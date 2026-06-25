À retenir Les cotisations sociales en Pharmacie d'officine reposent sur des assiettes plafonnées (limitées au plafond SS de 48 060 € en 2026) et déplafonnées (sur la totalité de la rémunération).

La retraite complémentaire Agirc-Arrco se calcule sur 2 tranches : Tranche 1 (7,87 %) et Tranche 2 (21,59 %) avec des taux actualisés pour 2026.

La CSG/CRDS s'applique sur une assiette spécifique avec une CSG déductible (6,8 %) et non déductible (2,4 %), plus la CRDS (0,5 %).

La cotisation AT/MP varie selon le taux notifié par la CARSAT (taux propre, mixte ou collectif) et doit être régulièrement mise à jour.

La DSN (Déclaration Sociale Nominative) centralise toutes les déclarations : cotisations URSSAF, Agirc-Arrco, prévoyance/santé, AT/MP et prélèvement à la source (PAS).

Pour faciliter la gestion de la paie et garantir la conformité des déclarations, voici un tableau synthétique des principales cotisations sociales à déclarer en Pharmacie d'officine, avec leur correspondance en DSN et les pièces justificatives à conserver.

Étape Action Source 1 Vérifier classification/coefficient et minimum conventionnel CCN étendue, contrat 2 Déterminer l’assiette (plafonnée/déplafonnée) URSSAF, plafond SS 3 Ventiler par tranches (retraite compl.) Agirc‑Arrco, contrat caisse 4 Appliquer prévoyance/santé Contrat/notice, texte étendu 5 Intégrer AT/MP (taux notifié) Notification CARSAT 6 Calculer CSG/CRDS URSSAF (assiette spécifique) 7 Ajouter chômage/AGS si applicables Textes Unédic 8 Déclarer formation/apprentissage OPCO, échéanciers 9 Contrôler net imposable/PAS DSN, taux DGFiP 10 Rapprocher Paie ↔ DSN ↔ organismes Bordereaux/relevés

Le calcul des cotisations sociales en Pharmacie d'officine (IDCC 1996) vise à prélever et déclarer des montants conformes aux règles légales, conventionnelles et aux barèmes en vigueur. Il repose sur 4 piliers :

Une base de rémunération conforme à la classification/coefficient et aux minima conventionnels de branche ; Des assiettes correctement déterminées ( plafonnées / déplafonnées , tranches) ; Un paramétrage paie/DSN à jour avec les taux et barèmes actualisés (URSSAF, Agirc-Arrco, prévoyance, AT/MP) ; Des contrôles périodiques rapprochant bulletins de paie , DSN et bordereaux des organismes (URSSAF, caisses de retraite, assureurs).

Bon à savoir Aucune valeur (taux, plafonds, barèmes) ne doit être présumée. Toujours s’appuyer sur les textes et référentiels actualisés (URSSAF, Agirc‑Arrco, DSN‑info, notices de prévoyance/santé).

Quelles sont les assiettes de cotisation en Pharmacie d'officine ?

On distingue 2 types d'assiettes pour le calcul des cotisations sociales :

1. L'assiette plafonnée

Limitée au plafond de la Sécurité sociale (48 060 € annuels / 4 005 € mensuels en 2026).

2. L'assiette déplafonnée

Calculée sur l' intégralité des rémunérations , sans plafond.

Quels éléments entrent en assiette ?

Les éléments de rémunération intègrent l' assiette de cotisations selon leur nature :

salaire de base ;

heures supplémentaires et complémentaires, majorations ;

primes et gratifications ;

avantages en nature (repas, logement, véhicule).

⚠️ Attention : les frais professionnels justifiés (notes de frais, indemnités kilométriques) n'entrent pas en assiette dans les limites admises par l'URSSAF.

Cas particuliers

La CSG/CRDS applique sa propre assiette (rémunérations brutes après abattement de 1,75 %).

Les exonérations et réductions de cotisations suivent les règles et plafonds légaux et ne doivent jamais être inventées.

La retraite complémentaire se calcule par tranches sur des assiettes définies par l'Agirc-Arrco :

Tranche 1 : jusqu'au plafond de la Sécurité sociale (4 005 € mensuels en 2026) → taux de 7,87 %.

Tranche 2 : entre 1 et 8 fois le plafond SS (4 005 € à 32 040 € mensuels) → taux de 21,59 %.

Les salariés cadres et non-cadres relèvent de régimes et taux conventionnels spécifiques publiés par l'Agirc-Arrco. Les options de gestion (taux d'appel de 127 %, contribution d'équilibre général) sont paramétrées selon le contrat d'affiliation et les notices de la caisse.

💡 Bon à savoir : les bordereaux de versement et les contrôles de cohérence (masse salariale, tranches déclarées) doivent être rapprochés mensuellement pour éviter tout écart entre paie et déclarations.

Les contributions prévoyance (incapacité, invalidité, décès) et complémentaire santé suivent les pourcentages et répartitions prévus par :

les textes étendus de branche (CCN Pharmacie d'officine IDCC 1996) ;

l'acte de mise en place (accord d'entreprise, décision unilatérale de l'employeur).

Leur traitement social et fiscal dépend du caractère collectif, obligatoire et responsable du régime.

Sur le bulletin de paie doit être clairement distingué :

la part salariale (prélevée sur le salaire brut) ;

la part patronale (prise en charge par l'employeur).

Ces contributions sont déclarées en DSN via les rubriques de protection sociale complémentaire (S21.G00.70).

⚠️ Attention : conservez les contrats, notices et preuves d'information remises aux salariés (remise individuelle, affichage, intranet) pendant au moins 5 ans.

La cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) est calculée sur l'assiette de Sécurité sociale selon le taux notifié par la CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail).

Trois types de taux existent :

taux propre : calculé sur la sinistralité réelle de l'entreprise (+ de 150 salariés) ;

taux mixte : combinaison entre taux collectif et taux propre (20 à 149 salariés) ;

taux collectif : taux moyen du secteur d'activité (moins de 20 salariés).

Le paramétrage paie intègre ce taux et l'applique sur l'ensemble des rémunérations brutes assujetties. Les notifications de taux doivent être archivées et rapprochées des écritures mensuelles.

💡 Bon à savoir : en cas de changement de taux AT/MP, corriger immédiatement le paramétrage paie et, si nécessaire, passer des écritures de régularisation auprès de l'URSSAF.

La CSG (Contribution Sociale Généralisée) et la CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale) s'appliquent sur une assiette spécifique incluant la plupart des éléments de rémunération, avec un abattement forfaitaire de 1,75 % (dans la limite de 4 fois le plafond SS).

Taux 2026 :

CSG déductible : 6,8 %

CSG non déductible : 2,4 %

CRDS : 0,5 %

Le bulletin de paie affiche distinctement la CSG déductible et non déductible . Les montants doivent être cohérents avec le net imposable et les bordereaux URSSAF. Les régularisations éventuelles (rappels, trop-perçus) sont tracées et déclarées en DSN.

⚠️ Attention : la CRDS n'est jamais déductible du revenu imposable, contrairement à la CSG déductible (6,8 %).

La cotisation assurance chômage et les contributions associées (AGS, etc.) sont calculées sur l'assiette de Sécurité sociale.

Taux 2026 :

Assurance chômage : 4,05 % (part patronale uniquement)

AGS : 0,15 % (part patronale uniquement)

Les cas particuliers suivent des régimes spécifiques :

apprentis : exonération de la cotisation chômage ;

contrats aidés : taux réduits ou exonérations selon le dispositif.

Les exonérations ou particularités éventuelles sont contrôlées à partir des textes officiels (Code du travail, conventions Unédic, circulaires URSSAF).

💡 Bon à savoir : La contribution AGS finance la garantie des créances salariales en cas de procédure collective (redressement, liquidation judiciaire).

Quelles sont les contributions à la formation professionnelle et à l'apprentissage ?

Les contributions à la formation professionnelle , à l'apprentissage et, le cas échéant, la taxe d'apprentissage suivent les assiettes et échéanciers légaux.

Taux 2026 :

Formation professionnelle : 0,55 % (moins de 11 salariés) ou 1 % (11 salariés et plus)

Contribution à la formation en alternance (CFA) : 0,68 %

Taxe d'apprentissage : 0,68 % (hors Alsace-Moselle : 0,44 %)

L'entreprise doit vérifier :

le bon rattachement à l' OPCO compétent pour la Pharmacie d'officine (OPCO Santé ou OPCO EP) ;

l'exactitude des effectifs et assiettes déclarés en DSN.

💡 Bon à savoir : Les attestations et justificatifs de versement (bordereaux OPCO, accusés de réception) doivent être conservés pendant au moins 6 ans (délai de prescription fiscale).

Les avantages en nature (repas, logement, véhicule) sont évalués selon les règles URSSAF en vigueur et assujettis aux cotisations sociales, sauf exceptions prévues par la loi.

Les frais professionnels ne constituent pas une rémunération lorsqu'ils respectent les conditions et plafonds URSSAF :

repas en déplacement professionnel ;

indemnité de repas justifiée (prime panier) ;

indemnités kilométriques selon le barème fiscal admis ;

notes de frais sur justificatifs.

⚠️ Attention : la politique interne doit éviter le double avantage : par exemple, l'attribution simultanée de titres-restaurant et d'une indemnité repas pour un même repas. En cas de contrôle URSSAF, les sommes versées sans justificatifs ou dépassant les plafonds risquent d'être requalifiées en salaire assujetti.

Les majorations et contreparties pour heures supplémentaires, heures complémentaires, travail de nuit, dimanche et jours fériés s'appliquent selon :

la loi (Code du travail) ;

la CCN Pharmacie d'officine (IDCC 1996) ;

les accords d'entreprise éventuels.

Les lignes de bulletin doivent distinguer clairement :

la base (taux horaire) ;

la quantité (nombre d'heures) ;

le taux de majoration (ex : +25 %, +50 %) ;

le montant brut total.

L'assiette de cotisations reflète ces éléments, sous réserve des dispositifs d'exonération ou de réduction applicables.

⚠️ Attention : les exonérations ne doivent jamais être présumées. Toujours vérifier les textes URSSAF à jour (ex : réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires sous conditions).

Qu'est-ce que le net imposable et le prélèvement à la source (PAS) ?

Le net imposable

Le net imposable intègre les éléments soumis à l'impôt sur le revenu, après retraitements :

inclusion de la CSG non déductible (2,4 %) ;

exclusion de la CSG déductible (6,8 %) ;

inclusion de la CRDS (0,5 %, non déductible).

Le prélèvement à la source (PAS)

Le prélèvement à la source (PAS) est prélevé au taux transmis par l'administration fiscale (DGFiP) via la DSN. Ce taux peut être :

individualisé : propre à chaque salarié (taux personnalisé) ;

non personnalisé : taux par défaut ou neutre (en l'absence de transmission).

Les contrôles rapprochent le net imposable déclaré en DSN et les données de paie. Tout écart doit être documenté (corrections, rappels de salaire, trop-perçus) et tracé.

⚠️ Attention : l'employeur n'a aucune marge de manœuvre sur le taux de PAS appliqué : il est strictement transmis par l'administration fiscale et reversé mensuellement.

La DSN (Déclaration Sociale Nominative) centralise l'ensemble des informations nécessaires au calcul et à la déclaration des cotisations sociales :

informations de base : identité employeur/salarié, rémunérations, temps de travail ;

cotisations par organisme : URSSAF, Agirc-Arrco, prévoyance/santé, AT/MP ;

arrêts de travail : signalements (maladie, accident du travail, maternité) ;

prélèvement à la source (PAS) : taux et montants prélevés.

Le respect des rubriques DSN (familles S21.G00.xx) et des consignes du guide DSN-info est impératif. Les retours CRM/Éditeur (Compte-Rendu Métier) doivent être traités mensuellement pour corriger toute anomalie détectée.

💡 Bon à savoir : la DSN remplace l'ensemble des déclarations sociales périodiques (DUCS, bordereaux de cotisations, attestations France Travail). Elle est obligatoire pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

Objet paie Rubrique DSN (famille) Pièce de référence URSSAF (maladie, vieillesse, AF, CSG/CRDS…) Cotisations URSSAF (S21.G00.23/81) Bordereaux URSSAF Retraite complémentaire Organismes complémentaires (S21.G00.20/22/70) Appels Agirc‑Arrco Prévoyance/santé Protection sociale compl. (S21.G00.70) Contrat/notice AT/MP URSSAF (assiette) + taux AT/MP interne Notification CARSAT PAS Prélèvement à la source (S21.G00.50) Flux DGFiP

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Dernière vérification le 2026‑02‑23.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.