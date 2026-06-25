À retenir L'employeur doit déclarer l'accident à la CPAM dans les 48 heures ouvrées, après remise immédiate de la feuille d'accident au salarié.

Les indemnités journalières AT/MP sont versées dès le premier jour d'absence, sans délai de carence.

La CCN Pharmacie d'officine garantit un maintien intégral de salaire dès le premier jour pour les assimilés-cadres et cadres ayant 1 an d'ancienneté.

Une garantie d'emploi spécifique protège le salarié pendant 4 ou 6 mois selon son ancienneté.

À la reprise, une visite médicale obligatoire permet d'organiser l'aménagement du poste ou un éventuel reclassement.

En tant qu'employeur d'une officine de pharmacie , vous pouvez être confronté à un accident du travail à tout moment : chute au comptoir, manutention lors d'une réception, agression ou déplacement inter-sites.

La CCN Pharmacie d'officine (IDCC 1996) prévoit, au-delà du régime légal, des dispositions spécifiques d'indemnisation et de garantie d'emploi qu'il est essentiel de maîtriser pour sécuriser la paie et le contrat.

Ces règles distinguent les salariés selon leur coefficient hiérarchique et conditionnent le maintien de salaire à des conditions d'ancienneté.

On vous explique les démarches obligatoires, l'indemnisation conventionnelle propre à la branche, la protection du contrat et les bons réflexes côté paie.

Quelles sont les règles clés d'un accident du travail en officine ?

Voici un récapitulatif des points de vigilance à valider dès la survenance de l'accident.

Sujet À vérifier Pièces / Paramétrage Déclaration CPAM 48 heures ouvrées, réserves motivées si besoin Déclaration dématérialisée, AR Feuille d’accident Remise immédiate au salarié Copie, accusé de remise Certificat médical et arrêt Transmission sous 3 jours CMI, DSN événementielle IJSS et subrogation Versement dès le 1er jour Attestation de salaire, rubriques paie Maintien CCN assimilés-cadres / cadres 100 % dès le 1er jour après 1 an d’ancienneté Contrat, coefficient, paramétrage Indemnisation CCN non-cadres Régime de prévoyance KLESIA Bordereaux prévoyance Garantie d’emploi 4 mois (< 2 ans) ou 6 mois (≥ 2 ans) Décompte ancienneté Reprise et inaptitude Visite médicale, aménagement, reclassement Avis médical, courriers

Qu'est-ce qu'un accident du travail en pharmacie d'officine ?

Un accident du travail est défini par l' Article L411-1 du Code de la sécurité sociale comme tout événement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ayant entraîné une lésion corporelle ou psychique .

Trois conditions cumulatives sont requises :

un fait accidentel daté et localisé ;

une lésion constatée médicalement ;

un lien établi avec l'activité professionnelle.

La présomption d'imputabilité joue en faveur du salarié : tout accident survenu sur le lieu et le temps de travail est présumé professionnel, sauf preuve contraire apportée par l'employeur via des réserves motivées .

En pharmacie d'officine, les risques typiques recouvrent :

les chutes au comptoir, en réserve ou en back-office ;

la manutention (réception de palettes, déplacement de cartons) ;

l' exposition à des produits chimiques ou cytotoxiques ;

les agressions verbales ou physiques par un client ;

les accidents de trajet entre domicile et officine.

👉 À noter : la maladie professionnelle (reconnue au titre d'un tableau du Code de la sécurité sociale ou après expertise) et l' accident de trajet bénéficient d'un régime de prise en charge proche en termes d'IJSS et de soins. En revanche, la protection légale renforcée contre le licenciement (Art. L1226-9 du Code du travail) ne s'applique qu'aux véritables AT/MP, pas à l'accident de trajet .

Quels sont les délais pour déclarer un accident du travail ?

La procédure s'enchaîne sur plusieurs jours et implique trois acteurs.

Côté salarié : informer l'employeur dans les 24 heures suivant l'accident, puis transmettre l' avis d'arrêt de travail ou le certificat médical initial dans les 3 jours (Art. 16 de la CCN).

Côté employeur :

déclarer l'accident à la CPAM dans les 48 heures ouvrées sur net-entreprises.fr ;

émettre des réserves motivées si nécessaire (lien direct avec le travail contestable) ;

remettre immédiatement au salarié la feuille d'accident pour la prise en charge à 100 % ;

transmettre l' attestation de salaire AT/MP pour déclencher les IJSS.

Côté CPAM : instruction du dossier dans les 30 jours (prolongeable) et notification de la reconnaissance ou du refus du caractère professionnel.

⚠️ Attention : à défaut de justification de son absence dans les 3 jours (sauf force majeure), le salarié commet une faute susceptible d'être sanctionnée disciplinairement (Art. 16 CCN).

Comment est indemnisé l'arrêt de travail pour accident en officine ?

L'indemnisation combine trois sources qu'il faut paramétrer en paie : les IJSS de la Sécurité sociale, le maintien CCN selon le coefficient et l'éventuelle subrogation employeur .

Le socle légal : les IJSS AT/MP

Les indemnités journalières AT/MP sont versées par la CPAM sans délai de carence , dès le 1er jour d'absence (contrairement à l' arrêt maladie ordinaire qui comporte 3 jours de carence). L'employeur peut pratiquer la subrogation pour percevoir directement les IJSS et continuer à verser un net équivalent au salarié.

Les spécificités d'indemnisation propres à la CCN Pharmacie d'officine

L' Article 16 de la CCN prévoit un régime de maintien de salaire distinct selon la catégorie professionnelle , ce qui constitue une spécificité forte de la branche.

Catégorie Coefficient Indemnisation en cas d’AT/MP Non-cadres < 330 Indemnisation par le régime de prévoyance KLESIA non-cadres (annexe IV.1), dès le 1er jour Assimilés-cadres (≥ 1 an d’ancienneté) 330 à 400 (exclu) Maintien intégral à 100 % du salaire brut dès le 1er jour, à la charge de l’employeur Assimilés-cadres (< 1 an d’ancienneté) 330 à 400 (exclu) Régime de prévoyance KLESIA cadres (annexe IV.2) Cadres ≥ 400 Régime de prévoyance KLESIA cadres (annexe IV.2)

💡 Bon à savoir : les délais d'indemnisation commencent à courir dès le 1er jour pour AT/MP, contre le 4e jour pour la maladie ordinaire. Cette dérogation favorable doit être paramétrée précisément en paie.

📌 Exemple : un pharmacien adjoint assimilé-cadre (coefficient 350) avec 18 mois d'ancienneté perçoit son salaire brut habituel à 100 % dès le 1er jour d'arrêt. Un préparateur non-cadre (coefficient 230) bénéficie quant à lui de l'indemnisation prévue par le régime de prévoyance KLESIA non-cadres.

Points de vigilance paie :

vérifiez le coefficient et l' ancienneté précise avant d'appliquer le maintien à 100 % ;

assurez-vous que les bordereaux KLESIA sont à jour ;

intégrez les flux dans le paramétrage paie pour éviter une double indemnisation ;

conservez la traçabilité (avenants, attestations, bulletins ).

Pendant l'absence, le contrat de travail est suspendu et le salarié bénéficie d'une protection légale. L'Article 16 de la CCN renforce cette protection par une garantie d'emploi conventionnelle :

4 mois d'absence sur les 12 derniers mois pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté ;

6 mois d'absence sur les 12 derniers mois pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté ou plus.

Au terme de cette période, l'employeur peut envisager un licenciement pour remplacement définitif , uniquement si l'absence prolongée perturbe objectivement le fonctionnement de l'officine.

La procédure légale doit être strictement respectée, avec versement des indemnités de licenciement et dispense automatique du préavis assortie de son indemnité compensatrice.

⚠️ Attention : si l'arrêt a une origine professionnelle, le licenciement disciplinaire n'est possible qu'en cas de faute grave , à la différence d'un arrêt maladie ordinaire.

Une visite médicale de reprise est obligatoire après un arrêt d'au moins 30 jours consécutif à un AT/MP. Le médecin du travail évalue l'aptitude du salarié, recommande un éventuel aménagement de poste ou peut conclure à une inaptitude .En cas d'inaptitude d'origine professionnelle (Art. L1226-14 du Code du travail) :

l'employeur doit rechercher un reclassement dans l'officine ou un autre établissement du groupe ;

en cas d'impossibilité, le licenciement est possible avec indemnité spéciale au moins égale au double de l'indemnité légale ;

une indemnité compensatrice de préavis est due, bien que le préavis ne soit pas exécuté.

Documentez rigoureusement les recherches de reclassement (offres écrites, refus motivés du salarié) : la charge de la preuve repose sur l'employeur.

L'employeur a une obligation de sécurité de résultat . Les principales actions à formaliser :

mise à jour annuelle du Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels ;

formation aux gestes et postures (manutention, ergonomie au comptoir) ;

équipement en protections individuelles (gants, lunettes) lors des préparations magistrales ;

sécurisation des circulations (sols antidérapants, éclairage, rangement) ;

consignes claires en cas d'agression (procédure, traçabilité).

💡 Bon à savoir : sur autorisation de la CPAM, un registre des accidents bénins peut être tenu en lieu et place de la déclaration formelle pour les lésions sans arrêt ni soins externes.

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Dernière vérification : mai 2026. Information à caractère informatif, sans conseil juridique.