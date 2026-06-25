À retenir Les RTT ne sont pas automatiques : elles supposent un accord collectif (branche ou entreprise) définissant la période de référence , le mode de décompte et les catégories éligibles.

L' acquisition des RTT résulte d'un écart entre l' horaire de travail pratiqué et la durée légale (35 heures), exprimé en heures ou en jours ouvrés/ouvrables .

Les RTT s'articulent avec les heures supplémentaires , les absences (maladie, maternité) et les jours fériés selon les règles fixées par l'accord.

La prise, le report et la clôture des compteurs RTT doivent respecter les modalités prévues par l'accord et être tracés sur le bulletin de paie .

Quels sont les différents modes d'organisation des RTT ?

Voici les principaux dispositifs de réduction du temps de travail en Pharmacie d'officine , selon la période de référence choisie.

Période de référence Durée Unité de décompte Principe Semaine majorée Semaine Heures Crédit basé sur l’écart au-delà de 35 h, conversion en repos Cycle pluri-hebdomadaire 2 à 9 semaines (ex.) Heures Lissage des variations, crédit si moyenne > 35 h Annualisation Année civile/entreprise Heures/Jours Crédit calculé sur l’addition des écarts positifs Forfait jours (cadres éligibles) Année Jours Jours de repos déterminés par l’accord, suivi annuel

Qu'est-ce que les RTT en pharmacie d'officine ?

La réduction du temps de travail (RTT) permet d'accorder des jours ou demi-journées de repos lorsque l'organisation dépasse la durée légale hebdomadaire (35 heures) sur une période de référence définie par accord .

La mise en place suppose un accord collectif (branche ou entreprise) conforme au Code du travail et à la convention collective de la Pharmacie d'officine . L' accord précise la période de référence , les catégories éligibles, les modalités de calcul, les règles de prise et le régime des reports.

Les règles de droit commun du temps de travail (durées maximales, repos quotidien/hebdomadaire, travail de nuit ) restent applicables.

Bon à savoir Un dispositif RTT efficace repose sur une période de référence claire, un mode de décompte explicite (heures ou jours ouvrés/ouvrables ), une traçabilité robuste (planning, compteurs ) et un paramétrage paie/DSN cohérent.

Acquisition et période de référence

L' acquisition découle généralement d'un écart entre l' horaire de travail pratiqué et la durée légale , apprécié sur la période de référence . Selon le dispositif, le crédit RTT peut être exprimé en heures ou en jours (ouvrés/ouvrables). Le référentiel retenu doit être unique et constant.

Les compteurs mettent en regard :

les heures planifiées ;

les heures réalisées ;

les heures supplémentaires / complémentaires ;

les droits RTT acquis/consommés.

⚠️ Attention : les méthodes exactes de calcul (seuils, arrondis, unités) sont fixées par l' accord . À défaut de texte clair, il convient de sécuriser par une note interne formalisant les règles et exemples de décompte.

Décompte en jours ouvrés ou ouvrables

Le crédit RTT peut être géré en jours ouvrés (jours habituellement travaillés) ou en jours ouvrables (tous les jours de la semaine, hors jour de repos hebdomadaire). Le choix doit être explicité et appliqué de manière uniforme pour éviter les écarts de traitement.

La correspondance entre heures et jours suit les règles fixées par l' accord et doit être tracée (méthode de conversion, arrondis).

Articulation avec les heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée légale donnent lieu aux contreparties prévues par la loi, la branche ou l' accord d'entreprise (majorations et/ou repos compensateur ).

Le régime des heures supplémentaires coexiste avec le crédit RTT . L' accord précise les priorités d'imputation, les seuils de déclenchement et le traitement des dépassements exceptionnels. Les salariés à temps partiel sont soumis aux règles spécifiques des heures complémentaires.

Impact des absences

Les effets des absences sur l' acquisition et la consommation des RTT dépendent des textes applicables (loi, branche, accord ). Certaines périodes ( congés maternité/paternité , AT/MP) peuvent être assimilées à du temps de travail pour l' acquisition de droits selon les cadres légaux et jurisprudentiels.

La politique interne doit préciser : justificatifs requis, règles de report, maintien/gel des compteurs et modalités d'information de la paie.

Jours fériés, dimanche et travail de nuit

Les jours fériés chômés et payés, l'ouverture dominicale et le travail de nuit relèvent de régimes spécifiques. Leur incidence sur le crédit RTT (imputation, neutralisation, compensation) est définie par l' accord en cohérence avec la CCN et le Code du travail.

Quelles spécificités pour temps partiel, apprentis et contrats courts ?

Les salariés à temps partiel , les apprentis et les contrats courts suivent le principe du prorata sur la période d'emploi. Les règles de décompte s'appliquent en tenant compte du temps contractuel et des heures complémentaires.

L'information préalable et la lisibilité des règles (livret d'accueil, note interne) limitent les litiges et garantissent la transparence pour tous les salariés.

La prise de RTT suit un processus structuré : demande du salarié, validation par l' employeur et enregistrement dans les compteurs . Les reports éventuels et la clôture en fin de période (paiement, bascule, annulation) sont encadrés par l' accord et doivent respecter le principe de non-perte injustifiée des droits lorsque la prise a été empêchée par l' employeur . En cas de départ, le solde est régularisé.

En tant qu'employeur, un certain nombre de documents sont à conserver :

l' accord (branche/entreprise) qui constitue la base juridique ;

le planning et le pointage pour le suivi du temps ;

les compteurs RTT rapprochés mensuellement avec la paie/DSN ;

les bulletins de paie avec des libellés clairs (RTT acquis/consommés).

Une note interne avec exemples de décompte et circuit de validation sécurise la gestion opérationnelle.

💡 Bon à savoir : une documentation claire et accessible facilite la gestion quotidienne et sécurise l'entreprise en cas de contrôle ou de litige.

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Dernière vérification le 2026-02-23.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.