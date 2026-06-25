Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Retraite complémentaire – Convention collective Pharmacie d’officine (IDCC 1996)
Retraite complémentaire Agirc-Arrco en officine
Affiliation Agirc-Arrco, tranches et assiettes, contributions en vigueur, cas cadres/non‑cadres, DSN et points retraite. Repères paie et conformité pour les officines.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
≈ 21 000 entreprises
Champ d'application
Pharmacie d’officine, Santé
À retenir
• Tous les salariés d’officine relèvent du régime Agirc‑Arrco (cadres et non‑cadres). • Deux tranches d’assiette usuelles : T1 (jusqu’à 1 PASS) et T2 (de 1 à 8 PASS). • Répartition des cotisations : règle usuelle 60 % employeur / 40 % salarié (à vérifier selon votre contrat). • Contributions associées : CEG/CET en vigueur, Apec pour les cadres le cas échéant. • Paie/DSN : identifier l’organisme (GPS), paramétrer les rubriques, bases plafonnées et régularisation progressive sur l’année.
Qui est concerné et quand affilier ?
Tous les salariés d’une pharmacie d’officine , qu’ils soient non‑cadres ou cadres , cotisent à la retraite complémentaire Agirc‑Arrco via une institution rattachée à un groupe de protection sociale (GPS). L’affiliation s’effectue dès l’embauche (déclaration et rattachement au contrat collectif de l’entreprise).
Assiettes et tranches de cotisation
Les cotisations se calculent sur des assiettes plafonnées : Tranche 1 (jusqu’à 1 PASS ) et Tranche 2 (de 1 à 8 PASS ). La part salariale et la part employeur s’appliquent selon les taux contractuels Agirc‑Arrco en vigueur dans votre contrat d’adhésion. Les contributions CEG (équilibre général) et CET peuvent s’ajouter selon la situation.
En paie, privilégier la régularisation progressive du plafond annuel pour éviter les à‑coups de cotisations.
Répartition employeur / salarié et particularités cadres
La répartition usuelle est 60 % employeur / 40 % salarié sur T1 et T2, sous réserve de votre contrat Agirc‑Arrco. Pour les cadres , une contribution Apec est en principe due (selon règles en vigueur). Depuis la fusion 2019, l’ ex‑GMP a disparu au profit des contributions CEG/CET.
Paramétrage paie et DSN
Contrôler : identifiant organisme (institution Agirc‑Arrco), codes de contrat , rubriques (T1, T2, CEG, CET, Apec le cas échéant), bases plafonnées ( PASS ), taux en vigueur et répartition . En DSN , vérifier les blocs d’affiliation et les cotisations agrégées , ainsi que la cohérence entre assiettes et montants déclarés (régularisation progressive sur l’année).
Acquisition de points et justification
Les cotisations versées génèrent des points Agirc‑Arrco selon la valeur d’achat du point en vigueur. Les relevés (entreprise et salarié) et les appels de cotisations de l’institution servent de référence. Conserver les pièces : contrat d’adhésion, appels/quitances, paramétrages, bulletins de paie, et relevés individuels de situation .
|Sujet
|À vérifier
|Pièces/Paramétrage
|Organisme Agirc‑Arrco
|Institution/GPS et n° d’adhésion
|Contrat d’adhésion, coordonnées
|Assiettes
|T1 (≤ 1 PASS), T2 (1–8 PASS)
|Bases plafonnées, régul. progressive
|Taux en vigueur
|Barèmes contractuels + CEG/CET
|Fiche taux, veille annuelle
|Répartition
|60/40 (sauf stipulation différente)
|Paramétrage rubriques, contrôles
|Cadres
|Apec due le cas échéant
|Rubrique dédiée
|DSN
|Cohérence blocs cotisations
|Retours éditeur, bilans de DSN
Entrées, sorties et situations particulières
Embauche : rattacher le salarié au contrat Agirc‑Arrco de l’entreprise.
Suspensions (arrêt maladie, AT/MP, maternité/paternité) : vérifier l’impact sur les assiettes et les points selon les règles (IJSS, complément employeur, maintien).
Temps partiel/forfait : appliquer les assiettes et plafonds au prorata si nécessaire.
Sortie : solder les cotisations, contrôler la DSN de fin et archiver les pièces.
Conformité et veille
Instaurer une veille annuelle : PASS , valeurs du point Agirc‑Arrco , barèmes (taux contractuels, CEG/CET), répartition et obligations DSN. Documenter toute mise à jour et vérifier l’impact bulletins / balances .
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Dernière vérification : 2026‑04‑02. Information à caractère informatif, sans conseil juridique.
FAQ — Retraite complémentaire Agirc‑Arrco (officine, IDCC 1996)
Du régime Agirc‑Arrco pour la retraite complémentaire, qu’ils soient cadres ou non‑cadres.
Tranche 1 jusqu’à 1 PASS et Tranche 2 de 1 à 8 PASS, avec contributions associées (CEG/CET) le cas échéant.
Usuellement 60 % employeur / 40 % salarié, à confirmer dans votre contrat d’adhésion Agirc‑Arrco.
Oui, pour les cadres, selon les règles en vigueur et le périmètre d’assiette applicable.
Organisme, contrat, assiettes T1/T2, montants (incl. CEG/CET/Apec), cohérence des blocs et retours de contrôle.