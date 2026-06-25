À retenir Le contrat extra est une forme de CDD d'usage non autorisée en pharmacie d'officine.

Les alternatives valides sont le CDD de remplacement , le CDD pour accroissement temporaire , l'intérim ou le CDI à temps partiel .

Un usage inadapté du contrat extra expose à une requalification en CDI et à des rappels de paie.

La prime de précarité de 10 % reste due à la fin d'un CDD classique, sauf exceptions légales.

La convention collective de la pharmacie d'officine (IDCC 1996) encadre les conditions de travail applicables.

Qu'est-ce que le contrat extra et pourquoi n'est-il pas adapté en officine ?

Dans le langage courant, le contrat extra désigne un CDD d'usage très court, utilisé dans des secteurs limitativement listés par l'article D1242-1 du Code du travail (hôtellerie-restauration, événementiel, spectacle, déménagement…). Il permet de pourvoir des emplois par nature temporaires pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI.

La pharmacie d'officine ne figure pas dans cette liste . Recourir au contrat extra dans une officine n'est donc pas sécurisé : il faut utiliser les motifs de CDD classiques (remplacement, accroissement temporaire) ou le travail temporaire (intérim) lorsque cela est justifié.

Quelles alternatives au contrat extra sont autorisées en pharmacie ?

Quatre solutions couvrent l'essentiel des besoins en officine :

CDD de remplacement : pour remplacer un salarié absent (congés, arrêt maladie, maternité, formation). Terme précis ou imprécis (retour du salarié remplacé).

CDD pour accroissement temporaire d'activité : en cas de pic identifié (campagne vaccinale, opérations de santé publique, ouverture exceptionnelle). Voir notre guide sur le CDD pour accroissement temporaire d'activité.

Travail temporaire (intérim) : via une agence, pour des besoins très courts ou urgents. Règles spécifiques (indemnités d'intérim, facturation, égalité de traitement).

CDI à temps partiel : pour couvrir des besoins récurrents (week-ends, soirées) avec stabilité. Détails dans notre fiche CDI à temps partiel.

Le choix dépend de la cause objective (absence, surcroît, organisation récurrente) et de la durée prévisible du besoin. Documenter ce choix sécurise la paie et limite les risques de requalification.

Besoin en officine Contrat recommandé Points clés paie Remplacer un salarié en congés/maladie CDD de remplacement Terme imprécis possible (retour). Majos dimanche/nuit si applicables. Pic d’activité ponctuel (campagne vaccinale) CDD accroissement temporaire Terme précis. Prime de précarité à la fin (en principe 10 % ou taux réduit si formation). Renfort très court/urgent Intérim Indemnités d’intérim, égalité de traitement, facturation agence. Besoin récurrent sur week‑ends CDI temps partiel Horaires contractualisés, heures complémentaires, majorations.

Quelles clauses doit obligatoirement contenir un CDD en officine ?

Pour un CDD de remplacement ou pour accroissement temporaire , l'écrit est obligatoire et doit préciser :

le motif et le contexte du recours ;

le poste occupé et le coefficient applicable ;

la durée (dates précises ou événement + durée minimale) ;

l'organisation du temps de travail (horaires, dimanches, soirées, gardes) ;

la rémunération (minima CCN, majorations) ;

la période d'essai ;

la prévoyance et la retraite complémentaire ;

les conditions de rupture anticipée ;

la référence à la CCN Pharmacie d'officine (IDCC 1996).

Quelles règles de durée, renouvellement et délai de carence s'appliquent ?

Les CDD classiques obéissent à des durées maximales et à des règles d'enchaînement (renouvellements, délai de carence entre contrats successifs sur le même poste), variables selon le motif. Anticiper le planning et archiver la justification du motif permet d'éviter les irrégularités. L'intérim suit des règles spécifiques fixées par le Code du travail.

Les dimanches, soirées et nuits sont gérés selon la CCN Pharmacie d'officine et la réglementation locale (autorisations, permanences, gardes). Il est essentiel de prévoir :

les majorations conventionnelles et/ou légales ;

les repos compensateurs lorsqu'ils sont prévus ;

la traçabilité des heures (planning, feuilles d'heures, système de pointage).

Quelles indemnités sont dues à la fin du contrat ?

En CDD classique , la prime de précarité (10 % des rémunérations brutes en principe) est due à la fin du contrat, sauf exceptions prévues par la loi (poursuite en CDI, contrat saisonnier, refus de CDI équivalent, faute grave).L'indemnité compensatrice de congés payés est due pour les jours non pris. En intérim, ce sont les indemnités d'usage (fin de mission, congés) qui s'appliquent. Pour le détail des formalités, consultez la fin de CDD.

⚠️ Attention : la prime de précarité n'est pas due pour un CDD saisonnier ni en cas de refus par le salarié d'un CDI équivalent.

Quels sont les risques en cas de recours au contrat extra en officine ?

Un usage inadapté du CDD d'usage en pharmacie d'officine expose à :

une requalification en CDI par le conseil de prud'hommes ;

des rappels de salaires et indemnités (préavis, prime de précarité, congés payés) ;

des sanctions complémentaires si le caractère temporaire de l'emploi n'est pas démontré.

Le bon réflexe : rattacher chaque embauche à un motif légal documenté et conserver les justificatifs (planning, prévisions, opérations sanitaires programmées).

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Dernière vérification : 2026‑04‑02. Information à caractère informatif, sans conseil juridique.