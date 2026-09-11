À retenir : le maintien de salaire s'applique aux salariés de la convention collective de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté ;

le taux et la durée du maintien varient selon l'ancienneté : de 90 % pendant 30 jours pour 1 à 3 ans, jusqu'à 100 % pendant 75 jours puis 70 % pendant 90 jours au-delà de 20 ans ;

le certificat médical doit être transmis à l'employeur dans les 3 jours suivant le début de l'arrêt ;

le complément employeur démarre le 4e jour pour une maladie ordinaire, mais dès le 1er jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

la convention protège le salarié contre le licenciement pendant une durée croissante avec l'ancienneté, jusqu'à 15 mois après 15 ans de présence.

La convention collective de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) couvre environ 3 960 entreprises : fabrication de meubles domestiques, de cuisine, de bureau et de magasin, de sièges, de matelas, et activités d'agencement. Elle prévoit un maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, en complément des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS). Les règles présentées ici concernent la grille des agents de production ; les agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres relèvent d'annexes spécifiques de la convention.

Qui peut bénéficier du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie ?

Le maintien de salaire s'adresse aux salariés justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. Pour en bénéficier, le salarié doit remplir plusieurs conditions :

justifier d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise ;

transmettre un certificat médical dans les 3 jours suivant le début de l'arrêt ;

être pris en charge par la Sécurité sociale au titre des indemnités journalières (IJSS) ;

se soumettre, si l'employeur le demande, à une contre-visite médicale.

Le maintien de salaire s'ajoute aux IJSS, de sorte que le salarié perçoive un revenu total correspondant au taux prévu par la convention. Les règles générales applicables au salaire pendant un arrêt maladie peuvent également être prises en compte pour comprendre le versement des indemnités journalières.

Quelle est la durée du maintien de salaire selon l'ancienneté ?

La durée et le taux du maintien de salaire dépendent de l'ancienneté du salarié, selon la grille fixée par l'annexe agents de production de la convention (article 10) :

Ancienneté Maintien de salaire (jours calendaires) De 1 à 3 ans 90 % pendant 30 jours + 80 % pendant 30 jours De 3 à 5 ans 90 % pendant 60 jours De 5 à 10 ans 100 % pendant 75 jours De 10 à 15 ans 100 % pendant 75 jours + 70 % pendant 30 jours De 15 à 20 ans 100 % pendant 75 jours + 70 % pendant 60 jours 20 ans et plus 100 % pendant 75 jours + 70 % pendant 90 jours

Ces durées s'apprécient sur une période de 12 mois glissants à compter du premier jour d'absence. En cas d'absences répétées sur cette période, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas le plafond lié à l'ancienneté.

👉 À noter : cette grille concerne les agents de production ; les agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres relèvent d'annexes distinctes de la convention.

Quand débute le complément employeur en cas d'arrêt maladie ?

Le complément employeur démarre le 4e jour d'arrêt pour une maladie ordinaire, après le délai de carence de 3 jours appliqué par la Sécurité sociale. Pour comprendre le fonctionnement de ce délai, consultez les règles relatives au jour de carence en arrêt maladie.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le complément est versé dès le 1er jour d'arrêt, sans délai de carence. Un accord d'entreprise plus favorable peut supprimer ce délai pour la maladie ordinaire.Le complément est calculé pour garantir au salarié le taux de rémunération prévu par la grille, déduction faite des IJSS perçues.

Le salarié est-il protégé contre le licenciement pendant un arrêt maladie ?

L'arrêt maladie ne constitue pas à lui seul un motif de licenciement, mais la convention encadre les durées pendant lesquelles le salarié est protégé. L'employeur peut engager un licenciement si l'absence prolongée ou répétée perturbe le fonctionnement de l'entreprise et nécessite un remplacement définitif, une fois la période de protection écoulée.

Les règles générales concernant le licenciement pendant un arrêt maladie permettent également de distinguer l'absence pour maladie ordinaire de l'arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Ancienneté Durée de protection Après la période d’essai 1 mois De 6 mois à 1 an 2 mois De 1 à 5 ans 6 mois De 5 à 15 ans 12 mois Plus de 15 ans 15 mois

En cas d'absences successives, ces durées s'apprécient sur une période limitée au triple de la durée de protection, décomptée à partir du premier arrêt.

La subrogation permet à l'employeur de percevoir directement les IJSS versées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), à la place du salarié. En contrepartie, l'employeur verse au salarié l'intégralité de sa rémunération maintenue, sans attendre le versement des IJSS. Les règles de subrogation précisent les modalités de ce mécanisme.

Elle s'applique lorsque le complément employeur est au moins égal au montant des IJSS, ce qui évite toute perte de revenu pour le salarié pendant l'arrêt.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-06.