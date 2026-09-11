Rupture conventionnelle – Convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880)
Quel préavis appliquer en cas de rupture conventionnelle dans la convention collective de l'ameublement ?
Dans la CCN Ameublement, la rupture conventionnelle ne déclenche pas de préavis légal ou conventionnel. La procédure légale et les règles d'indemnité restent applicables.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 3 960 entreprises
Champ d'application
Fabrication de meubles domestiques, Fabrication de meubles de cuisine, Fabrication de meubles de bureau et de magasin, Fabrication de sièges, Fabrication de matelas, Agencement
FAQ — Rupture conventionnelle dans la CCN du négoce de l'ameublement
Un employeur peut-il refuser une demande de rupture conventionnelle dans la convention collective Ameublement ?
Un employeur peut-il refuser une demande de rupture conventionnelle dans la convention collective Ameublement ?
Oui, un employeur peut refuser une rupture conventionnelle, cette procédure reposant sur un accord mutuel entre les deux parties. La convention collective Ameublement ne prévoit aucune disposition qui oblige l'une ou l'autre partie à l'accepter. En cas de refus, le salarié conserve la possibilité de démissionner ou de négocier un licenciement.
Peut-on négocier une indemnité de rupture conventionnelle supérieure au minimum légal ?
Peut-on négocier une indemnité de rupture conventionnelle supérieure au minimum légal ?
Oui, les parties peuvent négocier une indemnité de rupture conventionnelle supérieure au minimum légal ou conventionnel, ce montant plancher ne constituant qu'un seuil minimal. Une indemnité plus élevée augmente toutefois la contribution patronale due par l'employeur, calculée sur l'ensemble du montant versé.
Un salarié peut-il revenir sur sa décision après avoir signé une rupture conventionnelle ?
Un salarié peut-il revenir sur sa décision après avoir signé une rupture conventionnelle ?
Oui, un salarié peut se rétracter dans les 15 jours calendaires suivant la signature de la convention de rupture, sans avoir à justifier sa décision. Cette rétractation s'effectue par lettre adressée à l'employeur, avant l'envoi de la demande d'homologation à la DREETS. L'employeur dispose du même droit de rétractation.
Combien de temps dure au total la procédure de rupture conventionnelle ?
Combien de temps dure au total la procédure de rupture conventionnelle ?
La procédure de rupture conventionnelle dure généralement entre 4 et 6 semaines, en comptant l'entretien, le délai de rétractation de 15 jours calendaires et l'instruction de 15 jours ouvrables par la DREETS. Ce délai peut s'allonger si l'administration demande des pièces complémentaires.
L'indemnité de rupture conventionnelle est-elle imposable pour le salarié ?
L'indemnité de rupture conventionnelle est-elle imposable pour le salarié ?
L'indemnité de rupture conventionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite du montant légal ou conventionnel le plus élevé. Au-delà de ce seuil, la fraction excédentaire est soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. La contribution patronale de 40 % reste quant à elle due par l'employeur sur l'ensemble de l'indemnité versée.