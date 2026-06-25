À retenir • La CCN Pharmacie d’officine (IDCC 1996) encadre l’organisation du temps de travail. • Des aménagements du temps sont possibles, avec un support écrit et un suivi fiable. • Les heures supplémentaires et les repos se vérifient via un décompte opposable. • Le travail de nuit et le temps partiel sont précisés par un avenant étendu en 2024. • Conserver les plannings, accords et avenants pour sécuriser la paie.

Durée du travail en officine : un cadre commun défini par la loi, précisé par la CCN Pharmacie d’officine et complété, le cas échéant, par un accord d’entreprise. L’objectif : sécuriser l’organisation des horaires, le décompte du temps et la paie.

Sommaire

Comment se définit la durée hebdomadaire de référence ?

Comment organiser le temps de travail en officine ?

Quand les heures supplémentaires sont-elles déclenchées ?

Quel est le régime du repos et des pauses ?

Le travail de nuit et les astreintes sont-ils possibles ?

Comment encadrer le temps partiel en pharmacie d’officine ?

Le forfait jours ou heures s’applique-t-il en officine ?

Quels documents conserver pour sécuriser la paie ?

La durée de travail s’apprécie d’abord par rapport à une référence fixée par la loi, à laquelle la convention collective et les accords collectifs peuvent apporter des précisions. Dans la CCN Pharmacie d’officine ( IDCC 1996 ), la CCN vient encadrer la répartition du temps, le suivi des heures effectuées et les éventuelles contreparties prévues par la branche. Un avenant de branche du 15 janvier 2024, étendu par arrêté publié au JORF le 2 mars 2024, précise l’organisation et l’aménagement du temps de travail pour la branche.

Concrètement, l’employeur vérifie : la référence applicable (légale par défaut), l’existence d’un aménagement du temps prévu par la CCN ou par un accord d’entreprise, et les éventuels usages ou notes internes encadrant l’organisation. En présence de plusieurs normes, s’applique la règle la plus favorable au salarié, sous réserve du champ ouvert à la négociation par la loi.

Bon à savoir Lorsqu’un accord d’entreprise coexiste avec la CCN, comparer les deux textes et appliquer la solution permise par la loi et la plus favorable au salarié sur les thèmes ouverts à la négociation.

L’organisation des horaires repose sur une planification écrite et traçable : affichage des horaires collectifs, communication des plannings et conservation des justificatifs. La CCN Pharmacie d’officine peut préciser des modalités sectorielles, notamment sur la répartition dans la semaine, les coupures liées à l’activité, et l’information préalable des salariés en cas de changement d’horaires.

L’articulation avec les temps de pause, les fermetures réglementaires et les pics d’activité (gardes, périodes de forte affluence) suppose une anticipation des besoins et, si nécessaire, un aménagement du temps par accord. Toute modification significative d’horaire suit la procédure prévue (information, consultation des représentants du personnel lorsqu’ils existent, respect des délais de prévenance prévus par la loi ou les textes applicables).

Quels aménagements du temps sont possibles ?

Plusieurs outils peuvent être mobilisés selon la loi et la CCN : cycles de travail, modulation ou annualisation, répartition sur une période de référence, organisation en équipes, et, le cas échéant, dispositifs propres à la branche. Leur mise en place suppose un support juridique approprié (CCN, accord de branche étendu, accord d’entreprise) et un suivi fiable du temps réellement accompli afin d’identifier les heures supplémentaires ou les contreparties dues. Un avenant étendu en 2024 précise les modalités d’ aménagement du temps dans la branche.

Quand les heures supplémentaires sont-elles déclenchées ?

Les heures supplémentaires correspondent aux heures accomplies au-delà de la durée de référence retenue par la loi et, lorsque c’est permis, par la CCN ou un accord collectif. Le déclenchement peut s’apprécier à la semaine ou sur une période de référence en cas d’aménagement du temps. Les règles de compensation (rémunération majorée et/ou repos) découlent du Code du travail, de la CCN Pharmacie d’officine et des accords applicables. Les modalités de compensation sont précisées par la CCN et, le cas échéant, par ses avenants étendus.

Le suivi s’effectue via des outils de pointage, plannings émargés, ou tout système équivalent permettant un décompte fiable. Les dépassements identifiés sont imputés en heures supplémentaires après contrôle des repos et des éventuelles contreparties prévues. En cas de période de référence, l’appréciation des dépassements s’effectue à la fin de la période, sous réserve des dispositions conventionnelles.

La loi fixe un principe de majoration et prévoit des repos compensateurs dans certains cas. La CCN Pharmacie d’officine peut préciser le niveau des contreparties, leur modalité d’attribution, ainsi que les règles de demande ou de validation des heures. Un accord collectif peut également adapter ces modalités dans le respect du cadre légal. Les taux précis et contingents se vérifient dans les textes applicables, sans figer de chiffres ici.

Prudence sur les chiffres Ne pas figer de seuils ni de taux : vérifier la CCN Pharmacie d’officine, les avenants de branche et, le cas échéant, l’accord d’entreprise avant de paramétrer la paie.

Quel est le régime du repos et des pauses ?

Le Code du travail garantit des repos et pauses minimales. La CCN Pharmacie d’officine peut prévoir des précisions sectorielles sur l’organisation des pauses, les contreparties en repos, ou des modalités spécifiques en cas d’activité continue. Les plannings doivent refléter ces droits et permettre de contrôler leur respect effectif.

Lorsque l’activité conduit à des dépassements ouvrant droit à repos, l’employeur organise la prise des contreparties dans les délais prévus par les textes. Les justificatifs (plannings, compteurs de repos, reçus de remise d’informations) sont conservés pour sécuriser la paie et l’audit interne.

Le travail de nuit et les astreintes sont-ils possibles ?

Le travail de nuit est défini par la loi. La CCN et, le cas échéant, un accord d’entreprise peuvent encadrer sa mise en place, la qualification du « travailleur de nuit », les contreparties et la surveillance de l’état de santé. En officine, l’organisation doit tenir compte des contraintes de service au public et des règles locales. Depuis l’avenant du 15 janvier 2024 étendu par arrêté publié au JORF le 2 mars 2024, la plage conventionnelle de nuit et les contreparties applicables à la branche sont précisées.

Les astreintes supposent un cadre écrit (accord collectif ou décision unilatérale après consultation des représentants du personnel lorsqu’ils existent) précisant la période d’astreinte, les modalités de mobilisation, les compensations et la traçabilité. La distinction entre temps d’astreinte et temps d’intervention effectif conditionne la paie et les repos.

Le temps partiel repose sur un contrat écrit mentionnant la répartition de la durée du travail, les jours et plages d’horaires, ainsi que les modalités de modification. La CCN Pharmacie d’officine peut prévoir des compléments d’heures, des limites ou des délais de prévenance spécifiques. Les « avenants de compléments d’heures » se mettent en place selon les conditions prévues par les textes applicables. Un avenant étendu en 2024 a précisé certaines modalités (compléments/heures complémentaires, information préalable).

Les heures complémentaires, lorsqu’elles sont autorisées, suivent un régime distinct des heures supplémentaires et obéissent aux plafonds et majorations prévus par la loi, la CCN ou l’accord collectif. La lisibilité du planning et l’anticipation des besoins restent essentielles pour éviter les modifications tardives d’horaires.

Le forfait jours ou heures s’applique-t-il en officine ?

Les conventions de forfait ne peuvent concerner que des catégories éligibles et nécessitent un accord collectif prévoyant les garanties requises. Le forfait jours implique un suivi de la charge de travail, des entretiens réguliers et des mécanismes d’alerte. Le forfait en heures sur la semaine, le mois ou l’année suit un cadre légal et conventionnel spécifique.

Avant toute mise en place, vérifier l’existence d’une base conventionnelle (CCN Pharmacie d’officine ou accord d’entreprise) et s’assurer que le dispositif retient les garanties prévues par la jurisprudence : autonomie réelle pour le forfait jours, suivi de la charge, droit à la déconnexion, et traçabilité des échanges.

Quels documents conserver pour sécuriser la paie ?

Pour justifier la durée du travail et les sommes versées, conserver : accords collectifs applicables (branche/entreprise), avenants étendus (y compris ceux publiés en 2024), plannings affichés et remis, relevés d’heures ou systèmes de pointage, comptes de repos et preuves des contreparties, notifications de changement d’horaires, ainsi que les contrats et avenants au contrat (temps partiel, compléments d’heures, astreintes, forfaits).

En cas de contrôle ou de litige, la traçabilité des horaires et des repos constitue la première ligne de défense. La cohérence entre planning, décompte, bulletin de paie et soldes de compteurs est vérifiée au regard du Code du travail, de la CCN Pharmacie d’officine et des accords applicables.

Rubrique Référence applicable Règle/Principe Vérification Durée hebdomadaire de référence Code du travail + CCN Pharmacie d’officine Fixée par la loi, adaptations possibles par CCN/accord Vérifier CCN/accord étendu Organisation du temps Code du travail + CCN Répartition sur la semaine ou période de référence, respect des repos Contrôler planning et affichage Aménagement / horaires CCN / accord d’entreprise Cycles, annualisation ou modulation selon CCN/accord Vérifier l’accord étendu / arrêté d’extension Heures supplémentaires Code du travail + CCN Déclenchées au-delà de la référence selon loi/CCN Contrôler décompte fiable et contreparties Contingent Code du travail + CCN Plafond annuel défini par loi/CCN/accord Vérifier l’accord étendu et sa portée Repos Code du travail + CCN Repos quotidien et hebdomadaire garantis Vérifier plannings, compteurs et prises effectives Travail de nuit Code du travail + CCN Encadrement spécifique, statut du travailleur de nuit Vérifier accord et suivi santé au travail Astreintes Code du travail + CCN Mise en place par accord ou décision après consultation, compensation prévue Vérifier protocole écrit et traçabilité Temps partiel Code du travail + CCN Contrat écrit, répartition, compléments d’heures selon CCN Vérifier clauses et avenants Forfaits Code du travail + CCN Réservé aux catégories éligibles, garanties spécifiques Vérifier accord collectif et suivi de la charge

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-04-14.