À retenir : Le régime de prévoyance de branche en Pharmacie d'officine couvre l' incapacité temporaire , l' invalidité et le décès , en complément des prestations versées par l'Assurance maladie.

L'affiliation est obligatoire pour les salariés du périmètre, avec un financement partagé entre employeur et salariés selon les textes étendus de la branche.

En cas d' arrêt de travail , l' employeur peut mettre en œuvre la subrogation pour percevoir les IJSS et les prestations de prévoyance s'articulent ensuite selon l'ordre d'imputation prévu.

Le bulletin de paie doit distinguer les cotisations de prévoyance , les IJSS et les prestations versées, avec déclaration en DSN selon le référentiel en vigueur.

Voici les étapes clés de gestion d'un sinistre couvert par le régime de prévoyance , du déclenchement au versement des prestations.

Étape Responsable Document Objectif Déclaration de l’événement Employeur/Salarié Formulaire/portail assureur Ouvrir le dossier et dater la demande Attestation de salaire Employeur Attestation certifiée Calcul des prestations (IJSS/compléments) Transmission IJSS Caisse/Employeur Décompte IJSS Articulation IJSS/prévoyance/paie Instruction des droits Assureur Dossier complet Vérifier éligibilité et garanties Versement/prestation Assureur Notification de règlement Mettre en paiement et tracer en paie Suivi/prolongations Employeur/Salarié Prolongations d’arrêt Actualiser les droits et la DSN

Le régime de prévoyance de branche protège les salariés contre les aléas de la vie professionnelle et personnelle ( incapacité temporaire, invalidité , décès ). Il complète les prestations versées par les régimes obligatoires (Assurance maladie, régime général) et s'articule avec d'éventuels compléments employeur prévus par la convention collective ou par accord d'entreprise.

En Pharmacie d'officine (IDCC 1996), les garanties et les conditions d'ouverture de droits résultent des textes étendus de la branche et des notices contractuelles de l'organisme assureur désigné.

Mise en place et affiliation

Le régime de prévoyance est mis en place au niveau de la branche et décliné au sein de l'entreprise selon les modalités prévues. Les entreprises et salariés entrant dans le périmètre sont affiliés, sous réserve des éventuelles conditions d' ancienneté prévues par les textes étendus.

L'acte fondateur d'entreprise (accord/DUE) et la notice de l'assureur précisent le champ des bénéficiaires, les cas particuliers (temps partiel, apprentis), les formalités d'adhésion et la date d'effet des garanties.

💡 Bon à savoir : la remise de la notice et la conservation de son accusé de réception constituent une preuve d'information du salarié .

Garanties principales

Les garanties de branche couvrent classiquement trois risques majeurs :

l'incapacité temporaire de travail : prestations complémentaires aux IJSS , avec éventuelles franchises et délais de carence selon les textes.

l'invalidité : rentes en complément des régimes obligatoires selon la catégorie d' invalidité (1re, 2e ou 3e catégorie).

le décès : capital et, le cas échéant, rentes éducation/conjoint et frais d'obsèques pour les ayants droit.

⚠️ Attention : les définitions ( incapacité , invalidité , consolidation), les conditions d'éligibilité, les plafonds, franchises et exclusions sont strictement celles des textes et notices applicables.

Le financement du régime est partagé entre l' employeur et les salariés selon les pourcentages fixés par la branche et/ou l'acte d'entreprise, dans le respect des exigences légales et conventionnelles.

En paie, les cotisations sont précomptées et déclarées en DSN avec les codes prévus par le référentiel en vigueur. Le traitement social et fiscal dépend de la nature des contributions (collectif/obligatoire) et du respect des catégories objectives.

Les évolutions tarifaires (avenants, notifications assureur) sont communiquées aux salariés et intégrées à la date d'effet.

Démarches et pièces à fournir

En cas d' arrêt de travail ou d'événement garanti, l'entreprise et/ou le salarié (selon la procédure) saisissent l'assureur via le formulaire ou le portail prévu, dans les délais indiqués.

Voici les pièces usuelles à fournir :

justificatifs médicaux (arrêt, prolongations) ;

attestation de salaire ;

décompte IJSS ;

attestation d'employeur ;

RIB ;

toute pièce complémentaire requise (notification d' invalidité , acte d'état civil en cas de décès ).

💡 Bon à savoir : la traçabilité (courriels, AR, numéros de dossier) est conservée pour répondre aux demandes et contrôler les versements.

Reprise et suites

À l'issue d'un arrêt , l'organisation de la visite de reprise par le service de prévention et de santé au travail intervient dans les cas prévus par le Code du travail.

Selon l'avis médical, des aménagements, une reprise progressive, un reclassement ou une procédure liée à l' inaptitude peuvent être envisagés. Les décisions sont tracées et communiquées conformément aux obligations légales et conventionnelles.

Lorsque l' employeur maintient partiellement ou totalement la rémunération , il peut, si le cadre le permet, mettre en œuvre la subrogation pour percevoir directement les IJSS .

Les prestations de prévoyance ( incapacité / invalidité ) s'articulent ensuite avec ces flux. L'ordre d'imputation ( IJSS , maintien employeur , prestations assureur) est celui défini par les textes et la notice.

La paie distingue les composantes (maintien, IJSS , prestations) et justifie les déductions pour assurer la lisibilité du net à payer et du net imposable.

Quelles sont les franchises, exclusions et cas particuliers ?

Franchises, délais de carence et exclusions

Des franchises (délais avant prise en charge) et des exclusions peuvent s'appliquer selon l'événement (maladie, accident, rechute) et la garantie ( incapacité , invalidité , décès ).

Les durées, modalités de reconstitution de droits et cas de neutralisation dépendent exclusivement des textes étendus de branche et de la notice contractuelle.

⚠️ Attention : Aucune valeur standard ne doit être présumée. L'entreprise s'assure de la conformité au moment de la déclaration et de la mise en paie.

Temps partiel, apprentis et contrats courts

Les salariés à temps partiel , les apprentis et les contrats courts relèvent du même principe d'affiliation, sous réserve des conditions d'éligibilité fixées (ancienneté, périmètre).

Les droits et les prestations sont appréciés au prorata lorsque les règles le prévoient. En situation de pluriactivité ou de multi-employeurs, la coordination des déclarations et le suivi des sinistres s'effectuent conformément aux notices et au droit commun.

Le bulletin de paie distingue les cotisations de prévoyance (part salariale/part patronale), les IJSS (subrogées ou non) et, le cas échéant, les prestations versées par l'assureur.

Les écritures reflètent la chronologie des flux et permettent d'expliquer le net à payer. En DSN , les rubriques relatives aux arrêts, attestations de salaire, subrogation et contributions de protection sociale complémentaire sont complétées selon le référentiel en vigueur.

💡 Bon à savoir : des contrôles périodiques rapprochent paie, DSN et relevés de l'assureur. Conserver systématiquement : la notice et ses mises à jour, les preuves d'information, les justificatifs d'affiliation/dispense, les dossiers sinistres complets, et les rapprochements paie/DSN/assureur.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026‑02‑23.