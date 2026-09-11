À retenir La convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880) applique la durée légale du congé maternité, sans dérogation plus favorable.

Les salariées enceintes bénéficient d'une réduction de 30 minutes par jour dès le 4e mois de grossesse, sans perte de salaire.

Le licenciement est interdit pendant le congé maternité et les 10 semaines qui suivent la reprise.

Le congé maternité compte intégralement comme du temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté.

Le congé parental d'éducation, lui, n'est comptabilisé que pour 50 % de sa durée dans l'ancienneté.

Quelle est la durée du congé maternité dans la convention collective ameublement ?

La convention collective du négoce de l'ameublement applique la durée légale du congé maternité prévue par le Code du travail, sans allongement conventionnel. Pour un premier ou un deuxième enfant, le congé dure 16 semaines. À partir du troisième enfant, il passe à 26 semaines, et jusqu'à 46 semaines pour une naissance de triplés ou plus.

Situation Congé prénatal Congé postnatal Durée totale 1er ou 2e enfant 6 semaines 10 semaines 16 semaines 3e enfant ou plus 8 semaines 18 semaines 26 semaines Jumeaux 12 semaines 22 semaines 34 semaines Triplés ou plus 24 semaines 22 semaines 46 semaines

👉 À noter : la salariée peut, sous conditions, reporter une partie du congé prénatal sur le congé postnatal, avec l'accord de son médecin.

La convention collective de l'ameublement couvre environ 3 960 entreprises du commerce de détail et de gros de meubles, de l'agencement et de l'équipement de la maison. Si elle ne prévoit pas de durée de congé maternité supérieure au Code du travail, elle apporte plusieurs garanties concrètes aux salariées enceintes : réduction du temps de travail, protection renforcée contre le licenciement et prise en compte intégrale de l'absence dans l'ancienneté.

Le salaire est-il maintenu pendant le congé maternité ?

Le Code du travail ne prévoit pas de maintien de salaire par l'employeur pendant le congé maternité : ce sont les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) qui remplacent la rémunération, sous condition d'affiliation suffisante. Vérifiez votre contrat de travail ou un éventuel accord d'entreprise, qui peuvent compléter ce dispositif au sein de votre structure.

💡 Bon à savoir : le montant des IJSS dépend du salaire moyen des trois derniers mois et ne peut pas dépasser un plafond fixé chaque année par la Sécurité sociale.

Quelles sont les mesures de protection de l'emploi pendant la grossesse ?

L'article 27 de la convention collective de l'ameublement (Titre V) interdit toute discrimination liée à la grossesse, que ce soit à l'embauche, lors du renouvellement d'un contrat ou pendant la période d'essai. Cette protection s'accompagne d'une garantie légale : aucun licenciement n'est possible pendant le congé maternité et les 10 semaines suivant la reprise.

discrimination à l'embauche : refus d'embauche, non-renouvellement de contrat ou fin de période d'essai en raison de la grossesse sont interdits ;

évolution professionnelle : la grossesse ne peut avoir aucune incidence sur l'évolution de carrière ou de rémunération ;

licenciement : impossible pendant le congé maternité et les 10 semaines suivant la reprise, sauf faute grave sans lien avec la grossesse.

Quels aménagements sont prévus pour les salariées enceintes ?

Les salariées enceintes bénéficient d'une réduction de 30 minutes par jour dès le 4e mois de grossesse, sans perte de rémunération. Cette réduction peut prendre la forme d'une pause, d'une arrivée retardée ou d'un départ anticipé, au choix de la salariée et en accord avec l'employeur.

réduction d'horaire : 30 minutes par jour dès le 4e mois de grossesse, quel que soit le temps de travail ;

travail de nuit : possibilité de demander une affectation à un poste de jour ;

examens médicaux : autorisation d'absence pour les examens prénataux obligatoires, sans diminution de salaire ;

conjoint salarié : autorisation d'absence pour 3 examens médicaux obligatoires liés à la grossesse, sans lien avec le congé paternité qui reste un droit distinct.

À son retour de congé maternité, la salariée bénéficie d'un entretien professionnel, une obligation légale qui permet de faire le point sur ses perspectives d'évolution. La période de congé maternité est intégralement assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté.

La salariée conserve également ses droits à congés payés acquis avant son départ.

⚠️ Attention : le congé parental d'éducation, à la différence du congé maternité, n'est pris en compte que pour la moitié de sa durée dans le calcul de l'ancienneté, conformément à l'article 22 de la convention collective.

Disposition Régime légal Régime conventionnel (CCN ameublement) Durée congé maternité (1er/2e enfant) 16 semaines 16 semaines (identique) Réduction d’horaire grossesse Aucune disposition générale 30 minutes/jour dès le 4e mois Ancienneté congé maternité Assimilé à du temps de travail effectif Assimilé à du temps de travail effectif Ancienneté congé parental 50 % de la durée 50 % de la durée (identique)

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-07.