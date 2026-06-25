Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Prévoyance — Convention collective Pharmacie d’officine (IDCC 1996)
Comment gérer la prévoyance en pharmacie d'officine ?
Comprendre le régime de prévoyance en Pharmacie d’officine : couvertures incapacité/invalidité/décès, affiliations, démarches de sinistre, subrogation, articulation avec les IJSS et la paie/DSN, sans montants inventés et avec renvoi aux textes applicables.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Toutes les officines relevant de l’IDCC 1996
Champ d'application
Pharmacie d’officine, Santé
À retenir :
Le régime de prévoyance de branche en Pharmacie d'officine couvre l' incapacité temporaire , l' invalidité et le décès , en complément des prestations versées par l'Assurance maladie.
L'affiliation est obligatoire pour les salariés du périmètre, avec un financement partagé entre employeur et salariés selon les textes étendus de la branche.
En cas d' arrêt de travail , l' employeur peut mettre en œuvre la subrogation pour percevoir les IJSS et les prestations de prévoyance s'articulent ensuite selon l'ordre d'imputation prévu.
Le bulletin de paie doit distinguer les cotisations de prévoyance , les IJSS et les prestations versées, avec déclaration en DSN selon le référentiel en vigueur.
Comment déclarer un sinistre en prévoyance pharmacie d'officine ?
Voici les étapes clés de gestion d'un sinistre couvert par le régime de prévoyance , du déclenchement au versement des prestations.
|Étape
|Responsable
|Document
|Objectif
|Déclaration de l’événement
|Employeur/Salarié
|Formulaire/portail assureur
|Ouvrir le dossier et dater la demande
|Attestation de salaire
|Employeur
|Attestation certifiée
|Calcul des prestations (IJSS/compléments)
|Transmission IJSS
|Caisse/Employeur
|Décompte IJSS
|Articulation IJSS/prévoyance/paie
|Instruction des droits
|Assureur
|Dossier complet
|Vérifier éligibilité et garanties
|Versement/prestation
|Assureur
|Notification de règlement
|Mettre en paiement et tracer en paie
|Suivi/prolongations
|Employeur/Salarié
|Prolongations d’arrêt
|Actualiser les droits et la DSN
Comment fonctionne le régime de prévoyance en pharmacie d'officine ?
Le régime de prévoyance de branche protège les salariés contre les aléas de la vie professionnelle et personnelle ( incapacité temporaire, invalidité , décès ). Il complète les prestations versées par les régimes obligatoires (Assurance maladie, régime général) et s'articule avec d'éventuels compléments employeur prévus par la convention collective ou par accord d'entreprise.
En Pharmacie d'officine (IDCC 1996), les garanties et les conditions d'ouverture de droits résultent des textes étendus de la branche et des notices contractuelles de l'organisme assureur désigné.
Mise en place et affiliation
Le régime de prévoyance est mis en place au niveau de la branche et décliné au sein de l'entreprise selon les modalités prévues. Les entreprises et salariés entrant dans le périmètre sont affiliés, sous réserve des éventuelles conditions d' ancienneté prévues par les textes étendus.
L'acte fondateur d'entreprise (accord/DUE) et la notice de l'assureur précisent le champ des bénéficiaires, les cas particuliers (temps partiel, apprentis), les formalités d'adhésion et la date d'effet des garanties.
💡 Bon à savoir : la remise de la notice et la conservation de son accusé de réception constituent une preuve d'information du salarié .
Garanties principales
Les garanties de branche couvrent classiquement trois risques majeurs :
l'incapacité temporaire de travail : prestations complémentaires aux IJSS , avec éventuelles franchises et délais de carence selon les textes.
l'invalidité : rentes en complément des régimes obligatoires selon la catégorie d' invalidité (1re, 2e ou 3e catégorie).
le décès : capital et, le cas échéant, rentes éducation/conjoint et frais d'obsèques pour les ayants droit.
⚠️ Attention : les définitions ( incapacité , invalidité , consolidation), les conditions d'éligibilité, les plafonds, franchises et exclusions sont strictement celles des textes et notices applicables.
Comment sont financées les cotisations de prévoyance ?
Le financement du régime est partagé entre l' employeur et les salariés selon les pourcentages fixés par la branche et/ou l'acte d'entreprise, dans le respect des exigences légales et conventionnelles.
En paie, les cotisations sont précomptées et déclarées en DSN avec les codes prévus par le référentiel en vigueur. Le traitement social et fiscal dépend de la nature des contributions (collectif/obligatoire) et du respect des catégories objectives.
Les évolutions tarifaires (avenants, notifications assureur) sont communiquées aux salariés et intégrées à la date d'effet.
Comment déclarer et gérer un sinistre ?
Démarches et pièces à fournir
En cas d' arrêt de travail ou d'événement garanti, l'entreprise et/ou le salarié (selon la procédure) saisissent l'assureur via le formulaire ou le portail prévu, dans les délais indiqués.
Voici les pièces usuelles à fournir :
justificatifs médicaux (arrêt, prolongations) ;
décompte IJSS ;
attestation d'employeur ;
RIB ;
toute pièce complémentaire requise (notification d' invalidité , acte d'état civil en cas de décès ).
💡 Bon à savoir : la traçabilité (courriels, AR, numéros de dossier) est conservée pour répondre aux demandes et contrôler les versements.
Reprise et suites
À l'issue d'un arrêt , l'organisation de la visite de reprise par le service de prévention et de santé au travail intervient dans les cas prévus par le Code du travail.
Selon l'avis médical, des aménagements, une reprise progressive, un reclassement ou une procédure liée à l' inaptitude peuvent être envisagés. Les décisions sont tracées et communiquées conformément aux obligations légales et conventionnelles.
Comment s'articulent IJSS, subrogation et prestations de prévoyance ?
Lorsque l' employeur maintient partiellement ou totalement la rémunération , il peut, si le cadre le permet, mettre en œuvre la subrogation pour percevoir directement les IJSS .
Les prestations de prévoyance ( incapacité / invalidité ) s'articulent ensuite avec ces flux. L'ordre d'imputation ( IJSS , maintien employeur , prestations assureur) est celui défini par les textes et la notice.
La paie distingue les composantes (maintien, IJSS , prestations) et justifie les déductions pour assurer la lisibilité du net à payer et du net imposable.
Quelles sont les franchises, exclusions et cas particuliers ?
Franchises, délais de carence et exclusions
Des franchises (délais avant prise en charge) et des exclusions peuvent s'appliquer selon l'événement (maladie, accident, rechute) et la garantie ( incapacité , invalidité , décès ).
Les durées, modalités de reconstitution de droits et cas de neutralisation dépendent exclusivement des textes étendus de branche et de la notice contractuelle.
⚠️ Attention : Aucune valeur standard ne doit être présumée. L'entreprise s'assure de la conformité au moment de la déclaration et de la mise en paie.
Temps partiel, apprentis et contrats courts
Les salariés à temps partiel , les apprentis et les contrats courts relèvent du même principe d'affiliation, sous réserve des conditions d'éligibilité fixées (ancienneté, périmètre).
Les droits et les prestations sont appréciés au prorata lorsque les règles le prévoient. En situation de pluriactivité ou de multi-employeurs, la coordination des déclarations et le suivi des sinistres s'effectuent conformément aux notices et au droit commun.
Comment assurer la traçabilité en paie et en DSN ?
Le bulletin de paie distingue les cotisations de prévoyance (part salariale/part patronale), les IJSS (subrogées ou non) et, le cas échéant, les prestations versées par l'assureur.
Les écritures reflètent la chronologie des flux et permettent d'expliquer le net à payer. En DSN , les rubriques relatives aux arrêts, attestations de salaire, subrogation et contributions de protection sociale complémentaire sont complétées selon le référentiel en vigueur.
💡 Bon à savoir : des contrôles périodiques rapprochent paie, DSN et relevés de l'assureur. Conserver systématiquement : la notice et ses mises à jour, les preuves d'information, les justificatifs d'affiliation/dispense, les dossiers sinistres complets, et les rapprochements paie/DSN/assureur.
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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.
Dernière vérification le 2026‑02‑23.
FAQ — Prévoyance (Pharmacie d’officine, IDCC 1996)
En général : incapacité temporaire, invalidité , décès (avec, selon les contrats, rentes éducation/conjoint et frais d'obsèques). Vous pouvez vous reporter à la notice pour le détail des garanties et exclusions.
En présence d'un maintien, l' employeur peut activer la subrogation pour les IJSS . Les prestations de prévoyance viennent compléter selon l'ordre d'imputation prévu par les textes et notices.
Oui , sous conditions légales : rupture ouvrant droit à l'assurance chômage, durée de maintien et financement. Les modalités exactes figurent dans les textes et la notice du contrat.
Conservez : la notice et ses mises à jour, les preuves d'information aux salariés, les justificatifs d'affiliation ou de dispense, les dossiers sinistres complets et les rapprochements paie/DSN/assureur.