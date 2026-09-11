Mutuelle CCN Ameublement (IDCC 1411)
La mutuelle est-elle obligatoire dans la convention collective de l'ameublement ?
La convention collective de la fabrication de l'ameublement impose une complémentaire santé obligatoire pour tous les salariés. Cette page détaille les garanties minimales, la répartition des cotisations et les cas de dispense.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 3 960 entreprises
Champ d'application
Fabrication de meubles domestiques, Fabrication de meubles de cuisine, Fabrication de meubles de bureau et de magasin, Fabrication de sièges, Fabrication de matelas, Agencement
FAQ — Mutuelle dans la CCN Ameublement (IDCC 1880)
La mutuelle ameublement couvre-t-elle les apprentis et les salariés à temps partiel ?
La mutuelle ameublement couvre-t-elle les apprentis et les salariés à temps partiel ?
Oui, la mutuelle ameublement s'applique aux apprentis et aux salariés à temps partiel dès leur entrée dans l'entreprise, sauf cas de dispense prévu par la loi. Les salariés à temps partiel dont la cotisation dépasse 10 % de leur rémunération brute peuvent toutefois refuser d'y adhérer.
Les apprentis relèvent également des dispositions conventionnelles consacrées à l'alternance et à l'apprentissage.
La mutuelle ameublement s'applique-t-elle aux ayants droit du salarié ?
La mutuelle ameublement s'applique-t-elle aux ayants droit du salarié ?
Non, l'adhésion des ayants droit (conjoint, enfants) à la mutuelle ameublement reste facultative, sauf disposition contraire prévue par le contrat souscrit par l'entreprise. Le salarié peut choisir de les rattacher à titre payant, en plus de la cotisation obligatoire. Leur prise en charge peut notamment apparaître sur la fiche de paie.
Un salarié en CDD de plus de 12 mois peut-il être dispensé de la mutuelle ?
Un salarié en CDD de plus de 12 mois peut-il être dispensé de la mutuelle ?
Oui, un salarié en CDD de 12 mois ou plus peut être dispensé de la mutuelle ameublement s'il justifie d'une couverture individuelle responsable équivalente. Pour les CDD de moins de 12 mois, la dispense est automatique et ne nécessite aucun justificatif. Les règles varient toutefois selon la durée du contrat et les dispositions applicables aux CDD.
Que se passe-t-il si le salarié retrouve un emploi pendant la portabilité de la mutuelle ?
Que se passe-t-il si le salarié retrouve un emploi pendant la portabilité de la mutuelle ?
La portabilité de la mutuelle ameublement s'arrête dès que le salarié retrouve un emploi, même avant la fin des 12 mois. Il doit alors informer son ancien employeur ou l'organisme assureur pour mettre fin à la couverture portée.