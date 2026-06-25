À retenir • La convention collective Pharmacie d’officine (IDCC 1996) encadre l’indemnité de repas. • Le droit s’ouvre quand le repas est rendu nécessaire par le travail. • Non‑cumul avec titres‑restaurant ou prime couvrant le même repas. • Spécificités prévues pour gardes et astreintes en officine. • Avenant du 23/02/2026 publié (non étendu au 14/04/2026) — vérifier extension.

L’ indemnité de repas vise à compenser un repas rendu nécessaire par l’organisation du travail ou par un déplacement professionnel. Dans la pharmacie d’officine, elle s’articule avec les mécanismes prévus par le Code du travail, la CCN Pharmacie d’officine (IDCC 1996) et, le cas échéant, les accords de branche ou d’entreprise. Sans mentionner de montants, cette page explique les cas d’ouverture du droit, les justificatifs attendus et le traitement en paie et en cotisations. Voir notamment l’article 7.04 de la convention collective et ses avenants applicables.

En pratique, l’ indemnité de repas peut coexister avec d’autres dispositifs, à condition de respecter les règles de non‑cumul et de traçabilité. Les dates d’entrée en vigueur et les plafonds éventuels doivent être vérifiés dans les textes applicables.

Sommaire

Qui peut bénéficier de l’indemnité de repas dans la CCN Pharmacie d’officine ?

Quelle modalité choisir entre indemnité de repas, titres‑restaurant ou prise en charge directe ?

Comment justifier l’ouverture du droit et sécuriser la traçabilité ?

Comment traiter l’indemnité de repas en paie et en cotisations sociales ?

Quelles spécificités pour les gardes et astreintes en officine ?

Comment distinguer indemnité de repas et frais d’hébergement ?

Quelles sources consulter pour vérifier les montants et l’entrée en vigueur ?

Qui peut bénéficier de l’indemnité de repas dans la CCN Pharmacie d’officine ?

Le principe d’ouverture du droit repose sur une dépense de repas rendue nécessaire par l’activité. Le cadre général découle du Code du travail et des usages en matière de frais professionnels, complété par la CCN Pharmacie d’officine (IDCC 1996) et, le cas échéant, par des accords de branche ou d’entreprise. Les textes internes peuvent préciser les cas, la preuve et les modalités de versement.

Quelles situations sur le lieu de travail ouvrent droit ?

Un droit peut être envisagé lorsque l’organisation du travail empêche de prendre un repas à des conditions normales. À titre d’exemples usuels dans les officines : amplitude exceptionnelle, horaires décalés engendrant un repas pris sur place, impossibilité d’accéder à un moyen de restauration habituel, ou absence de cantine/solution équivalente lorsque la pause ne permet pas un retour au domicile. Ces cas doivent être encadrés par la CCN, un accord d’entreprise ou une note de frais conforme.

Lorsque le salarié se déplace pour les besoins du service (formation, mission, remplacement, réunion), un repas peut être remboursé ou indemnisé selon les modalités fixées par la CCN ou l’accord d’entreprise. En horaires coupés, l’indemnité peut être justifiée si l’organisation conduit à un repas pris à l’extérieur ou sur place sans solution de restauration habituelle. La justification doit rester objective et traçable.

Quelle modalité choisir entre indemnité de repas, titres‑restaurant ou prise en charge directe ?

Plusieurs mécanismes existent pour couvrir le repas lié au travail : indemnité de repas , titres‑restaurant , ou prise en charge directe par l’employeur (ex. invitation, cantine, plateau). Le choix dépend des textes applicables dans l’officine, de l’organisation concrète et du caractère professionnel de la dépense. Dans tous les cas, le non‑cumul s’impose : un même repas ne peut donner lieu qu’à un seul avantage, sous peine de double prise en charge.

Quelles règles de non‑cumul s’appliquent ?

Le non‑cumul signifie qu’un repas ne peut être à la fois indemnisé et réglé au moyen d’un titre‑restaurant, ni payé directement par l’employeur et remboursé via une note de frais. Les règles de priorité éventuelles (par exemple, utilisation préférentielle du titre‑restaurant lorsqu’il est distribué) peuvent être prévues par accord d’entreprise, sous réserve de conformité au droit applicable.

Si un accord d’entreprise institue un panier repas ou des titres‑restaurant, il précise généralement le champ, les bénéficiaires et la preuve. L’indemnité forfaitaire ne s’ajoute pas à un mécanisme déjà prévu pour le même repas. En cas de déplacement, l’accord peut prévoir un schéma distinct (par exemple, remboursement de frais sur justificatifs). À défaut, on applique les références du Code du travail, de la CCN et les pratiques de frais professionnels reconnues.

Bon à savoir Un avenant du 23/02/2026 relatif à l’indemnité de repas a été publié au BOCC (publication Legifrance le 15/03/2026) ; il précise notamment les cas de non‑cumul. À ce jour (14/04/2026), il n’est pas encore étendu — consulter l’arrêté d’extension lorsqu’il sera publié sur Legifrance/BOCC.

La justification doit démontrer le lien direct entre le repas et l’activité professionnelle. Les éléments habituels comprennent : plannings et pointages reflétant l’amplitude, consignes de l’employeur, attestation d’indisponibilité d’une solution de restauration habituelle, ordres de mission, ou notes de frais descriptives. En officine, ces documents peuvent être complétés par les fiches relatives aux permanences, gardes ou astreintes.

Quels justificatifs conserver et pendant combien de temps ?

La conservation porte au minimum sur la note de frais et, lorsque c’est pertinent, sur les pièces démontrant la nécessité du repas (ordre de mission, planning, attestation). Les durées de conservation et les modalités d’archivage se déterminent selon les prescriptions légales et les recommandations applicables, ainsi que la politique documentaire de l’entreprise.

En paie, l’indemnité de repas figure dans une rubrique dédiée permettant d’identifier sa nature de frais lié à l’activité. Le traitement social et fiscal dépend du caractère professionnel de la dépense et des conditions d’attribution prévues par les textes. Lorsque les conditions sont remplies, l’indemnité peut relever du régime des frais professionnels selon la doctrine en vigueur ; dans le cas contraire, elle est susceptible d’entrer dans l’assiette des cotisations et contributions.

Dans quels cas l’indemnité est‑elle exclue de l’assiette de cotisations ?

L’exclusion de l’assiette suppose que l’indemnité compense une dépense supplémentaire et nécessaire, dans les limites et conditions prévues par les textes et la doctrine sociale. La conformité se vérifie au regard de la nature professionnelle du repas, du respect des modalités prévues par la CCN et, le cas échéant, des références publiées par l’ URSSAF . Les seuils, plafonds et dates d’application doivent être contrôlés avant calcul.

Quelles mentions faire sur le bulletin de paie ?

Le bulletin mentionne une ligne identifiable et traçable (intitulé de la rubrique, période, quantité si pertinente). La note de frais et les pièces justificatives associées doivent permettre un rapprochement simple en cas de contrôle. La DSN reprend le traitement social conformément aux règles en vigueur et aux consignes documentées, après vérification des références applicables.

Quelles spécificités pour les gardes et astreintes en officine ?

Les gardes et astreintes peuvent générer des repas pris en horaires atypiques. Lorsque la dépense de repas est rendue nécessaire par l’organisation de la garde, l’indemnisation suit les textes applicables et la preuve requise. Si une prime de garde couvre déjà tout ou partie des contraintes, l’indemnité de repas ne se cumule pas pour le même objet. Les modalités concrètes sont précisées par la CCN, les avenants de branche ou un accord d’entreprise.

Le repas et l’hébergement répondent à des logiques distinctes. L’indemnité de repas vise les dépenses de restauration ; l’hébergement relève de la nuitée, même lorsque le déplacement l’impose. Chaque dépense doit être justifiée séparément, avec des règles propres de prise en charge et, le cas échéant, de traitement social. Le cumul est possible s’il s’agit de natures différentes pour une même mission, sous réserve de conformité aux textes et de l’absence de double prise en charge.

Rubrique Référence applicable Principe Vérification Éligibilité sur place Code du travail ; CCN Pharmacie d’officine (IDCC 1996) Repas nécessaire en raison de l’organisation du travail ou de l’absence de solution adaptée Contrôler plannings/pauses, note interne, preuve d’impossibilité de restauration Déplacements et horaires coupés Code du travail ; Accords de branche/entreprise Repas lié à une mission ou à une coupure rendant nécessaire une prise à l’extérieur/sur place Vérifier ordre de mission, justificatifs et cadre prévu par les textes Modalités de prise en charge CCN ; Accord d’entreprise ; Titres‑restaurant Choix entre indemnité, titres‑restaurant ou prise en charge directe Appliquer la modalité prévue et documenter le choix Non‑cumul Code du travail ; CCN ; Accord d’entreprise Un même repas ne bénéficie pas de plusieurs avantages Rechercher doublons entre indemnité, titres‑restaurant et prise en charge directe Traitement paie/cotisations Doctrine URSSAF ; CCN ; Code du travail Régime des frais pro si conditions remplies ; sinon assiette de cotisations Vérifier caractère professionnel, conditions et seuils/limites avant calcul Justificatifs Code du travail ; Politique interne Notes de frais et pièces prouvant la nécessité du repas Archiver pièces et assurer la traçabilité avec la paie Cas particuliers gardes/astreintes CCN ; Avenants de branche ; Accord d’entreprise Indemnisation possible si dépense nécessaire et non couverte par ailleurs Contrôler cumul avec primes et preuves spécifiques (planning de garde) Hébergement vs repas Code du travail ; CCN Dépenses de natures distinctes et règles dédiées Distinguer lignes et pièces, éviter tout mélange dans la paie

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-04-14.