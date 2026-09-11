À retenir : la grille de salaire de la convention collective de l'ameublement (IDCC 1411) fixe les salaires minima bruts mensuels pour quatre catégories : agents de production, agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres ;

l' accord du 11 juillet 2024 reste la référence applicable à toutes les entreprises depuis son extension le 26 décembre 2024 ;

un nouvel accord du 28 mai 2026 s'applique aux entreprises adhérentes depuis le 1er juillet 2026, en attente d'extension à tout le secteur ;

les échelons AP 11 à AP 32 , AF 1 à AF 9 et AE 1 sont inférieurs au SMIC (1 867,02 € brut depuis le 1er juin 2026) : le SMIC s'applique alors comme plancher ;

le salaire cadre le plus élevé, l'échelon C 33, atteint 4 951 € brut mensuel.

La convention collective de l'ameublement encadre environ 3 960 entreprises de la fabrication de meubles domestiques, de cuisine, de bureau, de sièges, de matelas et de l'agencement. Sa grille de salaire fixe un plancher de rémunération pour chaque catégorie professionnelle, du premier échelon ouvrier au niveau cadre le plus élevé. Voici le détail des montants applicables et la marche à suivre pour les utiliser correctement.

Qu'est-ce que la grille de salaire de la convention collective de l'ameublement ?

La grille de salaire de la convention collective de l'ameublement (IDCC 1411, brochure 3155) fixe les rémunérations minimales que chaque employeur du secteur doit respecter. Ces montants correspondent à un salaire mensuel brut pour 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois.

La classification s'appuie sur quatre catégories professionnelles :

les agents de production (AP) , qui correspondent aux ouvriers ;

les agents fonctionnels (AF) , qui regroupent employés et techniciens ;

les agents d'encadrement (AE) , assimilés aux agents de maîtrise ;

les cadres (C), répartis en trois niveaux hiérarchiques.

Le salaire minimum conventionnel de chaque échelon constitue un plancher : la rémunération versée ne peut pas être inférieure à ce montant.

Quel est le dernier accord de salaires applicable dans la convention collective de l'ameublement ?

Le dernier accord étendu à toutes les entreprises est l'accord du 11 juillet 2024, relatif aux salaires professionnels catégoriels minima. Il s'applique depuis le 1er septembre 2024 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires, et depuis le 26 décembre 2024 pour l'ensemble du secteur, suite à son extension par arrêté du 19 décembre 2024.

⚠️ Attention : un nouvel accord du 28 mai 2026 s'applique depuis le 1er juillet 2026 aux entreprises adhérentes à l'Ameublement français. Son extension à toutes les entreprises est en cours d'instruction : tant qu'elle n'est pas publiée, les montants de l'accord du 11 juillet 2024 restent les minima légalement opposables pour les entreprises non adhérentes.

Quels sont les salaires des agents de production dans la grille CCN Ameublement ?

Les agents de production sont répartis en cinq niveaux et dix échelons, du niveau I (AP 11) au niveau V (AP 52). Voici les salaires minima mensuels bruts fixés par l'accord du 11 juillet 2024, applicables à toutes les entreprises :

Échelon Niveau Salaire mensuel brut AP 11 I 1 803 € AP 21 II 1 817 € AP 22 II 1 820 € AP 31 III 1 822 € AP 32 III 1 830 € AP 41 IV 1 871 € AP 42 IV 1 891 € AP 43 IV 1 943 € AP 51 V 2 009 € AP 52 V 2 086 €

⚠️ Attention : les échelons AP 11 à AP 32 affichent des montants inférieurs au SMIC en vigueur, fixé à 1 867,02 € brut mensuel depuis le 1er juin 2026. Pour ces niveaux, le SMIC s'applique comme plancher légal.

Quels sont les salaires des agents fonctionnels dans la grille CCN Ameublement ?

Les agents fonctionnels regroupent employés et techniciens, avec des coefficients allant de 250 à 475. Voici les salaires minima mensuels bruts correspondants :

Échelon Coefficient Salaire mensuel brut AF 1 250 1 803 € AF 3 260 1 819 € AF 5 275 1 824 € AF 7 300 1 832 € AF 9 330 1 842 € AF 11 365 1 900 € AF 12 385 1 916 € AF 14 425 2 015 € AF 15 450 2 050 € AF 16 475 2 117 €

Les échelons AF 1 à AF 9 se situent sous le SMIC : celui-ci s'applique alors comme plancher légal pour ces niveaux.

Quels sont les salaires des agents d'encadrement dans la grille CCN Ameublement ?

Les agents d'encadrement se répartissent en sept niveaux, de AE 1 à AE 7, avec des coefficients de 300 à 640. Voici les montants minima bruts mensuels :

Échelon Coefficient Salaire mensuel brut AE 1 300 1 803 € AE 2 330 1 830 € AE 3 365 1 879 € AE 4 385 1 928 € AE 5 425 2 034 € AE 6 500 2 169 € AE 7 640 2 637 €

L'échelon AE 1 (1 803 €) reste inférieur au SMIC : le plancher légal de 1 867,02 € s'applique donc à ce niveau. Les échelons AE 2 à AE 7 dépassent tous le SMIC en vigueur.

Quels sont les salaires des cadres dans la grille CCN Ameublement ?

Les cadres se répartissent en trois niveaux (C I à C III), chacun comportant trois échelons, avec des coefficients de 475 à 1 250. Voici les montants minima bruts mensuels :

Échelon Salaire mensuel brut C 11 2 452 € C 12 2 683 € C 13 2 867 € C 21 3 295 € C 22 3 512 € C 23 3 802 € C 31 4 232 € C 32 4 511 € C 33 4 951 €



L'ensemble de ces montants dépasse largement le SMIC en vigueur, y compris pour le premier échelon C 11.

Pour appliquer correctement la grille de salaires, plusieurs étapes se suivent dans l'ordre :

identifiez la catégorie professionnelle du salarié (AP, AF, AE ou cadre) ;

déterminez le niveau et l'échelon correspondant aux fonctions réellement exercées ;

vérifiez le salaire minimum conventionnel applicable à cet échelon ;

comparez ce montant au SMIC en vigueur et retenez le plus favorable ;

assurez-vous que le bulletin de paie mentionne la classification correcte.

Le calcul de salaire doit notamment tenir compte de la durée de travail applicable, de la classification et des éléments de rémunération prévus par les textes conventionnels. Les éventuelles cotisations sont ensuite calculées sur la rémunération soumise à charges.

La grille est révisée régulièrement par accord de branche. Il convient de vérifier chaque année que les rémunérations versées respectent les derniers minima conventionnels.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-07.