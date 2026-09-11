Préavis de licenciement – Convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880)
Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention collective de l'ameublement ?
Durées de préavis, heures de recherche d'emploi et règles applicables aux OETDAM et cadres dans la CCN du négoce de l'ameublement.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 3 960 entreprises
Champ d'application
Fabrication de meubles domestiques, Fabrication de meubles de cuisine, Fabrication de meubles de bureau et de magasin, Fabrication de sièges, Fabrication de matelas, Agencement
FAQ — Préavis de licenciement dans la CCN du négoce de l'ameublement
Quel est le préavis de licenciement d'un OETDAM avec moins de 2 ans d'ancienneté ?
Quel est le préavis de licenciement d'un OETDAM avec moins de 2 ans d'ancienneté ?
Un OETDAM ayant moins de 2 ans d'ancienneté a droit à un préavis de licenciement d'1 mois. Cette durée s'applique hors faute grave ou faute lourde, conformément à l'article 41 de la convention collective.
Quel est le préavis de licenciement d'un OETDAM avec au moins 2 ans d'ancienneté ?
Quel est le préavis de licenciement d'un OETDAM avec au moins 2 ans d'ancienneté ?
Un OETDAM ayant au moins 2 ans d'ancienneté a droit à un préavis de licenciement de 2 mois. Cette durée, prévue par l'article 41, remplace le préavis d'1 mois applicable en deçà de ce seuil.
Quel est le préavis de licenciement d'un cadre dans la convention ameublement ?
Quel est le préavis de licenciement d'un cadre dans la convention ameublement ?
Un cadre a droit à un préavis de licenciement de 3 mois, quelle que soit son ancienneté. Cette durée est fixée par l'article 7 de l'avenant cadres et s'applique aussi bien au licenciement qu'à la démission.
Les heures de recherche d'emploi pendant le préavis sont-elles rémunérées ?
Les heures de recherche d'emploi pendant le préavis sont-elles rémunérées ?
Oui, les heures de recherche d'emploi pendant le préavis sont rémunérées comme du temps de travail effectif. Elles s'élèvent à 24 heures par mois pour les OETDAM et à 50 heures par mois pour les cadres.
Le salarié perçoit-il une indemnité de préavis en cas de faute grave ?
Le salarié perçoit-il une indemnité de préavis en cas de faute grave ?
Non, le salarié licencié pour faute grave ou lourde ne perçoit aucune indemnité de préavis. Le préavis lui-même n'étant pas dû dans ces situations, aucune compensation financière ne s'applique.
Combien de temps dure la priorité de réembauchage après un licenciement économique ?
Combien de temps dure la priorité de réembauchage après un licenciement économique ?
La priorité de réembauchage dure 1 an à compter de la rupture du contrat de travail. Elle s'applique aux salariés licenciés pour motif économique, conformément à l'article 42 de la convention collective.