À retenir CCN Pharmacie d’officine (IDCC 1996). Essai CDI non renouvelable. Non‑cadres : 2 mois max. Cadres : 4 mois max. Décompte en jours calendaires ; suspensions prorogent l’essai. Délais de prévenance (Code) : 24 h, 48 h, 2 sem., 1 mois. CDD/alternance/intérim : application du Code ; pas de dérogation CCN.

La période d’essai permet d’évaluer les compétences dans l’emploi et au salarié d’apprécier si les fonctions conviennent. En pharmacie d’officine ( IDCC 1996 ), sa durée varie selon la catégorie professionnelle, avec des conditions strictes de rupture. Les délais de prévenance s’appliquent en cas de rupture, selon l’ancienneté.

Quel est le sommaire de cette page ?

Quelles sont les durées maximales d’essai par catégorie dans la CCN Pharmacie d’officine ?

Le renouvellement de la période d’essai est‑il possible et à quelles conditions ?

Quels sont les délais de prévenance en cas de rupture de l’essai selon l’ancienneté ?

Comment calculer la fin d’essai et intégrer une suspension du contrat ?

Des règles particulières s’appliquent‑elles aux CDD, alternance et intérim ?

Quelles sont les sources applicables et la date d’application des dispositions ?

Quelles sont les durées maximales d’essai par catégorie dans la CCN Pharmacie d’officine ?

Pour les embauches en CDI , la convention collective Pharmacie d’officine fixe des plafonds spécifiques : 2 mois maximum pour les salariés non cadres (y compris agents de maîtrise et techniciens) et 4 mois maximum pour les cadres . Ces durées sont non renouvelables (article 19). Elles peuvent donc être inférieures aux maxima du Code du travail pour certaines catégories. :cite[ek1,fgz]

La période d’essai doit être expressément mentionnée au contrat ou à la lettre d’engagement. À défaut, aucune période d’essai ne peut être opposée. Le décompte s’effectue en jours calendaires à compter du premier jour de travail effectif, sauf précision conventionnelle contraire. :cite[ek1]

Récapitulatif par catégorie :

Catégorie Durée initiale maximale Renouvellement possible Durée totale maximale Base juridique Employés 2 mois Non 2 mois CCN Pharmacie d’officine, art. 19 (avenant 18/06/2018) Agents de maîtrise / Techniciens 2 mois Non 2 mois CCN Pharmacie d’officine, art. 19 (avenant 18/06/2018) Cadres 4 mois Non 4 mois CCN Pharmacie d’officine, art. 19 et dispositions particulières cadres

Le renouvellement de la période d’essai est‑il possible et à quelles conditions ?

Dans la CCN Pharmacie d’officine, le renouvellement de la période d’essai est interdit pour les CDI, y compris pour les cadres. Aucun avenant de branche étendu ne l’autorise à ce jour. Cette règle déroge au droit commun. :cite[ek1,fgz]

Alerte conformité Les durées et délais applicables s’imposent à compter de l’extension de l’avenant concerné ; vérifier l’arrêté d’extension sur Legifrance / BOCC.

Quels sont les délais de prévenance en cas de rupture de l’essai selon l’ancienneté ?

La CCN reprend les délais de droit commun. Délais légaux (jours calendaires, sauf stipulation contraire). :cite[ek1]

Ancienneté Si l’employeur rompt Si le salarié rompt Base juridique < 8 jours 24 h 24 h C. trav. L1221‑25, L1221‑26 8 jours à < 1 mois 48 h 48 h C. trav. L1221‑25, L1221‑26 1 mois à < 3 mois 2 semaines 48 h C. trav. L1221‑25, L1221‑26 ≥ 3 mois 1 mois 48 h C. trav. L1221‑25, L1221‑26

La fin d’essai se calcule en jours calendaires à partir de la date d’embauche, en tenant compte des périodes de suspension (maladie, congés) qui prorogent l’essai d’autant. Le délai de prévenance doit s’exécuter avant l’échéance de l’essai, à défaut le contrat se poursuit hors essai.

Des règles particulières s’appliquent‑elles aux CDD, alternance et intérim ?

CDD : art. L1242‑10 C. trav. ; Apprentissage : 45 jours de présence (art. L6222‑18) ; Intérim : art. L1251‑14. La CCN ne déroge pas à ces plafonds.

Textes légaux : C. trav. L1221‑19 à L1221‑26, L1242‑10, L6222‑18, L1251‑14.

Textes conventionnels : CCN Pharmacie d’officine (IDCC 1996), article 19 et dispositions cadres issues de l’ avenant du 18/06/2018 (étendu). Applicabilité à compter de l’ arrêté d’extension publié au JO. :cite[ek1,fgz]

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026‑04‑15.