Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Grille de salaire — Convention collective Pharmacie d’officine (IDCC 1996)
Quelle est la grille de salaire en officine et quels sont ses impacts sur la paie ?
Repères pratiques pour appliquer la grille de salaire en Pharmacie d’officine : principes des minima par coefficient, éléments de rémunération (base, primes, majorations), ancienneté, nuits/dimanches/jours fériés, mise à jour des textes et traçabilité sur le bulletin, sans montants inventés.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Toutes les officines relevant de l’IDCC 1996
Champ d'application
Pharmacie d’officine, Santé
À retenir
La grille de salaire fixe les minima conventionnels par coefficient : le salaire de base doit être au moins égal au minimum prévu par la CCN Pharmacie d'officine ou au SMIC si plus favorable.
Le coefficient doit figurer au contrat de travail et sur le bulletin de paie , et correspondre aux missions réellement exercées.
Les avenants salariaux étendus (consultables sur Légifrance/BOCC) fixent les montants applicables et leur date d'effet.
La rémunération comprend le salaire de base plus les primes , majorations (heures supplémentaires, nuit, dimanche, jours fériés) et ancienneté selon les textes en vigueur.
Comment vérifier la conformité du salaire en pharmacie d'officine ?
Voici les étapes clés pour s'assurer que la rémunération respecte les minima conventionnels de la CCN Pharmacie d'officine.
|Étape
|Action
|Justificatif
|1
|Identifier le coefficient (classification)
|Positionnement validé
|2
|Relever le dernier avenant étendu
|Référence + date d’effet
|3
|Comparer le salaire de base vs le minimum conventionnel
|Conforme ou écart constaté
|4
|Corriger/rapporter en cas d’écart
|Bulletin mis à niveau
|5
|Archiver preuves (veille/BOCC)
|Dossier à jour
À quoi sert la grille de salaire en pharmacie d'officine ?
La grille de salaire fixe des minima conventionnels de rémunération par coefficient et par emploi-repère. Elle sert de référence pour vérifier que le salaire de base d'un salarié est conforme à la convention collective de la Pharmacie d'officine (IDCC 1996) et, à défaut, au SMIC si plus favorable.
La grille constitue un socle : l' employeur peut rémunérer au-delà, mais jamais en-dessous des minima applicables.
💡 Bon à savoir : la conformité suppose d'identifier correctement le positionnement du poste (emploi-repère, échelon le cas échéant, coefficient ), puis d'appliquer les derniers avenants salariaux étendus publiés (Legifrance/BOCC).
Ainsi, aucun montant ne doit être présumé ; la vérification se fait au regard du texte en vigueur à la date de paie.
Comment fonctionne la classification et le coefficient ?
Le coefficient reflète le positionnement d’un emploi dans la classification de branche . Il est indiqué en pratique dans le contrat de travail et sur le bulletin de paie .
La classification 2025 refond les emplois autour d'emplois-repères et d'échelons ; se référer au texte étendu le cas échéant. Le coefficient doit correspondre aux missions réellement exercées, à la technicité, à l'autonomie et aux responsabilités du poste.
En cas d'évolution durable des missions (prise de responsabilité, encadrement, diplôme obtenu), une révision du coefficient peut être envisagée selon la procédure interne (évaluation, décision, avenant, mise à jour paie/DSN).
Quels sont les principes d'application des minima conventionnels ?
Les minima conventionnels s'appliquent par coefficient. La rémunération de base (ou salaire de base ) ne peut être inférieure ni au minimum conventionnel étendu du coefficient , ni au SMIC si plus favorable.
Comment vérifier un montant ?
Pour vérifier un montant, vous devez vous reporter au dernier avenant "salaires minima" étendu publié au BOCC et sur Legifrance (ex. avenant salaires 2024 étendu au 04/07/2024, puis contrôler l'existence de mises à jour postérieures). Les valeurs évoluant régulièrement, il est indispensable d'actualiser la paie à la date d'effet du texte.
💡 Bon à savoir : il ne faut pas cumuler plusieurs grilles, appliquez uniquement la grille étendue la plus récente à la date de paie. Puis conservez la preuve de la vérification (lien Legifrance/BOCC, note interne).
Quels sont les éléments de rémunération en pharmacie d'officine ?
Outre la base liée au coefficient , la rémunération peut comprendre :
les primes prévues par les textes (ex. conditions particulières d’exercice) ou par accord/usage d’entreprise ;
la majoration des heures supplémentaires/complémentaires , du travail de nuit , du dimanche et des jours fériés selon la CCN/accords/loi ;
les indemnités liées aux gardes/astreintes si prévues et leurs contreparties ;
l'éventuelle prime d’ancienneté si prévue par les textes en vigueur.
⚠️ Attention : chaque élément figure sur une ligne dédiée du bulletin (intitulé, base de calcul, quantité, période, montant). Les règles d'assujettissement social/fiscal et de DSN s'appliquent selon la nature de l'élément.
Comment fonctionne l'ancienneté en pharmacie d'officine ?
L' ancienneté se calcule selon les règles conventionnelles (périodes prises en compte, continuité). Ses effets éventuels (ex. prime d'ancienneté , revalorisations) relèvent des textes applicables .
⚠️ Attention : aucun pourcentage ou montant ne doit être déduit sans lecture du texte étendu . Il convient de documenter tout calcul et de conserver les justificatifs de carrière.
Comment sont rémunérées les heures de nuit, dimanche et jours fériés ?
En officine, l'organisation peut inclure des ouvertures tardives , du travail dominical et certains jours fériés autorisés .
Les contreparties ( majorations et/ou repos) dépendent des textes applicables et doivent être paramétrées précisément avec le détail des plages horaires et des règles de cumul pour éviter d'éventuelles erreurs et litiges.
Que doit contenir le bulletin de paie en pharmacie d'officine ?
Le bulletin de paie doit permettre de vérifier la conformité de la rémunération au regard de la convention collective Pharmacie d'officine .
|Élément
|Règle
|Justificatif
|Emploi/convention/coefficient
|Affichés et cohérents avec la classification
|Contrat/avenant, fiche de poste
|Salaire de base
|≥ minimum conventionnel étendu ou SMIC si plus favorable
|Avenant salaires étendu, BOCC/Legifrance
|Majorations nuit/dimanche/fériés
|Lignes dédiées (base, quantité, taux)
|Planning/pointage, accord/CCN
|Primes/indemnités
|Intitulé, base, période
|Décision/accord, justificatifs
|IJSS/maintien/subrogation
|Libellés distincts
|Attestation salaire, décomptes IJSS
💡 Bon à savoir : les justificatifs (planning, pointage, notes de frais, décisions) doivent être conservés. La DSN doit refléter fidèlement les rubriques et assiettes du bulletin .
Quels sont les cas particuliers à connaître ?
Certaines situations nécessitent des adaptations dans l'application des minima conventionnels et le calcul de la rémunération .
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel , les minima conventionnels s'apprécient au prorata de la durée contractuelle. Le salaire de base ne peut être inférieur au minimum proratisé correspondant au coefficient .
Apprentis et contrats courts
Les apprentis et les salariés en CDD bénéficient de règles spécifiques de rémunération , notamment des exonérations sociales possibles. Il convient de vérifier les textes applicables et les conditions d'éligibilité aux dispositifs d'aide.
Entrée ou sortie en cours de mois
En cas d' entrée ou de sortie d'un salarié en cours de mois, le salaire doit être proratisé selon une méthode documentée (au réel ou au trentième). Cette méthode doit être appliquée de manière stable et compréhensible pour tous les salariés.
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Dernière vérification le 2026‑02‑23.
FAQ — Grille de salaire (Pharmacie d’officine, IDCC 1996)
Les minima conventionnels sont publiés sur Legifrance et au BOCC dans les avenants salaires étendus . Vérifiez la date d'effet de l'arrêté d'extension et appliquez la grille correspondante à la paie du mois concerné.
Oui. Si le SMIC est plus favorable que le minimum conventionnel , le salaire de base doit être au moins égal au SMIC . Dans le cas contraire, appliquez le minimum conventionnel étendu correspondant au coefficient .
Oui. L'affichage de l'emploi, de la convention et du coefficient sur le bulletin de paie facilite le contrôle des minima et améliore la lisibilité pour le salarié et les organismes de contrôle.
Corrigez immédiatement le salaire de base , versez le rappel de salaire si nécessaire et documentez la régularisation (note interne, justificatifs). Conservez les pièces pour traçabilité.
En cas d'évolution durable des missions, évaluez le positionnement du salarié et révisez le coefficient si nécessaire via un avenant au contrat de travail . Mettez ensuite à jour la paie et la DSN .