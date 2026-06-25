À retenir Le calcul de salaire en officine repose sur le coefficient de la classification 2025 et sur un salaire minimum au moins égal au SMIC ou au minimum conventionnel.

Toute variable (heures supplémentaires, travail de nuit, dimanche, jours fériés) doit être décomptée avec précision selon la CCN Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Les absences et IJSS font l'objet d'un traitement spécifique : subrogation , maintien de salaire et déductions doivent être tracés sur le bulletin.

La cohérence bulletin ↔ DSN est indispensable : vérifiez chaque mois les codes, assiettes et blocs pour éviter les anomalies.

Un logiciel de paie automatise ces calculs, sécurise la conformité et vous libère du temps pour vous concentrer sur votre activité.

Quel est le processus de calcul de salaire en pharmacie d'officine ?

Le calcul de salaire en officine suit un processus structuré en 10 étapes clés, du contrôle du coefficient au rapprochement DSN.

Voici le tableau récapitulatif des étapes à suivre pour garantir la conformité de vos bulletins de paie :

Étape Action Source/Preuve 1 Vérifier coefficient/contrat et minimum conventionnel CCN étendue, contrat 2 Proratiser la base si entrée/sortie/absence non rémunérée Planning, méthode interne 3 Décompter heures sup/complémentaires (plafonds/majorations) Pointage, accord/loi 4 Appliquer nuit/dimanche/fériés (selon textes) Planning, CCN/accord 5 Ajouter primes/indemnités éligibles CCN/accord, note interne 6 Traiter absences (IJSS, subrogation, maintien) Arrêts, attestation, IJSS 7 Intégrer avantages/frais pro (règles URSSAF) Tickets, décisions 8 Calculer cotisations/contributions (assiettes, tranches) Barèmes, paramétrage 9 Déterminer net imposable, PAS, net à payer DSN, taux PAS 10 Contrôler cohérence bulletin ↔ DSN ↔ pièces Rapprochement mensuel

Le calcul de salaire en pharmacie d'officine vise à produire un bulletin de paie conforme, lisible et traçable, reflétant le temps de travail, les majorations, les absences et les compléments applicables dans la convention collective Pharmacie d'officine ( IDCC 1996 ).

Il repose sur cinq piliers :

une base conventionnelle : au moins égale au minimum conventionnel ou au SMIC , selon le coefficient du salarié ; des variables décomptées : heures supplémentaires , heures complémentaires, nuit, dimanche, jours fériés , astreintes et gardes ; le traitement des absences : IJSS , subrogation et maintien de salaire tracés sur le bulletin ; les cotisations sociales : cotisations , tranches et assiettes conformes aux règles en vigueur ; la cohérence DSN : chaque élément du bulletin doit correspondre à la Déclaration Sociale Nominative (DSN) .

💡 Bon à savoir : vérifiez systématiquement le dernier texte de branche en vigueur avant la mise en paie.

Bon à savoir Aucune valeur n’est présumée : montants de minima, majorations, plafonds et pourcentages découlent des textes étendus de branche, de la loi ou d’accords applicables. Toujours vérifier le dernier texte en vigueur avant mise en paie.

Quelles données d'entrée sont indispensables pour calculer un salaire en officine ?

Avant tout calcul, cinq types de données doivent être sécurisés :

convention collective et coefficient : la classification 2025 étendue détermine le coefficient salaire et la base de rémunération minimale ;

planning et pointage fiable : heures contractuelles, heures réalisées, travail de nuit, dimanche, jours fériés , astreintes et gardes doivent être tracés ;

absences justifiées : maladie, AT-MP (arrêts de travail), congés payés , RTT et autorisations d'absence documentées ;

paramétrage paie/DSN : rubriques, assiettes, codes DSN , organisme de prévoyance et mutuelle configurés ;

accords et notes internes : primes d'usage, règles de proratisation et validation des variables formalisées.

💡 Bon à savoir : une donnée erronée en entrée génère systématiquement une erreur en paie. Vérifiez la fiabilité de vos sources avant chaque édition de bulletin de paie .

Détermination du salaire de base

Le salaire de base découle du positionnement du salarié (emploi-repère, échelon, coefficient ) et ne peut être inférieur au minimum conventionnel étendu ou au SMIC , selon la règle la plus favorable.

Méthode de proratisation

Les proratisations (entrée/sortie en cours de mois, absences non rémunérées) suivent une méthode explicite et constante : calcul horaire au réel ou méthode du trentième. Cette méthode doit être documentée et appliquée uniformément, en cohérence avec les textes de la convention collective Pharmacie d'officine .

💡 Bon à savoir : en cas de changement de coefficient en cours de mois, le calcul de salaire doit refléter chaque période distincte sur le bulletin de paie .

Les heures effectuées au-delà de la durée légale ou contractuelle donnent lieu à des contreparties : majorations de salaire et/ou repos compensateurs.

Heures supplémentaires (temps plein)

Les heures supplémentaires déclenchent des majorations selon les seuils légaux ou conventionnels (25 %, 50 %). Le décompte repose sur le planning/pointage et l'accord d'entreprise ou, à défaut, le cadre légal et conventionnel étendu.

Heures complémentaires (temps partiel)

Les heures complémentaires sont plafonnées et majorées selon les textes applicables. Elles ne peuvent excéder les limites fixées par la convention collective Pharmacie d'officine et le contrat de travail.

Traçabilité des repos compensateurs

Les repos compensateurs sont tracés sur des compteurs dédiés et apparaissent distinctement sur le bulletin de paie .

⚠️ Attention : toute heure non déclarée ou mal catégorisée génère un risque d'anomalie en DSN et lors des contrôles Urssaf.

Quelles sont les règles pour le travail de nuit, dimanche et jours fériés ?

En pharmacie d'officine , des organisations spécifiques (ouvertures tardives, dominicales, jours fériés autorisés, gardes et astreintes) nécessitent un traitement particulier en paie.

Majorations applicables

Les majorations et contreparties dépendent des textes de branche, accords d'entreprise ou de la loi. Elles sont calculées sur des bases définies : heures concernées, plages horaires précises et éventuelles exclusions.

Traçabilité sur le bulletin de paie

Chaque ligne du bulletin de paie distingue clairement :

la base de calcul ;

la quantité d'heures (nuit, dimanche, jours fériés) ;

le taux ou la majoration appliquée ;

le montant brut correspondant ;

💡 Bon à savoir : les heures de garde et d'astreinte font l'objet de lignes distinctes et doivent être assujetties aux cotisations sociales selon les règles en vigueur.

Les primes et indemnités (ancienneté, conditions particulières d'exercice, astreintes, gardes, indemnité repas, etc.) suivent les définitions et conditions des textes applicables à la convention collective Pharmacie d'officine .

Traçabilité et structure

Chaque élément est tracé sur une ligne dédiée du bulletin de paie avec :

un intitulé conforme aux textes ;

une base de calcul explicite ;

la période de référence.

Primes exceptionnelles

Les éléments non récurrents (prime exceptionnelle, gratification ponctuelle) doivent mentionner :

la période concernée ;

le motif de versement ;

leur caractère non obligatoire ou occasionnel.

⚠️ Attention : certaines primes sont soumises à cotisations sociales et doivent être intégrées dans l'assiette du prélèvement à la source , tandis que d'autres peuvent bénéficier d'exonérations spécifiques.

Les absences pour maladie ou AT-MP suspendent le contrat.

Les IJSS (Indemnités Journalières de Sécurité Sociale) sont versées par l'Assurance maladie au salarié ou, en cas de subrogation , à l'employeur. Le maintien de salaire éventuel (loi, convention collective , accord) s'impute des IJSS selon les règles applicables.

Le bulletin de paie doit distinguer : absence (heures/jours), IJSS (subrogées ou non), maintien employeur et compléments.

Les justificatifs (arrêts, attestation de salaire, décomptes IJSS , notifications de prévoyance) sont conservés pour traçabilité et contrôles.

💡 Bon à savoir : un logiciel de paie automatise le calcul des déductions, la subrogation et la traçabilité des absences.

Les avantages en nature (repas, logement) sont évalués selon les règles en vigueur et assujettis aux cotisations sociales , sauf exceptions prévues.

Les frais professionnels (déplacements, repas en mission, indemnités justifiées) sont remboursés au réel ou au forfait selon les référentiels Urssaf. Dans ces limites, ils ne constituent pas un salaire et ne sont pas soumis à cotisations.

⚠️ Attention : évitez le double avantage. Vous ne pouvez pas verser simultanément des titres-restaurant et une indemnité repas pour un même repas.

Quelles sont les cotisations sociales applicables en pharmacie d'officine ?

Les cotisations sociales couvrent l'assurance maladie, vieillesse, allocations familiales, chômage (le cas échéant), retraite complémentaire, prévoyance, accidents du travail/maladies professionnelles, CSG/CRDS, formation professionnelle et taxes éventuelles.

Les assiettes (plafonnées ou non plafonnées), tranches et exonérations suivent les barèmes légaux et conventionnels en vigueur.

La cohérence assiette ↔ rubrique doit être systématiquement vérifiée pour éviter les rejets en DSN .

💡 Bon à savoir : les taux et plafonds de cotisations évoluent chaque année. Pensez à mettre à jour votre paramétrage paie au 1er janvier pour garantir la conformité de vos bulletins de paie .

Net imposable

Le net imposable résulte des éléments soumis à l'impôt sur le revenu, après retraitements spécifiques (notamment CSG déductible/non déductible). Il constitue la base de calcul du prélèvement à la source .

Prélèvement à la source (PAS)

Le prélèvement à la source est appliqué au taux transmis par la DGFiP via la DSN , selon les règles en vigueur. Ce taux est automatiquement mis à jour et appliqué mensuellement sur le bulletin de paie .

Net à payer

Le net à payer est calculé après déduction du PAS et tient compte des acomptes, avances versées et éventuelles oppositions ou saisies sur salaire. Le libellé sur le bulletin doit permettre une reconstitution claire du calcul.

💡 Bon à savoir : le net à payer affiché sur le bulletin doit correspondre exactement au montant viré sur le compte bancaire du salarié. Toute différence doit être justifiée (retenue sur salaire, acompte déduit, etc.).

Objet bulletin Rubrique DSN (famille) Pièce de référence Absence maladie Arrêt de travail (S21.G00.60/62) Arrêt + attestation salaire Subrogation IJSS Signalement évènementiel + blocs versement Décompte IJSS Prévoyance Protection sociale compl. (S21.G00.70) Contrat/notice Titres‑restaurant Avantages/frais (selon paramétrage) DUE/accord + exports PAS Prélèvement à la source (S21.G00.50) Taux DGFiP

Quels sont les contrôles qualité à effectuer et les erreurs à éviter ?

Avant chaque édition de bulletin de paie , vérifiez systématiquement les points suivants :

base inférieure au minimum : contrôlez que le salaire de base respecte le minimum conventionnel ou le SMIC selon le coefficient du salarié ;

variables manquantes ou doublonnées : rapprochez planning/pointage et bulletins pour éviter les oublis ou doubles saisies ( heures supplémentaires , nuit, dimanche) ;

IJSS/subrogation mal imputées : vérifiez les attestations de salaire et décomptes IJSS pour garantir la cohérence des déductions ;

frais professionnels traités comme salaire (ou inversement) : contrôlez les justificatifs et plafonds pour éviter les erreurs d'assujettissement aux cotisations sociales ;

DSN incohérente avec le bulletin : revoyez les codes, assiettes et blocs pour assurer la conformité et éviter les rejets.

⚠️ Attention : ces écarts génèrent des risques lors des contrôles Urssaf et peuvent entraîner des redressements. Un logiciel de paie automatise ces vérifications et limite les erreurs humaines.

Temps partiel

Le temps partiel implique des plafonds et règles spécifiques pour les heures complémentaires et certaines majorations. Les limites fixées par le contrat de travail et la convention collective Pharmacie d'officine doivent être strictement respectées.

Apprentis et contrats courts

Les apprentis et contrats courts suivent des régimes particuliers : base de rémunération spécifique (pourcentage du SMIC selon âge/année), exonérations de cotisations sociales éventuelles et traitement DSN adapté.

Entrées et sorties en cours de mois

En cas d'entrée ou sortie en cours de mois, appliquez la méthode de proratisation définie (réel ou trentième) et ajustez le prélèvement à la source (PAS) en conséquence. Le bulletin de paie doit refléter la période exacte travaillée.

Saisies sur salaire

Les saisies sur salaire respectent le barème légal de la partie saisissable. La traçabilité et l'information du salarié doivent être assurées (ligne dédiée sur le bulletin, notification écrite).

💡 Bon à savoir : les règles applicables aux apprentis évoluent régulièrement. Vérifiez les seuils et exonérations en vigueur en 2026 avant l'édition de chaque bulletin.

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Dernière vérification le 2026‑02‑23.