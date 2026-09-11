Congés payés CCN Ameublement (IDCC 1411)
Quelles sont les règles de congés payés dans la CCN Ameublement ?
La convention collective de la fabrication de l'ameublement prévoit des règles en matière de congés payés, de congés pour événements familiaux et de durée des absences autorisées. Cette page détaille les droits des salariés et les obligations de l'employeur.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 3 960 entreprises
Champ d'application
Fabrication de meubles domestiques, Fabrication de meubles de cuisine, Fabrication de meubles de bureau et de magasin, Fabrication de sièges, Fabrication de matelas, Agencement
Questions fréquentes
Qui a droit aux congés payés dans la convention collective ameublement ?
Qui a droit aux congés payés dans la convention collective ameublement ?
Tous les salariés de la convention ameublement ont droit aux congés payés, dès leur embauche et sans condition d'ancienneté. Le nombre de jours acquis est proportionnel au temps de travail effectif sur la période de référence, y compris pour les salariés à temps partiel.
Le congé de deuil pour décès d'un enfant s'ajoute-t-il aux congés pour événements familiaux ?
Le congé de deuil pour décès d'un enfant s'ajoute-t-il aux congés pour événements familiaux ?
Oui, le congé de deuil de 8 jours s'ajoute au congé de 12 ou 14 jours accordé pour le décès d'un enfant. Vous pouvez le fractionner et le salarié peut le prendre dans l'année qui suit le décès.
L'indemnité de congés payés est-elle soumise à cotisations sociales ?
L'indemnité de congés payés est-elle soumise à cotisations sociales ?
Oui, l'indemnité de congés payés suit le même régime de cotisations sociales que le salaire habituel, qu'elle soit calculée selon la règle du dixième ou le maintien de salaire. Elle figure sur le bulletin de paie au même titre que la rémunération courante.
Peut-on reporter ses congés payés d'une année sur l'autre ?
Peut-on reporter ses congés payés d'une année sur l'autre ?
En principe, les congés payés non pris avant le 31 mai de l'année suivante sont perdus. Le report reste possible en cas d'accord d'entreprise, d'arrêt maladie, de congé maternité, ou si le salarié place ses jours sur un compte épargne-temps. Pour en savoir plus, consultez notre article sur les congés payés non pris.