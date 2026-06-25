À retenir Le NAF/APE identifie l'activité principale de l'établissement ; il ne détermine pas la convention collective .

En officine, le code le plus courant est 47.73Z – Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé .

Pour les officines multi-établissements ( SELARL, SCP, groupements ), chaque établissement dispose de son propre APE .

Le NAF/APE peut influer sur la tarification AT/MP ou certaines obligations statistiques , mais pas sur les minima conventionnels.

La CCN applicable ( IDCC 1996 ) se vérifie sur le bulletin de paie, la DSN, Légifrance et les contrats de travail.

En 2026, la valeur du point conventionnel est fixée à 5,278 € (accord du 19 janvier 2026).

En tant qu'employeur d'une officine de pharmacie, vous avez probablement déjà vu apparaître le code NAF/APE sur votre extrait Kbis, sur vos bulletins de paie ou dans votre DSN . Pourtant, son rôle exact reste flou pour de nombreux pharmaciens-titulaires.

En 2026, bien identifier son code NAF/APE permet de fiabiliser la paie de ses salariés, de comprendre la tarification AT/MP appliquée à l'officine et de s'assurer du bon rattachement à la convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996) .

Ce code, attribué par l'INSEE , ne détermine pas seul la convention collective applicable, mais il joue un rôle clé dans les démarches administratives et la gestion de la paie au quotidien.

Qu'est-ce que le code NAF/APE et à quoi sert-il ?

Le code NAF (nomenclature d'activités française), appelé APE au niveau de l'établissement, est attribué par l' INSEE au moment de l'immatriculation pour décrire l'activité principale exercée. Il joue plusieurs rôles concrets pour une officine :

identification statistique : suivi par l'INSEE, les organismes de santé publique et les ARS ;

tarification AT/MP : la branche professionnelle d'appartenance (déterminée notamment via le NAF) influe sur le taux net de cotisation accident du travail ;

affectation OPCO : sert d'indice pour l'affectation à un opérateur de compétences, sans pour autant primer sur la branche conventionnelle ;

relations administratives : présent sur l'extrait SIRENE, le Kbis, les attestations URSSAF et certains états déclaratifs.

⚠️ Attention : le NAF/APE ne crée aucun droit conventionnel . La convention collective applicable (ici Pharmacie d'officine IDCC 1996, brochure 3052 ) résulte d'une analyse juridique : activité réelle exercée, périmètre de la branche, accords conclus.

En cas de divergence entre le code APE attribué et l'activité réellement exercée, c'est l'activité réelle qui détermine la CCN , pas le code.

Quels codes NAF/APE pour une pharmacie d'officine ?

Le code le plus fréquent pour une pharmacie d'officine est le 47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé . Il couvre l'activité de dispensation pharmaceutique réalisée par toute officine titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par l'ARS.

Des situations voisines existent selon l'organisation du groupe ou les activités adjacentes :

47.74Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé : appliqué à un magasin d'orthopédie/matériel médical exploité en établissement distinct.

46.46Z Commerce de gros de produits pharmaceutiques : concerne les grossistes-répartiteurs et certaines centrales d'achat, pas l'officine de détail .

47.75Z Commerce de détail de parfumerie et produits de beauté : peut être rencontré pour un établissement secondaire dédié à la cosmétique/parapharmacie.

💡 Bon à savoir : un groupe multi-établissements (par exemple une SELARL avec plusieurs officines, ou une structure adossée à un magasin médical) peut afficher plusieurs APE selon les sites, tout en appliquant la même CCN (IDCC 1996) sur l'ensemble des établissements d'officine.

Terme Finalité Exemple côté officine APE (établissement) Décrit l’activité principale du site 47.73Z (officine) NAF (nomenclature) Cadre de classement statistique Section G : Commerce ; Division 47 : Commerce de détail CCN (convention) Règles de paie, temps de travail, ruptures Pharmacie d’officine IDCC Identifiant unique de la CCN 1996 Brochure JO Référence Journal Officiel 3052

Sources officielles pour vérifier votre APE

Plusieurs documents et portails permettent de retrouver le code APE de votre officine :

avis de situation SIRENE (INSEE) : document officiel, gratuit, téléchargeable instantanément avec votre SIREN/SIRET. Indique l'APE par établissement et sa date d'actualisation ;

extrait Kbis : reprend généralement le code APE de l'entreprise (siège) ;

attestation URSSAF : mentionne le code APE pour les obligations sociales ;

portail Service-Public.fr : centralise les démarches associées et les références règlementaires.

Demander une rectification

En cas d'évolution d'activité (par exemple, ouverture d'un rayon orthopédie/matériel médical, intégration d'un service de téléconsultation, développement d'une activité de vente en ligne) ou d'erreur initiale, vous pouvez demander la mise à jour de votre APE auprès de l'INSEE via le formulaire en ligne dédié.

Procédure pratique :

rassemblez les justificatifs d'activité (factures représentatives, descriptifs de prestations, site web, mentions sur les bons de commande, etc.) ; soumettez votre demande sur le portail INSEE ; conservez la traçabilité (accusé de réception, échanges), utile en cas de contrôle URSSAF ou de litige ; mettez à jour la DSN et les libellés sur les bulletins de paie une fois l'APE corrigé.

Effets pratiques du NAF/APE en paie et gestion

Pour une officine, le code APE a quatre impacts opérationnels concrets, à distinguer du périmètre de la CCN :

1. Tarification AT/MP

Le taux net de cotisation Accident du Travail / Maladie Professionnelle est calculé sur la base du risque professionnel de l'activité. Le code APE oriente vers la branche d'activité tarifée. En 2026, le taux net AT/MP appliqué à votre officine dépend de votre effectif et de la branche professionnelle de tarification rattachée au code 47.73Z. Vérifiez votre notification individuelle reçue chaque début d'année de la part de la CARSAT, ou consultez l'arrêté annuel de tarification sur ameli.fr .

2. États déclaratifs et obligations statistiques

Le code APE figure sur :

la DSN mensuelle (rubrique S21.G00.06) ;

l' attestation Pôle emploi dématérialisée ;

les bordereaux URSSAF et autres déclarations sociales ;

les éventuelles enquêtes INSEE ou de la DARES.

3. Affectation OPCO

Pour la branche Pharmacie d'officine, l'OPCO compétent est l'OPCO EP (Entreprises de Proximité) . En 2026, l'OPCO EP propose plusieurs dispositifs de financement (alternance, plan de développement des compétences, CPF de transition), dont les plafonds varient selon la taille de l'entreprise et l'action engagée. Détails sur opcoep.fr . L'affectation OPCO découle prioritairement de la branche conventionnelle , pas du code APE.

4. Relations commerciales et partenaires

Le code APE renseigne banques, assureurs, fournisseurs et partenaires institutionnels sur la nature de l'activité. Il peut influer sur :

l'éligibilité à certains dispositifs sectoriels (aides régionales aux pharmacies, prêts dédiés au commerce de détail) ;

les tarifications d'assurance professionnelle (multirisque, RC pro pharmacien) ;

l'accès à certaines conventions de financement de la formation .

⚠️ Attention : en cas de discordance entre APE et CCN appliquée, la CCN correspondant à l'activité réelle prime . Engagez en parallèle la correction de l'APE auprès de l'INSEE pour assainir la situation.

Articulation avec la CCN Pharmacie d’officine (IDCC 1996)

L' APE ne remplace en aucun cas l' IDCC . Pour une officine :

IDCC : 1996

Brochure JO : 3052

Date de signature : 3 décembre 1997 (étendue par arrêté du 13 août 2001)

Cette convention encadre des spécificités fortes propres à la pharmacie d'officine, qu'aucune autre branche ne couvre de façon identique :

Spécificités majeures de la CCN 1996

classification par coefficient : grille de coefficients allant de 100 à 800+ selon le niveau de qualification (préparateur, pharmacien adjoint, pharmacien titulaire d'officine, pharmacien gérant, etc.) ;

salaires minima : revalorisés régulièrement par avenants étendus. L'accord collectif national du 19 janvier 2026 a fixé la nouvelle valeur du point conventionnel à 5,278 € et revalorisé la grille des salaires. Deux barèmes distincts coexistent (préparateurs / pharmaciens) avec des paliers automatiques d'évolution tous les 5 ans pour les pharmaciens ;

gardes, permanences et services d'urgence : encadrement précis des majorations de salaire pour les services de nuit, du dimanche et des jours fériés, ainsi que des gardes pharmaceutiques organisées au sein des secteurs ;

préavis et indemnités de rupture : durées et montants spécifiques à la branche, variables selon la qualification et l'ancienneté ;

temps de travail : modulation possible, encadrement des heures supplémentaires et de la durée hebdomadaire maximale ;

prévoyance et santé obligatoires : la branche Pharmacie d'officine désigne KLESIA comme institution de prévoyance et santé de référence en 2026 pour l'ensemble des salariés (cadres et non-cadres) , avec des régimes surcomplémentaires possibles selon les accords d'entreprise ;

formation : contribution conventionnelle à l' OPCO EP pour le financement des formations continues (préparateurs, pharmaciens, étudiants en pharmacie).

Veille conventionnelle 2026

⚠️ Toute mise à jour d'avenant CCN (revalorisation des grilles, nouveau dispositif de prévoyance, évolution des majorations gardes/nuit) nécessite :

une revue de paramétrage paie côté logiciel ; une information aux salariés (par voie d'affichage ou note interne) ; une mise à jour des contrats de travail si la clause renvoie à un texte daté.

Point À vérifier Pièces justificatives APE de l’établissement 47.73Z en officine ? Avis de situation SIRENE, Kbis CCN / IDCC Pharmacie d’officine – 1996 (brochure 3052) Bulletins de paie, DSN, contrats Multi-activités APE cohérent par site (SIRET) ? Liste SIRET, fiches d’établissement INSEE Grille salariale 2026 Minima coefficients à jour ? Dernier avenant étendu (Légifrance) Majorations spécifiques Gardes / nuit / dimanche / fériés correctement paramétrées ? Paramétrage logiciel, bulletins tests Veille Suivi des avenants et arrêtés d’extension Journal de conformité interne, abonnement IDCC

Cas particuliers

Magasin d'orthopédie adossé à une officine

Si vous exploitez un magasin d'orthopédie ou de matériel médical dans un établissement distinct (SIRET différent), il peut relever du code 47.74Z et d'une autre CCN . Une analyse juridique de chaque SIRET est nécessaire pour identifier la convention applicable.

Société d'exercice (SELARL, SPF-PL) multi-sites

Une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ou une société de participations financières de professions libérales (SPF-PL) exploitant plusieurs officines doit :

disposer d'un APE par établissement (souvent identique à 47.73Z pour chaque officine) ;

appliquer la même CCN 1996 sur l'ensemble des officines ;

gérer les DSN distinctement par SIRET , tout en consolidant la veille conventionnelle au niveau du groupe.

Création ou reprise d'officine

Lors d'une création (titularisation initiale) ou d'une reprise (rachat de fonds, intégration de pharmacien), l'APE est attribué automatiquement par l'INSEE sur la base de la déclaration au CFE/guichet unique. Vérifiez systématiquement après l'immatriculation que 47.73Z a bien été retenu.

Changement d'activité significatif

Si vous développez fortement une activité annexe (téléconsultation, vente en ligne via une e-pharmacie autorisée par l'ARS, click & collect, conseil nutritionnel), l'activité principale reste l'officine au sens du code de la santé publique. Toutefois, la mise en avant commerciale ou comptable d'une activité accessoire peut justifier un réexamen de l'APE secondaire et la mise à jour des libellés sur les bulletins.

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Dernière vérification : mai 2026. Information à caractère informatif, sans conseil juridique.