et s'applique uniquement si la rémunération dépasse 1 PMSS.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de retraite complémentaire ?

L'employeur doit affilier tous ses salariés au régime AGIRC-ARRCO dès l'embauche et respecter plusieurs obligations :

affilier tous les salariés au régime AGIRC-ARRCO dès l'embauche ;

appliquer la répartition 60/40 sur les tranches 1 et 2 ;

affilier au régime cadres les salariés classés Groupe 6 et au-delà ;

transmettre les déclarations mensuelles via la DSN (déclaration sociale nominative).

⚠️ Attention : un défaut d'affiliation d'un salarié au régime cadres alors qu'il relève du Groupe 6 ou au-delà peut entraîner un redressement rétroactif de la part de l'AGIRC-ARRCO.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-07.