À retenir La convention collective du négoce de l'ameublement correspond à l' IDCC 1880 .

Le préavis des OETDAM (ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise) est de 1 mois avant 2 ans d'ancienneté, puis de 2 mois dès 2 ans.

Les cadres bénéficient d'un préavis de 3 mois , quelle que soit leur ancienneté.

Le préavis est réciproque entre démission et licenciement, sauf faute grave ou lourde.

Pendant le préavis, les salariés disposent d'heures rémunérées pour rechercher un nouvel emploi.

Vous dirigez une entreprise du commerce de meubles, de literie ou de luminaires ?

La convention collective nationale du négoce de l'ameublement fixe des règles de préavis propres à cette branche, distinctes de celles des entreprises de fabrication de meubles. Ce guide détaille les durées applicables, les heures de recherche d'emploi et les cas particuliers à connaître.

Quelle est la durée du préavis de licenciement selon la catégorie professionnelle ?

La durée du préavis de licenciement dépend de la catégorie professionnelle du salarié et, pour les OETDAM, de son ancienneté dans l'entreprise.

Catégorie Ancienneté Durée du préavis Référence OETDAM Moins de 2 ans 1 mois Article 41 OETDAM 2 ans et plus 2 mois Article 41 Cadres Toute ancienneté 3 mois Avenant cadres, article 7

Ces durées s'appliquent hors faute grave ou faute lourde.

👉 À noter : pour les cadres, seul l'article 7 de l'avenant cadres régit le préavis de licenciement. L'article 9 du même avenant concerne le départ volontaire et la mise à la retraite, un tout autre sujet.

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Le préavis de démission est-il identique au préavis de licenciement ?

Le préavis de démission suit les mêmes durées que le préavis de licenciement pour les OETDAM. L'article 41 de la convention collective prévoit que le délai de préavis est réciproque en cas de démission ou de licenciement, hors faute grave ou lourde.

Pour les cadres, l'article 7 de l'avenant cadres prévoit également un délai-congé réciproque de 3 mois, applicable dans les deux sens.

Le licenciement est notifié par lettre de licenciement recommandée avec accusé de réception. L'article 41 précise que la date de première présentation de cette lettre fixe le point de départ du préavis.

Côté salarié, la démission suit un formalisme équivalent : elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article 40 de la convention collective.

Quelles heures de recherche d'emploi sont prévues pendant le préavis ?

Pendant le préavis, les salariés bénéficient d'heures rémunérées pour rechercher un nouvel emploi.

Catégorie Heures de recherche d’emploi par mois Référence OETDAM 24 heures Article 41 Cadres 50 heures Avenant cadres, article 7

Pour les OETDAM, ces heures peuvent être groupées selon les modalités prévues par l'article 41.

Le préavis est-il dû en cas de faute grave ou de faute lourde ?

Le préavis n'est pas dû en cas de faute grave ou de faute lourde du salarié. L'article 41 exclut expressément ces situations du régime de préavis réciproque, aussi bien pour la démission que pour le licenciement.

L'employeur peut-il dispenser le salarié d'exécuter son préavis ?

L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter tout ou partie de son préavis. Dans ce cas, le préavis non travaillé est indemnisé au moyen d'une indemnité compensatrice de préavis.

⚠️ Attention : lorsque la dispense est demandée par le salarié et acceptée par l'employeur, le préavis non effectué n'est pas indemnisé.

Que prévoit la convention en cas de licenciement économique ?

L'article 42 de la convention collective encadre le licenciement pour motif économique. Il fixe les critères d'ordre des licenciements et une priorité de réembauchage d'un an à compter de la rupture du contrat.

Les règles générales applicables à la procédure de licenciement pour motif économique doivent également être respectées par l'employeur. À la fin du contrat, le salarié peut aussi avoir droit à une indemnité de licenciement, dont le montant dépend notamment de son ancienneté.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-06.