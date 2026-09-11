À retenir La complémentaire santé est obligatoire dans la convention collective Ameublement depuis le 1er janvier 2016, renforcée par l'accord du 14 avril 2015 et ses avenants ;

Le panier de soins minimal couvre l' hospitalisation , les soins courants , l' optique et le dentaire , avec des plafonds de remboursement réglementaires ;

L' employeur prend en charge au moins 50 % de la cotisation, le reste étant prélevé sur le bulletin de paie du salarié ;

Certains salariés (CDD courts, bénéficiaires de la CSS, couverts par le conjoint...) peuvent demander une dispense d'adhésion par écrit ;

En cas de rupture du contrat ouvrant droit au chômage, la portabilité maintient la mutuelle jusqu'à 12 mois, gratuitement.

La convention collective Ameublement (IDCC 1411) couvre environ 3 960 entreprises réparties dans la fabrication de meubles domestiques, de cuisine, de bureau, de sièges, de matelas et l'agencement. La complémentaire santé y occupe une place centrale, avec des règles précises sur les garanties, les cotisations et les cas de dispense.

Depuis quand la mutuelle est-elle obligatoire dans la convention collective Ameublement ?

Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises du secteur privé doivent proposer une complémentaire santé collective à leurs salariés. La convention collective Ameublement renforce cette obligation par l'accord frais de santé du 14 avril 2015, modifié par l'avenant n°1 du 19 octobre 2019 et l'avenant n°2 du 7 octobre 2024.

Le contrat souscrit doit être un contrat responsable, respectant un socle minimal de garanties et les plafonds de remboursement fixés par la réglementation.

Quelles sont les garanties minimales de la mutuelle ameublement ?

Le panier de soins minimal obligatoire couvre l'hospitalisation, les soins courants, l'optique et le dentaire, avec des planchers de remboursement fixés par la réglementation.

Type de soins Garantie minimale Hospitalisation Prise en charge du ticket modérateur et du forfait journalier, sans limitation de durée Soins courants Remboursement du ticket modérateur sur les consultations et actes remboursés par la Sécurité sociale Optique - verres simples 100 € minimum (renouvellement tous les 2 ans, sauf évolution de la correction ou enfant) Optique - verres mixtes 150 € minimum Optique - verres complexes 200 € minimum Dentaire - prothèses 100 % Santé Prise en charge intégrale, sans reste à charge Dentaire - prothèses hors 100 % Santé 125 % de la base de remboursement minimum

L'employeur peut souscrire un contrat offrant des garanties supérieures à ce socle minimal. Ces garanties s'ajoutent aux autres dispositifs de protection sociale prévus par la convention, notamment la prévoyance.

L'employeur prend en charge au minimum 50 % de la cotisation au régime frais de santé ameublement, le solde restant à la charge du salarié. Les règles de financement doivent être intégrées au suivi des cotisations applicables dans l'entreprise.

Ce reste dû est prélevé directement sur le bulletin de paie. Pour comprendre son traitement, il est utile de distinguer la part patronale et la part salariale de la cotisation mutuelle.

L'employeur reste libre de financer une part supérieure à 50 %, mais ne peut pas descendre en dessous de ce seuil légal.

Qui peut demander une dispense de mutuelle ameublement ?

Plusieurs catégories de salariés peuvent demander une dispense d'adhésion à la mutuelle ameublement. Les conditions et les justificatifs à fournir sont détaillés dans les règles relatives aux cas de dispense de mutuelle obligatoire :

salariés en CDD ou contrat de mission de moins de 12 mois ;

salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) ;

salariés déjà couverts par la mutuelle obligatoire de leur conjoint ;

salariés à temps partiel dont la cotisation représente 10 % ou plus de leur rémunération brute ;

salariés présents dans l'entreprise à la date de mise en place initiale du régime, si le financement est partiellement salarial.

La dispense doit être formulée par écrit par le salarié, avec un justificatif à l'appui.

Que devient la mutuelle après un licenciement ou une rupture de contrat ?

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage (licenciement, sauf faute lourde, rupture conventionnelle, fin de CDD), le salarié conserve le bénéfice de la complémentaire santé pendant 12 mois maximum.

Cette portabilité est gratuite pour l'ancien salarié : son financement est assuré par la mutualisation des cotisations des salariés en activité. Les règles applicables sont détaillées dans l'article consacré à la mutuelle obligatoire en CDI.

Simplifiez la gestion de votre paie avec Payfit Découvrez notre solution RH et Paie 100% conforme aux conventions collectives. Demander une démo

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-06.