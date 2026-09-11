Maternité – Convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880)
Quelles sont les règles du congé maternité dans la convention collective de l'ameublement ?
La convention collective du négoce de l'ameublement (brochure 3056) prévoit des dispositions spécifiques pour le congé maternité : réduction d'horaire dès le 4e mois de grossesse, protection renforcée de l'emploi et entretien de reprise garanti.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 3 960 entreprises
Champ d'application
Fabrication de meubles domestiques, Fabrication de meubles de cuisine, Fabrication de meubles de bureau et de magasin, Fabrication de sièges, Fabrication de matelas, Agencement
FAQ — Congé maternité CCN Ameublement (IDCC 1880)
Le congé maternité dure-t-il plus longtemps dans la convention collective ameublement que dans le régime légal ?
Le congé maternité dure-t-il plus longtemps dans la convention collective ameublement que dans le régime légal ?
Non, la convention collective ameublement ne prévoit pas de durée de congé maternité supérieure au Code du travail. La durée reste fixée à 16 semaines pour un premier ou un deuxième enfant, et jusqu'à 46 semaines pour une naissance de triplés ou plus.
Le salaire est-il maintenu pendant le congé maternité ?
Le salaire est-il maintenu pendant le congé maternité ?
Le salaire n'est pas maintenu automatiquement par l'employeur : ce sont les IJSS qui remplacent la rémunération pendant le congé maternité. Un accord d'entreprise peut prévoir un complément, à vérifier au cas par cas.
Les femmes enceintes bénéficient-elles d'un aménagement d'horaire ?
Les femmes enceintes bénéficient-elles d'un aménagement d'horaire ?
Oui, les salariées enceintes bénéficient d'une réduction de 30 minutes par jour dès le 4e mois de grossesse, sans perte de rémunération. Cette réduction est organisée en accord avec l'employeur, sous forme de pause ou d'horaire décalé.
Existe-t-il un entretien de reprise après le congé maternité ?
Existe-t-il un entretien de reprise après le congé maternité ?
Oui, la salariée bénéficie d'un entretien professionnel à son retour de congé maternité, une obligation prévue par le Code du travail. Cet entretien permet de faire le point sur son évolution professionnelle et ses besoins de formation.
Le congé maternité est-il pris en compte pour l'ancienneté ?
Le congé maternité est-il pris en compte pour l'ancienneté ?
Oui, le congé maternité est assimilé à du temps de travail effectif et compte intégralement dans le calcul de l'ancienneté. Ce n'est pas le cas du congé parental d'éducation, comptabilisé pour moitié seulement.