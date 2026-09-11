À retenir La convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880) accorde trois jours fériés chômés et payés au minimum, en plus du 1er mai ;

Ce nombre passe à quatre jours dans les établissements de 21 à 30 salariés, et à cinq jours à partir de 31 salariés ;

Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé, avec une rémunération doublée s'il est travaillé ;

Un jour férié travaillé, hors 1er mai, ouvre droit à une majoration de 50 % du salaire horaire effectif réel ;

L'employeur fixe les jours fériés chômés avant le 1er février, après consultation des représentants du personnel.

La convention collective du négoce de l'ameublement couvre environ 3 960 entreprises. Elle s'applique au commerce de détail et de gros de meubles, literie, décoration et équipement du foyer, et non à la fabrication, qui relève d'une autre convention collective.Son article 33 fixe des règles précises sur les jours fériés chômés, payés et travaillés, qui viennent compléter le Code du travail.

Quels sont les 11 jours fériés légaux en France ?

Le Code du travail liste onze jours fériés légaux à l'article L. 3133-1 : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël.

Seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés. Pour les dix autres jours fériés, c'est la convention collective de l'ameublement qui détermine lesquels sont chômés et payés dans l'entreprise.

Combien de jours fériés sont chômés et payés selon la taille de l'entreprise ?

Le nombre de jours fériés chômés et payés dépend de l'effectif de l'établissement. L'article 33 de la convention collective prévoit un socle de trois jours, qui augmente progressivement avec la taille de l'entreprise.

Effectif de l’établissement Jours fériés chômés et payés (hors 1er mai) Détail Jusqu’à 20 salariés 3 jours Trois jours fériés légaux, choisis parmi les dix jours fériés hors 1er mai De 21 à 30 salariés 4 jours Un jour férié supplémentaire 31 salariés et plus 5 jours Deux jours fériés supplémentaires

💡 Bon à savoir : ce décompte s'entend hors 1er mai, qui bénéficie d'un régime légal à part entière.

Quel est le régime particulier du 1er mai ?

Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé pour tous les salariés, quel que soit le secteur. S'il est travaillé, votre rémunération est doublée : vous percevez le salaire correspondant au travail effectué, plus une indemnité égale à ce salaire.

Cette règle découle directement des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du Code du travail, applicables à toutes les entreprises, y compris celles relevant de la convention collective de l'ameublement. Les règles relatives au travail un jour férié permettent de distinguer le régime particulier du 1er mai de celui des autres jours fériés.

Quelle majoration s'applique pour un jour férié travaillé ?

La majoration s'élève à 50 % du salaire horaire effectif réel pour un jour férié travaillé, hors 1er mai. Cette majoration est prévue par l'article 33 de la convention collective et vient s'ajouter au salaire habituel.

Pour les salariés payés à la commission, la base horaire correspond à la moyenne des 12 derniers mois de travail. Une garantie minimale s'applique : vous devez percevoir au moins 1,5 fois cette rémunération de référence pour un jour férié travaillé.

Quelles sont les obligations de l'employeur pour fixer les jours fériés chômés ?

Vous devez déterminer les jours fériés chômés de l'année avant le 1er février, après consultation des représentants du personnel. Cette échéance permet aux salariés de connaître leur calendrier de jours chômés dès le début de l'année.

Les jours fériés chômés conventionnels ne peuvent pas être positionnés un dimanche, sauf si ce jour est habituellement travaillé dans votre établissement. Dans les commerces pratiquant le travail le dimanche, cette restriction ne s'applique donc pas.

Quel est l'impact des jours fériés sur le bulletin de paie ?

Un jour férié chômé n'entraîne aucune perte de salaire : la rémunération est intégralement maintenue. Un jour férié travaillé, hors 1er mai, se traduit par une majoration de 50 % apparaissant distinctement sur le bulletin de paie.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.Dernière vérification le 2026-08-07.