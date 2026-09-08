Quelles sont les règles prévues par la convention collective de la pharmacie ?
Comment définir la convention collective de la pharmacie d’officine ? Qui doit l’appliquer ? Quels sont les points incontournables de cette convention ?
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Toutes les officines relevant de l’IDCC 1996
Champ d'application
Pharmacie d’officine, Santé
Tout savoir sur cette convention collective
Arrêt maladie
Informations pratiques pour traiter un arrêt maladie en pharmacie d’officine : obligations de chaque partie, IJSS et subrogation, délais généraux, éventuel complément employeur, prévoyance de branche, cas particuliers, reprise et traçabilité en paie.
Calcul de salaire
Base conventionnelle, heures supplémentaires, IJSS, cotisations, net imposable et DSN : toutes les étapes pour calculer un salaire conforme en pharmacie d'officine.
Congés payés
Les congés annuels se gèrent dans le respect du Code du travail et des dispositions conventionnelles applicables. Cette page précise les principes d’acquisition, le décompte en jours ouvrables ou ouvrés, les effets des jours fériés et les règles d’indemnisation. Elle présente aussi les congés pour événements familiaux à titre indicatif, sous réserve d’accords plus favorables.
Cotisations
Le calcul des cotisations en Pharmacie d'officine (IDCC 1996) repose sur des assiettes, tranches et taux précis. Voici les règles 2026 pour déclarer correctement en DSN.
Durée du travail
La durée du travail en officine s’organise à l’articulation du Code du travail, de la CCN Pharmacie d’officine (IDCC 1996) et, le cas échéant, des accords d’entreprise. Cette page explique les mécanismes applicables et les points de vigilance pour paramétrer la paie et planifier les horaires. Les références juridiques sont indiquées pour faciliter la vérification sans chiffrer les seuils légaux ou conventionnels.
Grille de salaire
Repères pratiques pour appliquer la grille de salaire en Pharmacie d’officine : principes des minima par coefficient, éléments de rémunération (base, primes, majorations), ancienneté, nuits/dimanches/jours fériés, mise à jour des textes et traçabilité sur le bulletin, sans montants inventés.
Indemnité repas
Éligibilité, modalités et non‑cumul. Traitement en paie et en cotisations pour l’indemnité de repas en officine.
Prévoyance
Comprendre le régime de prévoyance en Pharmacie d’officine : couvertures incapacité/invalidité/décès, affiliations, démarches de sinistre, subrogation, articulation avec les IJSS et la paie/DSN, sans montants inventés et avec renvoi aux textes applicables.
RTT
Comprendre les dispositifs de réduction du temps de travail (RTT) en Pharmacie d’officine : conditions de mise en place, période de référence, décompte ouvrés/ouvrables, articulation avec les absences et les jours fériés. Repères neutres et vérifications à opérer.
Accident du travail
Déclaration, prise en charge, indemnisation conventionnelle, garantie d'emploi, reprise et inaptitude. Tous les repères pratiques pour sécuriser la conformité, en officine soumise à la CCN IDCC 1996.
Code NAF+APE
À quoi sert le code NAF/APE, comment le vérifier et quelles conséquences pratiques pour l’officine ? Repères clés et articulation avec la convention collective (IDCC 1996).
Contrat extra
Le « contrat d’extra » n’est pas un dispositif de la branche officine. Cette page explique pourquoi et présente les alternatives sécurisées (CDD, intérim, CDI à temps partiel) et leurs impacts en paie.
Contrat saisonnier
Le recours au contrat saisonnier en officine est possible à des conditions strictes. Cette page explique quand il est pertinent, comment le rédiger et quels impacts prévoir en paie, en distinguant le CDD saisonnier des autres motifs (remplacement, accroissement temporaire).
IDCC
Comprendre l’IDCC 1996, vérifier l’application dans l’entreprise, et connaître les impacts concrets sur la paie, les minima, la classification et les obligations d’affichage.
Jours fériés
Ancienneté, paiement du 1er mai, gardes et permanences, indemnités de sujétion, repos compensateur : tout comprendre sur les jours fériés en pharmacie d'officine selon la convention collective IDCC 1996.
Maternité
Congé maternité, IJSS, maintien de salaire éventuel, protection contre le licenciement et retour dans l’emploi. Repères pratiques paie/temps de travail et vérifications CCN.
Paternité
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé de naissance, IJSS, maintien de salaire selon votre catégorie professionnelle. Protection contre le licenciement, organisation des plannings (gardes/permanences) et impacts en paie, en officine soumise à la CCN IDCC 1996.
Repos hebdomadaire
En pharmacie d'officine, le repos hebdomadaire s'organise autour du principe du repos dominical, tout en tenant compte des gardes et permanences. Durée minimale de 35 heures, contreparties lors du travail du dimanche et traçabilité : voici les règles à connaître pour rester conforme en 2026.
Retraite complémentaire
Affiliation Agirc-Arrco, tranches et assiettes, contributions en vigueur, cas cadres/non‑cadres, DSN et points retraite. Repères paie et conformité pour les officines.
Retraite
Départ à la retraite (à l’initiative du salarié) et mise à la retraite (à l’initiative de l’employeur) : procédure, préavis, indemnités, régime social/fiscal et pièces à remettre. Focus paie et conformité pour les officines.
Accord d’entreprise
Adapter l’organisation du travail et la paie au contexte de l’officine. Négociation, validité, dépôt TéléAccords et articulation avec la branche (IDCC 1996).
Congés exceptionnels
Repères pratiques pour appliquer les congés pour événements familiaux en officine. Éligibilité, justificatifs, rémunération et articulation avec les autres absences.
Indemnité de licenciement
Conditions d’éligibilité, base de calcul et formules applicables. Points de vigilance en paie et cas particuliers (faute, inaptitude, départ négocié).
Préavis de démission
Le préavis encadre la fin du contrat de travail en cas de démission. Dans la pharmacie d’officine, ses modalités découlent de la convention collective, du contrat et des usages. Cette page précise le champ d’application, les règles de calcul, les cas de dispense et les effets sur la paie et le solde de tout compte.
Préavis de licenciement
Le préavis encadre la fin du contrat en cas de licenciement et fixe la durée de maintien dans l’emploi ou l’indemnité équivalente. Cette page présente les règles clés applicables dans la branche de la pharmacie d’officine et les points de vigilance pour une paie conforme.
Préavis rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle met fin au CDI d’un commun accord. Il n’existe pas de préavis légal, mais un calendrier strict s’applique entre signature, rétractation et homologation. Cette page explique les délais, la fixation de la date de fin et les bonnes pratiques dans la branche des officines.
Prime annuelle d'équipement pharmacie
Prime annuelle d'équipement en pharmacie d'officine : montant 2026, conditions d'éligibilité et modalités de versement. Comment distinguer la prime obligatoire de l'indemnité d'entretien facultative pour sécuriser la paie.
Période d’essai
Durées d’essai par catégorie, règles de renouvellement et délais de prévenance. Sources et références à jour.